YouTubeチャンネル登録者計20万人超え！　メディアで一世風靡したイタリア料理人・川越達也シェフが15年ぶりにレシピ本を刊行

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年5月20日（水）に『かんたんテクでうまさ格上げ！ 川越シェフだよ。絶品お家ごはんレシピ』（著者：川越達也）を発売します。

■YouTubeチャンネル「川越シェフだよ。」初の公式本

メインとサブ合わせて登録者20万人超えのYouTubeチャンネルで、一般家庭で作りやすいアイデア料理を発信中の川越シェフ。「作ってみたい！」「参考にしたい」という声も多く、人気を博しています。

本書は、そんなYouTubeで発信している料理の中から好評だったレシピを大公開。今回の書籍化に伴いさらにブラッシュアップし、新しいレシピとして生まれ変わっています。

ジャンルは、川越シェフお得意のイタリアンはもちろん、和食、中華、洋食など幅広く掲載。

家庭ですぐ手に入れられる食材を使い、ちょっとしたテクニックで「うまさ」を格上げ。難しい調理は一切ありません。

例えば、

・塩昆布でうま味がアップする「鮮魚のアクアパッツァ」

・仕上げのマヨネーズでごはんがパラパラになる「タコのガーリックチャーハン」

・みそを加えてごはんと好相性な「おかずラタトゥイユ」

・バターのコクがアクセントになる「洋風親子丼」

・肉だねに焼肉のたれを加えて満足度アップ「ハンバーグ2026」

などなど、川越シェフならではのひと味違うレシピが目白押し。

さらに、書籍用の新レシピも掲載しており、日々の献立作りに役立つこと間違いなしの1冊です。

■著者からのメッセージ

よく「どうして失敗しないんですか？」と聞かれるのですが、実は特別なことをしているわけではありません。

僕が大事にしているのは、こまめに味見をすること。料理は途中で味を確かめながら味を調えていけば、誰でもおいしく仕上げることができます。味見は料理を失敗しないための、一番シンプルで楽しいコツだと思っています。

今回の書籍では、そんな川越流の考え方をベースに、家庭で作りやすく、それでいてちょっとワクワクするようなレシピをたくさん詰め込みました。

普段の食卓に取り入れやすい料理から、少し特別な日に作りたくなるひと皿まで、幅広くご紹介しています。

（本書「はじめに」より一部抜粋）

■目次

チーズと大葉のタッカルビハンバーグ2026タコのガーリックチャーハン鶏むねと手羽中のクリーム煮

PART1 川越シェフのイチオシレシピ

PART2 ワンランクアップの定番おかず

PART3 自宅で作れるイタリアン・フレンチおかず

PART4 プロの技ありパスタレシピ

PART5 これさえあればのオリジナル調味料レシピ

■著者略歴

川越達也（かわごえ たつや）

株式会社タツヤ・カワゴエ代表取締役。28歳で東京・目黒に「ティアラ・K・リストランテ」をオープン。代官山へ移転し、店名を「タツヤ・カワゴエ」に改名。現在は飲食のプロデュース事業を立ち上げ、商品開発などに携わる。また、2024年にYouTubeチャンネル「川越シェフだよ。」を開設。イタリアンにとどまらず定番料理なども発信し、登録者は19万人を超え多くの支持を得ている（2026年5月現在）。

著書に『川越達也の3ステップで10分パスタ』（主婦の友社）、『川越達也のカンタン・イタリアン』（扶桑社）などがある。

■書誌情報

- YouTube「川越シェフだよ。」（メイン）：https://www.youtube.com/@kawagoechef_dayo- YouTube「川越シェフだぜ。」（サブ）：https://www.youtube.com/@kawagoechef_daze

書名：かんたんテクでうまさ格上げ！ 川越シェフだよ。絶品お家ごはんレシピ

著者：川越達也

発売日：2026年5月20日（水）

定価：2,035円（本体1,850円＋税）

体裁：B5判並製／144ページ

ISBN：978-4-04-607859-9

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322507001273/)