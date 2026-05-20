【梅の花テイクアウトショップ】父の日の団欒に… 梅の花の「父の日メニュー」 2商品が期間限定販売！

株式会社梅の花グループ

梅の花グループ 株式会社古市庵プラス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：吉村清里）が運営する「梅の花テイクアウトショップ」におきまして、2026年6月20日（土）と6月21日（日）の二日間限定販売の父の日商品として「父の日オードブル」「豆腐しゅうまい弁当(鹿児島県産うなぎ飯)」の２商品を全国の百貨店惣菜フロア等の店舗にて販売いたします。

父の日オードブル

□商品名 父の日オードブル

□商品価格 \1,782（税込）

□対象店舗

一部店舗を除く

全国の梅の花テイクアウトショップ

豆腐鶏つくねの黒酢あんに茄子の揚げ浸し、梅の花人気の湯葉揚げ、豆腐しゅうまいに豆腐ハンバーグ、さらに湯葉唐揚げや海老カツ、黒酢湯葉春巻、湯葉と胡瓜の酢の物、海老とブロッコリーのタルタルサラダといった、梅の花のお酒好きスタッフが選んだ盛りだくさんのメニューが楽しめる、お父さん好みの「呑める」オードブルです。

豆腐しゅうまい弁当(鹿児島県産うなぎ飯)

父の日オードブル

□商品名

豆腐しゅうまい弁当(鹿児島県産うなぎ飯)

□商品価格 \1,404（税込）

□対象店舗

一部店舗を除く

全国の梅の花テイクアウトショップ

鹿児島県産うなぎにたれが香ばしいうなぎ飯に、梅の花人気の豆腐しゅうまいと湯葉揚げ、生麩田楽、だしを味わう季節の煮物とおひたし、大豆ミートのしぐれ煮や豆乳入りだし巻き玉子など色々なおかずが楽しめる弁当です。

豆腐しゅうまい弁当(鹿児島県産うなぎ飯)

いずれも二日間のみの限定販売となっておりますので、この機会にぜひお召し上がりください。

また各店舗にて事前のご予約も承っております。

梅の花テイクアウトショップ

梅の花テイクアウトショップは、『湯葉と豆腐の店 梅の花』で親しまれている「豆腐しゅうまい」や「湯葉揚げ」等の「梅の花の味」、また豆腐や湯葉・豆乳などの「大豆素材」をふんだんに使用した心とからだにやさしいお弁当・お惣菜を皆様の食卓にお届けいたします。