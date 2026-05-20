ニュージーランド航空、成田-クライストチャーチ直行便 就航記念 「絶景直行便」キャンペーン開始！

ニュージーランド航空 日本地区

ニュージーランド航空は、11月27日より就航する成田-クライストチャーチ直行便の就航を記念して、「絶景直行便」キャンペーンを5月20日より開始いたします。ニュージーランド政府観光局の協力のもと「アオラキ/マウント・クック」、「テカポ」など、ニュージーランドを代表する絶景を有する南島の魅力を紹介するほか、クライストチャーチ直行便の航空券運賃を10%OFFで販売いたします。成田からクライストチャーチに直行し、ニュージーランド南島でしか見られない絶景の数々をお楽しみください。

■ニュージーランド南島に直行アクセス、「絶景直行便」ついに就航

ニュージーランド南島は、ニュージーランドを象徴する数々の絶景を有する島です。ニュージーランドのランドマーク「アオラキ/マウント・クック」、世界有数の星空観測名所「テカポ」のほか、今回就航となる“クライストチャーチ”は、別名「ガーデンシティ」と呼ばれるほど花と緑が豊かな都市として、四季折々の花々が咲き誇る光景が見どころです。ニュージーランドの絶景への玄関口“クライストチャーチ”に、乗り継ぎなしで直行アクセスできる「絶景直行便」として、多くの皆さまに南島の絶景をお届けして参ります。

【絶景】アオラキ/マウント・クック

クライストチャーチから始まる絶景旅のハイライトといえば、世界自然遺産に登録されている、ニュージーランド最高峰のアオラキ/マウント・クック。鋭い稜線と真っ白な氷河が織りなす景色は、南島を代表する絶景です。国立公園内には初心者でも気軽に楽しめるハイキングコースが整備されており、雄大な自然を間近に感じることができます。初めての南島旅でぜひ訪れたいスポットです。

【星空】テカポの星空

クライストチャーチから車で足を延ばせば、世界有数の星空観察の名所として知られるテカポを訪れることができます。南半球最大の「星空保護区」に認定されているこの地では、一年を通して圧倒的な満天の星を満喫できます。街の明かりから守られた漆黒の夜空に、無数の星々が広がる光景は、まさに宇宙の神秘。美しい湖畔の風景とともに、心に深く刻まれる感動体験となるはずです。

【花園】ハグレー公園

クライストチャーチは、別名「ガーデンシティ」と呼ばれるほど花と緑が豊かな都市。特に、市内中心部のハグレー公園や隣接する植物園では、大自然の息吹を間近に感じられます。また、エイボン川のほとりに位置する庭園「モナベイル」は必見。美しく手入れされた個人庭園に四季折々の花々が咲き誇る光景は、まさに街を代表する絶景。彩り豊かな花園で、心癒されるひとときを過ごしませんか。

【氷河】フランツ・ジョセフ氷河

南島のゲートウェイ、クライストチャーチから西海岸の氷河エリアへ。そこには、フランツ・ジョセフ氷河やフォックス氷河という、南島ならではの大自然が待っています。ヘリコプターで氷上に降り立つ「ヘリハイク」では、白銀の世界を歩く非日常の冒険が楽しめます。目の前に広がる青い氷の造形、背後に連なるサザンアルプスは、ニュージーランド旅で外せない至高の絶景です。

【美酒】ワイパラのブドウ園

クライストチャーチ周辺には、ワイン愛好家を虜にする名産地が点在。車で約1時間のワイパラは、高品質なピノ・ノワールやリースリングで知られる注目エリアです。美しいブドウ畑を眺めながら、地産のランチを堪能できるワイナリーレストランは格別。さらに足を延ばせば、ソーヴィニヨン・ブランの聖地マールボロや、ブドウ栽培の南限に位置するセントラル・オタゴなど、個性豊かな産地を巡ることができます。

