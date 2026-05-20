最高金賞を含む4つの賞を受賞！「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション2026」にて野沢温泉蒸留所のクラフトジンとアブサンが快挙

Nozawa Onsen Distillery株式会社

Nozawa Onsen Distillery株式会社（所在地：長野県下高井郡野沢温泉村 代表：リチャーズ・フィリップ）は、アジア最大級のスピリッツコンペティション「東京ウイスキー＆スピリッツコンペティション（TWSC）2026」において、最高金賞を受賞した『CLASSIC DRY GIN Distiller's Cut』をはじめ、出品した全4品すべてが受賞いたしました。

2025年の発売直後から大きな反響を呼び、ECサイトや抽選販売で即完売が続いていた限定シリーズが、専門家による厳正な審査を経て、名実ともに「世界基準のスピリッツ」としての評価を確立いたしました。現在、最高金賞を受賞した「Distiller's Cut」もオンラインショップ分は全て完売しており、野沢温泉村の蒸留所併設ショップに残るわずかな店頭在庫が、一般入手できる最後の機会となっています。

■ 受賞結果と現在の在庫状況

今回のTWSC2026では、当蒸留所の「独創性」と「技術力」が評価され、出品した全てのカテゴリーにおいて高い評価をいただきました。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/89162/table/23_1_030f6cd0e29c1ccb873f4e1be1e01705.jpg?v=202605201051 ]■ 受賞銘柄のストーリー

【最高金賞】CLASSIC DRY GIN Distiller's Cut

CLASSIC DRY GIN Distiller's Cut

今回のコンペティションで頂点に輝いた、「蒸留責任者の表現したい理想」を具現化した限定ボトル。ボタニカルの複雑な重なりと、爆発的な香りの広がりが審査員に高く評価されました。審査員からは「フルーティーさとハーバルさのバランスが秀逸」と絶賛され、爽やかな香りにスパイスが複雑に絡み合う重厚な味わいが評価されました。

【重要】 オンラインショップ分は完売いたしました。現在野沢温泉蒸留所内ショップの店頭在庫のみの販売となります。

商品ページ(https://nozawaonsendistillery.jp/collections/limited-release/products/distillers-cut)

【金賞】MAD SCIENTIST Absinthe 2025

MAD SCIENTIST Absinthe 2025

「狂気的なまでのこだわり」をコンセプトに、サイエンスの視点でハーブの抽出を再構築。その独創的なアプローチが、アブサンという伝統的カテゴリーで金賞に輝きました。

審査員からは「飲む香水」、「煎じ薬のような濃厚なフレーバー」と評価され、その振り切った個性が高く支持されました。2025年に発売され、熱狂的なファンの間で即完売となった商品です。

商品ページ(https://nozawaonsendistillery.jp/collections/limited-release/products/absinthe)

【銀賞】BARREL AGED GIN SMALL BATCH RELEASE 002

BARREL AGED GIN SMALL BATCH RELEASE 002

伝統的なジンの定義を超えた「新しいスピリッツの形」として銀賞に輝きました。審査員からは「独創的で面白い」「必ず一定数のファンを獲得する個性」と、その唯一無二の複雑性が高く評価されました。

商品ページ(https://nozawaonsendistillery.jp/collections/limited-release/products/barrel-aged-gin)

【銀賞】OBUSE GIN

OBUSE GIN

野沢温泉蒸留所の定番商品であり、長野県小布施町の栗の鬼皮を活かした定番ジン。審査員からは「飲み飽きのこないまろやかさ」と評価され、ジュニパーベリーの力強い芯に、さわやかさとスパイスが調和する「和のジン」として高い評価を得ました。

今回の受賞により、限定品だけでなく定番商品のジンの技術力の高さが証明されました。

商品ページ(https://nozawaonsendistillery.jp/collections/gin/products/obuse-gin)

■ 蒸留責任者（ヨネダイサム ）よりコメント

「自分たちが信じて造ってきたお酒が、このような栄誉ある賞を、しかも全品でいただけたことに深く感謝いたします。特に『CLASSIC DRY GIN Distiller's Cut』への反響は予想を遥かに上回り、お届けできなかったお客様には申し訳ない気持ちでいっぱいです。まだわずかに店頭在庫がございます。ぜひこの機会に体験していただきたいです。今後も、新たな挑戦としてワクワクするような組み合わせを試していますのでご期待ください。」

■ 野沢温泉蒸留所について野沢温泉蒸留所外観

村の歴史を継承し、世界へ挑む

野沢温泉蒸留所は、2022年12月15日に野沢温泉村の中心部に誕生しました。

私たちの拠点は、かつて村の食文化を支えた歴史的な缶詰工場をリノベーションした建物です。食材を保存し、冬の暮らしを支えた場所が、現在は村の清らかな水と豊かなボタニカルを「香り」として封じ込め、世界へ届ける蒸留所へと生まれ変わりました。

村のアイコンである「大湯」から徒歩数分という立地を活かし、蒸留設備を間近に感じるテイスティングバーやギフトショップを併設。

野沢温泉の大自然が育む水の循環の恩恵を、一杯のグラスを通じて体験できる総合施設として、国内外のゲストを魅了しています。

世界が認めた、野沢温泉の「水」と「技」

私たちのクラフトジンは、世界的な酒類コンペティションで20以上の賞を受賞してきました。

2023年には、世界最大級の権威を誇る「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC 2023）」において、出品したジン4種すべてが金賞を受賞するという快挙を成し遂げています。

野沢温泉の雪解け水が生む透明感と、地元のボタニカルが織りなす繊細な味わいは、今や世界基準の評価を確立しています。

受賞商品はこちら(https://nozawaonsendistillery.jp/pages/onlinestore)

次なる挑戦：2026年、シングルモルトウイスキー解禁へ

現在、野沢温泉蒸留所ではジンの生産に加え、シングルモルトウイスキーの生産を本格的に拡大しています。

村の冷涼な気候の中で静かに刻を重ねている原酒たちは、2026年のリリースを予定。ジンで培ったボタニカルの知見と蒸留技術を、今度はウイスキーという新たな形へと昇華させ、野沢温泉から世界を驚かせる挑戦を続けてまいります。

金賞を受賞した4種のジンジンに使用しているボタニカルの一部

会社概要

会社名：Nozawa Onsen Distillery株式会社

代表者：フィリップ・リチャーズ

創 業：2021年03月

所在地：〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9394

事業内容：ジン、ウイスキーとアルコールスピリッツの製造、ホストツーリズムイベント

おみやげの販売、バー、飲食店の経営、通信販売

前各号に附帯関連する一切の事業

公式HP ：https://nozawaonsendistillery.jp/