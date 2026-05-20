ケータリングのセカンドテーブル、神戸本社を新たに設立。地域密着のサービス向上と共に、西宮の調理拠点との連携を強化

2ndTable株式会社

高品質なフルサービス・ケータリング「セカンドテーブル」と、宅配専門オードブル「ワンディッシュ」を展開する2ndTable株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：三原一馬）は、兵庫県神戸市に神戸本社を新設いたしました。

今回の拠点開設に伴い、西宮市で稼働しているセントラルキッチンと連携し、全国へ向けたサービス体制を一層強化してまいります。

神戸本社新設の背景

関西圏の主要な経済活動拠点であり、多様な法人が集積する兵庫・神戸エリアでは、社内イベントや式典での宴会需要が引き続き堅調です。

これまでも広域からケータリングおよび宅配オードブルのご依頼をいただきサービスを提供してまいりましたが、新たに神戸へ窓口となる拠点を置くことで、より地域に根ざした対応が可能となりました。

そして、西宮市に構えるセントラルキッチンとの密な連携により、全国へ向けた更なるサービスの向上を図ってまいります。

神戸本社概要

名称：2ndTable株式会社 神戸本社

住所：兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3-7 コウベセンタービル 9階902号室

兵庫県の出張可能エリア一覧

神戸市｜西宮市｜川辺郡猪名川町｜芦屋市｜尼崎市｜伊丹市｜川西市｜宝塚市｜三田市｜明石市 ｜高砂市｜加古川市｜小野市｜加古郡（稲美町・播磨町）｜加東市｜三木市 ｜明石市｜加西市｜姫路市｜揖保郡太子町｜たつの市

兵庫県でのご利用事例はこちら :https://2ndtable.com/hyogo/scene/scene_etc/hyogo/

セカンドテーブル

2つのブランドについて

セカンドテーブルは、料理だけでなく、スタッフによるホスピタリティを含めたフルサービスを提供するケータリングブランドです。イベントやパーティーでのセッティングから料理の提供まで、その場にいる全ての方が特別な時間をお過ごしいただけるようプロフェッショナルなサービスを提供します。 多様なメニューは小～大規模まで対応。ヴィーガン・ハラルなど多様化する食のニーズにも対応したサービスが特徴です。上質なサービス／お料理で、大切なシーンにふさわしい体験をお届けします。

サービスサイトはこちら :https://2ndtable.com/

ワンディッシュ

ワンディッシュは、手軽に質の高い料理を楽しめる宅配専門のケータリングサービスです。 スタッフサービスが不要でお料理だけを手配したいシーンにぴったりです。 お料理の注文はオンラインで手軽に行うことができ、自分好みのメニューをひとつひとつ選ぶことも可能です。どこでもほかほかのお料理を味わうことができる、加熱式容器つきの温製メニューはとくにご好評いただいております、 幅広い規模に対応しており、会社や学校、ご家庭など様々なシチュエーションでご利用いただけます。華やかなお料理が特別な空間を彩ります。

サービスサイトはこちら :https://1dish.jp/

今後の展開

セカンドテーブルでは、食とサービスを通してイベント成功のお手伝いをしております。

今後もお客様にご満足いただけるプランや心踊る美味しいメニュー・プロフェッショナルによる信頼のサービスを広い地域でご提案してまいりますので、イベントのケータリングや演出にお悩みの方はご気軽にお問い合わせください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SHAEPGuQcsY ]

会社概要

2ndTable株式会社（セカンドテーブルかぶしきがいしゃ）

所在地：東京 東京都港区赤坂7丁目 赤坂今野ビル5階

横浜 神奈川県横浜市西区岡野１丁目１０－１ ストーク横浜参番館 201号室

埼玉 埼玉県さいたま市大宮区桜木町４丁目４１９－８ アストライスビル 5階E号室

栃木 栃木県宇都宮市宮園町8番2号 松島ビル 3階302号室

大阪 大阪府大阪市中央区南船場４丁目１２－８

兵庫 兵庫県神戸市中央区多聞通3丁目3-7 コウベセンタービル 9階902号室

兵庫県西宮市西宮浜1-31（セントラルキッチン）

九州 福岡県福岡市南区長住2-10-32

代表取締役：三原一馬

事業内容：法人様・団体様向けのケータリング出張パーティー事業 https://2ndtable.com/

オードブルの宅配デリバリー事業 https://1dish.jp

電話番号：050-3155-1635(ご注文・お問い合わせ)

FAX：050-3457-8233

メール：info@2ndtable.com

Instagram：https://www.instagram.com/2ndtable/

X：https://twitter.com/2ndTable