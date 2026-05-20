ReFa BEAUTY SHOWCASEより2026年5月20日（水）に３アイテム発売　～カラーで広がる、新たな美の提案～

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」として、3アイテムにエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色を追加いたします。



本カラーラインは今後の製品展開においても継続的に展開していくことを予定しており、ReFaが提案する美の表現をより広く広げてまいります。

本商品ラインナップはReFa GINZA、MTG ONLINE SHOPで先行発売後、他市場でも順次展開予定です。

[ReFa GINZA、MTG ONLINE SHOP先行発売]

[ReFa GINZA先行発売]

商品名：ReFa DRY ME 価格：4,730円 (税込)商品名：ReFa HEART MIRROR TWIN 価格：6,600円 (税込)商品名：ReFa MARQUISE COMPACT 価格：9,350円 (税込)

※店舗での取り扱いについては、各店舗にお問合せください。

■「ReFa BEAUTY SHOWCASE」について

ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトです。

トータルヘアケアの視点から、新商品やカラーバリエーションをはじめとするさまざまなアイテム・コンテンツを通じて、多様な美しさとその体験価値を提案します。

楽しみながら自分らしいスタイルを見つけ、持つたびに気分が高まり、使うたびに高揚感をもたらすことで、日々のヘアケアをより豊かにする新たな美容体験を創出し、ヘアケアの可能性を広げてまいります。

＜『ReFa BEAUTY SHOWCASE』特設サイト＞

https://www.refa.net/beauty_showcase/

■『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜『ReFa』ブランドサイト＞

http://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/