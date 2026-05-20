Amazon「マーケティング・セールス」部門で発売前に1位！AI検索時代の「10年つかえるSEOの基本【改訂新版】」が6月15日発売

ナイル株式会社

DX&マーケティング事業を展開するナイル株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役：高橋 飛翔）の取締役・土居 健太郎が執筆を担当した書籍「10年つかえるSEOの基本【改訂新版】」が、2026年6月15日（月）に技術評論社より発売されます。

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書籍概要

2015年に刊行された「10年つかえるSEOの基本」は、「検索エンジンの攻略テクニック」ではなく、「検索エンジンがやろうしていること」「SEOはそもそも何のためのものなのか」といったSEOの変わらない考え方を解説した入門書として、SEOに携わる多くの方から「ホントに10年つかえた！」とご好評いただきました。

しかし、刊行から10年を過ぎた現在、Googleの検索結果には「AIによる概要（AI Overviews）」が表示されるようになり、ChatGPTやGeminiなどの生成AIツールを使った“質問型”の情報収集も急速に広がっています。

検索を取り巻く環境が大きく変化する中で、「これまでのSEOの考え方は今後も通用するのか？」という声が増えてきました。

本書は、こうしたAI検索時代の問いに向き合い、AI検索時代に「変わること」と「変わらないこと」を整理。

長く使えるSEOの考え方を、知識ゼロのすずちゃんと専門家の土居による対話形式で解説した一冊です。

目次

本書はこんな方におすすめ：- これからSEOを学びたい初心者の方- 久しぶりにSEO担当になるため、現在のSEOをキャッチアップしたい方- AI検索時代の集客や情報発信のあり方を考え直したいマーケター- 自社サイト、オウンドメディア運営に関わる編集者

第1章 必要な人に見つけてもらい、役に立つ ―― 基本の考え方

第2章 検索エンジンはなにをしているのか ―― 仕組みと評価基準

第3章 同じ言葉で検索しても、知りたいことは違う ―― 検索キーワードと検索意図

第4章 「だれが」言っているかが問われる時代 ―― E-E-A-T

第5章 ユーザーの心をつかむ ―― コンテンツとサイト運営

第6章 サイトの「外側」で信頼を積み上げる ―― 第三者評価とブランド

第7章 「近道」の誘惑に負けないために ―― やってはいけないこと

第8章 AI時代に変わること、変わらないこと ―― 未来の考え方

この本を読み終えたあとに ―― 実践のはじめの一歩

巻末付録『10年つかえるSEOの基本』チェックリスト

書籍情報

書名：10年つかえるSEOの基本【改訂新版】

著者：土居 健太郎

発売日：2026年6月15日（月）

出版社：技術評論社

定価：1,760円（本体1,600円＋税10%）

仕様：A5判・128ページ

ISBN：978-4-297-15616-9（紙） 978-4-297-15617-6（電子）

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著者プロフィール

土居 健太郎（どい けんたろう）

ナイル株式会社 取締役

1984年神奈川県横浜市生まれ。神奈川県立柏陽高校を卒業、一浪の末2004年に東京大学理科一類に入学し、2度の留年を経て休学、そのまま復帰することなく東大中退。その後は純粋なフリーターとして活躍。2009年、成り行きでナイル株式会社に参画。SEO事業の立ち上げや自社WebメディアのSEOを担当し、2015年には著書『10年つかえるSEOの基本』を出版。2019年より同社の人事本部を立ち上げ、現在は取締役として人事全般を管掌している。

X：https://x.com/doi1031

note：https://note.com/kentarodoi

■ナイル株式会社について

事業概要 ：自動車産業DX事業、ホリゾンタルDX事業

設立 ：2007年1月15日

所在地 ：東京都品川区東五反田1丁目24-2 JRE東五反田一丁目ビル 7F

代表者 ：代表取締役社長 高橋 飛翔

証券コード：5618（東証グロース市場）

URL ： https://nyle.co.jp

■本件に関する取材などのお問い合わせ

ナイル株式会社 DX&マーケティング事業 マーケティングユニット：加藤

Tel：03-6409-6760（DX&マーケティング事業）

Mail：naoko_kt@nyle.co.jp