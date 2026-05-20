ニュージーランド航空、2026年11月より成田-クライストチャーチ直行便就航

ニュージーランド航空 日本地区ニュージーランド航空は、2026年11月27日から成田-クライストチャーチ直行便の季節運航を11年ぶりに再開し、日本とニュージーランドを結ぶネットワークを強化します。

現在、ニュージーランド航空は日本とニュージーランドを結ぶ唯一の直行便として、成田-オークランド線を毎日運航し、南半球の夏シーズンには週10便に増便しています。2026年11月からは、成田-クライストチャーチ線を週3便で季節運航することで、日本-ニュージーランド間の直行便は南半球の夏シーズン最大週13便となります。同路線の季節運航は2015年3月以来、約11年ぶりの再開であり、日本から南島の最大都市クライストチャーチへ、よりスムーズにアクセスできる新たな選択肢となります。

成田-クライストチャーチ便の運航曜日は火・木・土曜日（初便を除く）。機材は客室を一新した、新内装ボーイング787-9型機を使用し、お客様には新内装プロダクトをご体験いただけます。

クライストチャーチ空港のある南島には、ニュージーランド最高峰のアオラキ／マウント・クックや世界有数の星空保護区であるテカポ、世界でも特にアクセスがしやすい氷河、そして雄大なフィヨルドがあるミルフォード・サウンドなど、自然あふれる観光名所が多く、季節ごとに異なる楽しみ方があります。またニュージーランドを訪れる渡航者のうち、南島に訪問する人の割合は約61％（出典：ニュージーランド政府観光局）と、関心の高さが伺えます。クライストチャーチ直行便により、オークランドでの国内線乗り換えが不要となり、南島を観光で訪れる旅行者にとっては、ニュージーランドが誇る大自然へのアクセスがよりしやすくなるのが最大のメリットです。

(C)常盤 美帆(C)Yuki Takemoto

ニュージーランド航空最高経営責任者（CEO）のニキル・ラヴィシャンカールは、今回の運航再開に関し、次のように述べています。

「日本とニュージーランドの間では、観光、ビジネス、留学、親族・友人訪問など、さまざまな目的での渡航需要が高まっています。成田-クライストチャーチ便の運航により、日本のお客様にニュージーランド南島へのよりスムーズなアクセスを提供できることを大変嬉しく思います」

「クライストチャーチおよびオークランドからは、ニュージーランド航空の国内線フライトネットワークを通じて国内20都市以上へ接続しており、一度の旅でニュージーランド各地の多彩な魅力をお楽しみいただけます。今回の運航再開を通じて、日本とニュージーランドを結ぶ交流がさらに広がることを期待しています」

また、ニュージーランド航空日本支社長の永原範昭は、併せて次のように述べています。

「クライストチャーチは、ニュージーランド南島を巡る旅の玄関口であり、雄大な自然を楽しむ旅の起点として親しまれています。今回の運航再開により、多くの日本のお客様に南島の魅力をより身近に感じていただきたいと考えています」

「運航時刻は、往路が21時以降出発の夜便であり、仕事を終えてから空港に向かうなど、時間を有効に活用しやすいスケジュールとなっています。復路は、クライストチャーチを昼に出発するため、早朝出発に伴う負担が軽減されるほか、各地方都市からの乗り継ぎにも対応しやすくなります。また、オークランド発の帰国便を利用すれば、南島・北島の両方を巡る旅程も組みやすくなります」

「この新たな直行便を通じて、ニュージーランド航空は今後も、日本とニュージーランドをつなぐ航空会社として、お客様一人ひとりの心に残る旅の機会を提供してまいります」

■成田‐クライストチャーチ直行便 運航スケジュール

成田からクライストチャーチまで、フライト時間は約11時間。

南島の絶景へのアクセスがより便利になります。

毎週 火・木・土の週3便、新内装のボーイング787-9 V4型機で運航します。

運航期間：2026年11月27日-2027年5月8日

詳しい運航スケジュールは公式サイトをご確認ください。

https://www.airnewzealand.jp/nrt-flights-information

※本件は、2026年5月20日にニュージーランドで発表されている内容です。また当局の認可を前提としています。

なお、運航再開を記念した「絶景直行便」キャンペーンを本日より開始します。詳細は、ニュージーランド航空公式サイトに掲載のリリースをご確認ください。

https://www.airnewzealand.jp/press-release-2026-air-new-zealand-directflights-to-christchurch-campaign

【ニュージーランド航空について】airnewzealand.jp(https://www.airnewzealand.jp/)

ニュージーランド航空は、スターアライアンスに加盟する国際航空会社で、日本からニュージーランド間は直行便を運航する唯一の航空会社です。成田-オークランド間の毎日 1 便運航に加え、南半球の夏のシーズンは、オークランドおよびクライストチャーチへ直行便をそれぞれ週3便増便し、最大週13便で運航します。充実した国内線フライトネットワークでニュージーランド国内20都市間の乗り継ぎも便利です。乗った瞬間からニュージーランドの自由さ、あたたかさを感じていただけるニュージーランド流のフレンドリーなおもてなしにご好評をいただいております。

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