なお、「絶景直行便」キャンペーンサイトでは、クライストチャーチ直行便の詳しい運航スケジュールや、ニュージーランド南島の絶景スポットを紹介しています。旅の計画にぜひお役立てください。

「絶景直行便」キャンペーンサイト：https://www.airnewzealand.jp/directflights-to-christchurch

また5月25日から5月31日まで、以下路線、駅構内にて広告も展開いたします。

「絶景直行便」がお届けする絶景の数々をいつもの移動時間にご体感ください。

■クライストチャーチ直行便 就航記念特別セール実施中

- 東京メトロ TMV （メトロビジョン＝ドア上部車両メディア): 銀座線、丸ノ内線、東西線、千代田線、有楽町・副都心線、半蔵門線、日比谷線、南北線- 東京メトロ MCV（メトロコンコースビジョン＝駅構内デジタルサイネージ）:銀座、大手町、日本橋、新宿、秋葉原、六本木、恵比寿、上野、飯田橋、高田馬場､北千住、明治神宮前＜原宿＞、池袋、虎ノ門ヒルズ、池袋、有楽町、溜池山王、豊洲

ニュージーランド航空では、5月20日～6月2日まで、成田-クライストチャーチ航空券を10%OFFで販売いたします。旅行期間は運航開始日の11月27日～2027年3月27日 （一部除外日程あり）となります。

【セール概要】

対象区間：成田 - クライストチャーチ間の直行便

対象便名：NZ51, NZ52

セール運賃：通常価格より10%OFF（大人運賃のみ対象）

サービスクラス：ビジネス・プレミア、プレミアム・エコノミー、エコノミーの全サービスクラスが対象（ただし、以下の予約クラスは割引対象外です）

割引対象外の予約クラス

- ビジネス・プレミア：C- プレミアム・エコノミー：U- エコノミー：Y/B/M

販売期間：2026年5月20日～2026年6月2日 23:59 まで

旅行期間：2026年11月27日～2027年3月27日（一部除外日程あり）

販売方法：販売方法：ニュージーランド航空公式サイト（airnewzealand.jp）より、プロモコード「NRTCHC10」をご利用いただくと、割引対象区間の大人運賃が10％割引*になります。

*10％OFFの割引対象は運賃のみとなり、諸税や座席指定、その他追加オプション代金は割引対象外となります。

詳しい情報は、運賃詳細ページでご確認ください。

URL：https://www.airnewzealand.jp/special-deal-may-2026-nov-mar-chc

※本路線の就航計画は2026年5月20日にニュージーランドで発表されている内容です。また当局の認可を前提としています。

【ニュージーランド政府観光局について】 newzealand.com/jp/(https://www.newzealand.com/jp/)

ニュージーランド政府観光局は、ニュージーランド（アオテアロア）の観光地としての魅力を発信しています。自然の美しさ、人々の温かなホスピタリティ、豊かな文化が調和したニュージーランドで、マヌヒリ（訪れる人々）の心が満たされ、癒やされ、新しい自分を発見できる旅を提供しています。25年以上にわたり展開されているブランディング・キャンペーン「100%ピュア・ニュージーランド」は、ニュージーランドならではの土地のワイルア（魂・精神）を体感し、旅の終わりを迎えた後も心に長く残る充実感や、深いつながりを感じる唯一無二の旅を象徴しています。

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【ニュージーランド航空について】airnewzealand.jp(https://www.airnewzealand.jp/)

ニュージーランド航空は、スターアライアンスに加盟する国際航空会社で、日本からニュージーランド間は直行便を運航する唯一の航空会社です。成田-オークランド間の毎日 1 便運航に加え、南半球の夏のシーズンは、オークランドおよびクライストチャーチへ直行便をそれぞれ週3便増便し、最大週13便で運航します。充実した国内線フライトネットワークでニュージーランド国内20都市間の乗り継ぎも便利です。乗った瞬間からニュージーランドの自由さ、あたたかさを感じていただけるニュージーランド流のフレンドリーなおもてなしにご好評をいただいております。

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