GuliKit × 『スターサンド・アイランド』コラボコントローラーES Pro / Elves 2を5月20日より発売

Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.

ゲーム周辺機器ブランド GuliKit（Shenzhen Guli Technology Co., Ltd.） は、癒し系スローライフゲーム『スターサンド・アイランド』とのコラボレーションモデルとなる「ES Pro」「Elves 2」特別仕様コントローラーを、2026年5月20日よりグローバル発売することを発表しました。

『スターサンド・アイランド』の穏やかな島暮らしや絵本のような世界観を表現した特別デザインに加え、GuliKit独自の低遅延ワイヤレス技術や高精度スティック技術を搭載。



見た目だけではなく、快適かつ没入感のあるゲームプレイを実現するコラボレーションモデルとして展開されます。

■ 『スターサンド・アイランド』について

『スターサンド・アイランド』は、Seed Sparkle Labが開発する癒し系ライフシミュレーションゲームです。

プレイヤーは、海風と自然に囲まれた島で新たな生活を始め、農業・牧場経営・釣り・クラフト・建築・探索・住民との交流などを通して、自分だけの島時間を楽しむことができます。

童話絵本のようなやさしいビジュアル表現と、ゆったりと流れる空気感、温かみのあるキャラクターたちが特徴となっており、“cozy game”やスローライフ作品を好むプレイヤーから注目を集めています。

本作は2026年2月11日よりSteamおよびXbox向けにアーリーアクセス / Game Preview形式で配信を開始。今後は正式版リリースに加え、Switch 2やPlayStation 5など、さらなるプラットフォーム展開も予定されています。

GuliKitは今回のコラボレーションを通じて、『スターサンド・アイランド』の穏やかなゲーム体験を、より快適かつ没入感のある操作環境で楽しめる製品を目指しました。

■ 『スターサンド・アイランド』の世界観を再現した特別デザイン

本コラボモデルでは、『スターサンド・アイランド』の海辺や空気感をイメージした淡いライトブルーカラーを採用しました。

柔らかな低彩度カラーとグラデーション表現により、晴れた空や海風を感じさせる、落ち着きのあるデザインに仕上げています。

さらに、本体にはゲーム内でも人気の高いカピバラモチーフをはじめ、島・海岸・砂浜などをイメージしたイラスト要素を配置。プレイヤーがゲームの世界観をより身近に感じられる仕様となっています。

また、専用パッケージも『スターサンド・アイランド』のビジュアルイメージに合わせた特別仕様となっており、コレクション性も意識したデザインを採用しました。

インテリアやデスク周りにも自然に馴染みやすいデザインを目指しており、ゲームプレイ時だけでなく、日常的に置いておきたくなる外観に仕上げています。

■「Elves 2」── 軽量・コンパクト設計で日常使いにも適したモデル

ES Pro コラボモデルElves 2 コラボモデル

「Elves 2」は、軽量かつコンパクトなサイズ感を特徴としたワイヤレスコントローラーです。

2200段階高精度ホールスティックを搭載し、長時間使用時にもスティックドリフトを抑えた安定した操作感を実現。

さらに、「Hyperlink 2」無線技術による有線1000Hz / 無線730Hzポーリングレートに対応し、小型モデルでありながら高い応答性能を備えています。

そのほか、Switch/Switch 2のスリープ解除機能、6軸ジャイロ、Turbo連射機能、4段階振動調整など、多彩な機能を搭載。

また、PC / Switch / Switch 2 / Steam Deck / ROG Ally / iOS / Androidなど、幅広いプラットフォームで利用可能です。

コンパクトなサイズ感により、ベッドやソファでのリラックスプレイ、外出先での携帯ゲームプレイにも適しており、特に小さめの手にフィットしやすいモデルとして設計されています。

800mAhバッテリーを搭載し、最大21時間の連続使用にも対応します。

■ 「ES Pro」── eスポーツレベルの応答性能と高精度操作を追求したハイエンドモデル

「ES Pro」は、GuliKit独自開発の4000段階高精度TMRスティックを搭載したハイエンドモデルです。

高精度な電磁構造により、物理的な摩耗を抑えながら、滑らかで安定した入力精度を実現。長期間使用時にもスティックドリフトを大幅に抑制します。

さらに、独自の「Hyperlink 2」ワイヤレス技術により、Bluetooth接続時730Hz / 3.25ms、有線接続時1000Hz / 1.87msという超低遅延を実現しました。

FPSやアクションゲームなど、高速入力が求められるシーンにも対応するほか、「スナップバック防止モード」も搭載。格闘ゲームや精密入力を必要とするゲームジャンルにも適した設計となっています。

加えて、256段階ホールトリガー、6軸ジャイロ、デッドゾーン設定、ABXYレイアウト変更、Turbo連射機能など、多彩なカスタマイズ機能を搭載。

950mAhバッテリーによる最大30時間連続使用にも対応し、性能・快適性・実用性を兼ね備えたモデルとして展開されます。

■ 今後の展開について

『スターサンド・アイランド』は現在PCおよびXbox向けに展開されており、今後Switch 2などさらなるプラットフォーム展開も予定されています。

これにあわせ、ES Pro / Elves 2 コラボモデルもPC・Switch 2を中心としたマルチプラットフォーム環境に対応。デスクトップ・携帯ゲーム機・リビング・外出先など、さまざまなプレイスタイルで利用できます。

またGuliKitでは現在、新型アダプター製品「GOKU 2」の開発も進めており、今後は本コラボコントローラーをXbox環境でも使用可能にする展開を予定しています。

さらに、Switch 2版展開やイベント施策などを含め、『スターサンド・アイランド』との継続的なコラボレーション企画も予定しています。

■発売情報

製品名：

・GuliKit ES Pro スターサンド・アイランド コラボモデル

・GuliKit Elves 2 スターサンド・アイランド コラボモデル

発売日：2026年5月20日

通常価格（税込）：

・ES Pro：5,693円

・Elves 2：5,899円

購入ページ：

・GuliKit ES Pro スターサンド・アイランド コラボモデル

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVF8V8R5



・GuliKit Elves 2 スターサンド・アイランド コラボモデル

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GVFJC1KG

■発売記念キャンペーンについて

発売を記念し、2026年5月20日～6月2日までの期間限定で、Amazonにて10%OFFセールを実施予定です。

・ES Pro：5,693円 → 5,123円（税込）

・Elves 2：5,899円 → 5,309円（税込）

また、GuliKit公式SNSでは、発売記念プレゼントキャンペーンも予定しています。

詳細は後日、GuliKit公式X（旧Twitter）および各種SNSにて発表予定です。

■ GuliKitについて

GuliKitは、ゲーム周辺機器分野における技術革新を追求するゲームハードウェアブランドです。

ホールエフェクト電磁スティック技術や磁気モーター技術をいち早く製品化し、その後さらに次世代TMR電磁スティック技術を開発。

また、独自の「Hyperlink 2」超低遅延ワイヤレス技術により、現代のゲームコントローラーに新たな操作体験を提供しています。

革新的な技術、高品質、そして快適なユーザー体験を通じて、GuliKitはこれからも世界中のプレイヤーへ“ゲームをもっと快適に楽しめる体験”を届けてまいります。

【メディアお問い合わせ先】

メール：moka@gulikit.com

公式サイト：www.gulikit.com

公式Ｘ：＠GuliKitJP