髪、やさしく整えて、あふれるツヤ。新発想・エアリーコーミング。ReFa MARQUISEより目の詰まった片歯のコームでより持ちやすい形状の「ReFa MARQUISE SINGLE」

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、ReFa MARQUISEから片歯でより持ちやすい形状の「ReFa MARQUISE SINGLE（リファマーキス シングル）」を2026年5月20日（水）に発売いたします。

摩擦を抑えた髪にやさしいコーミングを実現。

空力デザインに着目して生まれた歯の形状とコーティングで髪をやさしく整え、ツヤとまとまりのある髪へ。

■ 商品概要

商品名：ReFa MARQUISE SINGLE（リファマーキス シングル）

価 格：4,400円 (税込)

発売日：2026年5月20日（水）

販 売：ReFa GINZAを皮切りに、他市場も順次展開予定。

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/