【ユニクロ 柳井正氏、推薦】世界を舞台に活躍するクリエイティブ・ディレクター、レイ・イナモト氏による初の単著『Brand Shift（ブランド・シフト）』刊行

株式会社東洋経済新報社

5月20日、株式会社東洋経済新報社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田徹也)は、グローバル・イノベーション・ファーム「I＆CO」の共同創業パートナーであるレイ・イナモト氏による初の著書『Brand Shift（ブランド・シフト）』を刊行いたします。

ファーストリテイリング会長兼社長 柳井 正氏、推薦！

ブランドとは、企業そのもの、社員そのものである。

経営をブランドの視点で捉え直す一冊。

ナイキ、ユニクロ、トヨタ、アシックス・・・

日本と世界を代表する企業のブランド＆成長戦略に携わってきた第一人者の知見を凝縮。

持続可能な成長を生み出す超実践的フレームワーク！

レイ・イナモト

I&CO創業パートナー / クリエイティブ・ディレクター

米Creativity誌「世界で最も影響力のある50人」、米Forbes誌「世界の広告業界で最もクリエイティブな25人」に選出され、ニューヨークを拠点に世界で活躍するクリエイティブ・ディレクター。

米大手デジタルエージェンシーR/GAを経て、欧米大手デジタルエージェンシーAKQAに所属し、ナイキ、アウディ、Xbox、グーグル等、世界を代表するブランドのデジタル戦略とクリエイティブを数多く手がける。2013年と2019年には日本人として初めて、カンヌ国際広告祭モバイル部門、デジタルクラフトの複数部門の審査委員長に抜擢。2016年にI&COを立ち上げ、2019年7月に東京オフィスを開設。

「ストーリー」から「信頼」へ。ブランドとは「信頼による差別化」である

では、ブランドとは何か。

ストーリーか？ 世界観か？ それとも「意味」や「価値」か？ 部分的には、そうだと言えるだろう。しかし、情報があふれ、変化が激しく、かつ前例のない透明性を持つ現代社会においては、これらのものよりも、さらに重要なものがある。それが「信頼」である。そしてこの信頼こそが、サービスやプロダクト、さらには企業や組織を差別化する最大の要因となる。

信頼によって選ばれ続ける存在になる─そのあり方こそがブランドなのだ。

「ブランド＝信頼による差別化」。本書で繰り返し立ち返ることになる、この新しいブランドの定義が示すように、ブランド構築とはすなわち「信頼を設計すること」にほかならない。

（第1章より抜粋）

信頼を設計する「フライホイール型ブランド構築」

SNSで口コミを調べ、比較サイトを確認し、時には購入した後にブランドを認知することすらある。

デジタル時代の顧客行動は、もはや企業が用意した一本道を素直にたどらない。

購入をゴールとした従来の「ファネル型のマーケティング」から、信頼による差別化で循環する「フライホイール型のブランド構築」へ。「意味を買う時代」から「信頼で選ばれる時代」へシフトするための具体的手法を解説します。

■主要目次

プロローグ 日本の未来＝企業のブランド力

第1章 ブランドの定義 「ストーリー」から「信頼」へ

第2章 ブランドの基盤 「信頼による差別化」を形づくる6つの要素と5つの条件

第3章 テクノロジーの進歩とブランドの関係 情報伝達技術が変えるブランド構築のあり方

第4章 ブランド・シフト これからのブランド戦略

第5章 ブランド構築の実践 フライホイールで考えるブランド構築のための実践ワークシート

エピローグ 「Brand Japan」のこれから

■書誌情報

『Brand Shift（ブランド・シフト）』

著者 レイ・イナモト

定価 2,420円（税込）

発売日 2026年5月20日

ISBN 978-4-492-39680-3

体裁 A5版／並製／260頁

発行元 株式会社東洋経済新報社

東洋経済ストアサイト：https://str.toyokeizai.net/books/9784492396803/

Amazonページhttps://www.amazon.co.jp/dp/4492396802/