ニッセン公式キャラクター「しろたさんとれさ丸」がSNSで話題の『ぷっくりシール』で登場！あの頃のトキメキが蘇る、こだわりのラメ仕様＆選べる2デザイン。

株式会社ニッセンホールディングス

株式会社ニッセン（本社：京都市南区、代表取締役社長：羽渕淳）は、2026年5月20日（水）の「ニッセンの日」（毎月２０日）より、公式キャラクターである「しろたさんとれさ丸」を用いたオリジナル「ぷっくりシール」の販売を開始いたします。 本商品は、SNSを中心に再燃している「ぷっくりシール」ブームを受け、20代の“平成女児”世代や小さなお子様を持つママに向けて企画しました。 当社初となるシール製作に挑み、細部までこだわり抜いた「京都バージョン」と「スイーツバージョン」の2種類のデザインを展開いたします。

開発の背景

商品ページはこちら :https://www.nissen.co.jp/item/COW0126C0001

「巷で大ブームとなっている可愛いぷっくりシールを、『しろたさん』と『れさ丸』で作ったら絶対に可愛い！」ということで、公式X（旧Twitter）ではすでに製作の裏側を発信し、多くのお客様から反響をいただいておりますが、実は当社にとって「シール」を作るのは今回が初めての試みでした。どのような仕上がりになるのか、最初は全くの手探り状態。そこで、社内にいる「平成女児」世代の社員たちから徹底的にヒアリングを行いました。「どんな要素があれば、あの頃のように心がときめくのか？」と試行錯誤を繰り返しながら、細部に至るまで妥協することなく“可愛らしさ”を追求し、当社のこだわりがギュッと詰まった、渾身のシールが完成しました。

商品の特徴

■平成世代の心を掴む！こだわりの「ぷっくり感」と「キラキララメ仕様」

当時のシールを集めていた20代の“平成女児”世代や、3歳～10歳くらいのお子様を持つママ世代が「懐かしくて可愛い！」と直感的にときめくクオリティを追求。立体的で心地よい触り心地のぷっくりとした厚みと、キラキラと輝くラメの配合バランスに徹底的にこだわりました。

■細部まで愛らしい！キャラクターの世界観を楽しむデザイン

シール本体の可愛さはもちろんのこと、シールの貼り台（台紙）や裏表紙などの細部にまでこだわりました。裏表紙には「しろたさんとれさ丸」のキャラクター紹介がデザインされており、シールを使う前も使った後も、キャラクターたちの世界観を存分にお楽しみいただけます。

■京都×スイーツ！選ぶのも楽しい2つのオリジナルデザイン

甘くて可愛い王道の「スイーツバージョン」に加え、企画の最終段階で「ニッセンは京都の会社だからこそ、京都らしさもしっかりお伝えしたい」という強い想いから急遽「京都バージョン」をラインナップに追加。全く異なる魅力を持つ2つのオリジナルデザインで、気分に合わせて選べる楽しさもポイントです。

商品概要

商品名：「しろたさんとれさ丸」のぷっくりシール

商品番号：COW0126C0001

デザイン展開：全2種類（京都バージョン、スイーツバージョン）

基本価格：\650（税込） ※基本価格は販売開始当初の価格です。

▼商品ページはこちら ： https://www.nissen.co.jp/item/COW0126C0001(https://www.nissen.co.jp/item/COW0126C0001)

会社概要

社名 : 株式会社ニッセン

本社所在地 : 〒601-8412 京都市南区西九条院町26番地

代表者 : 代表取締役社長 羽渕 淳

設立 : 2007年6月21日

事業内容 : 婦人服を中心とした衣料品、インテリア雑貨などのインターネット・カタログ通信販売

●nissen,informationサイト https://info.nissen.co.jp/

●nissen,オンラインショップ https://www.nissen.co.jp/