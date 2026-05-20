新潟市産のお米と籾殻から生まれたバイオマス素材ブランド「Nikome Material」誕生。

ニモウサク株式会社

ニモウサク株式会社は、新潟市内で収穫された「資源米（非食米）」と「籾殻」を使用した新しいバイオマス素材ブランド「Nikome Material（ニコメ マテリアル）」を、リリースしました。

Nikomeは、原料となる「お米」と「籾殻」の配合比率を変えることで、まるで精米歩合の違いのようなテクスチャのバリエーションを持つバイオマス素材です。新潟市内で育てられた原料のみを使用し、食材のように「原料の作り手の顔が見える」という関係性をマテリアルの領域においても追求しています。

ブランド名には、「お米の、もうひとつ（2こめ）の選択肢」という意味を込めました。

本素材の可能性を追求する拠点として「Nikome Material Lab.（ニコメ マテリアル ラボ）」を、新潟市内の拠点「米草堂（こめそうどう）」内にオープン。ラボでは、本素材を使用した板材・プロダクトのサンプルに触れることができます。

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■ Nikome Materialの3つの特徴

1. 原料の作り手の「顔が見える」国産バイオマスプラスチック

原料となるのは、新潟市内で栽培された「資源米（非食米）」と、米作りの副産物として生じる「籾殻」。まるで地元の直売所で野菜やお米を選ぶときのように「誰が、どこでつくったか」が明確な原料を使うことで、非常に高いトレーサビリティをもちます。

2. 五感で感じる、自然の表情

米・籾殻由来の粒子や濃淡がそのまま現れるため、樹脂素材でありながら、ゆらぎのある表情をもちます。顔を近づければ、ほのかにお米の香りも感じられ、視覚・触覚・嗅覚で自然の気配を感じられます。

3. 石油由来プラスチックを最大60%削減し、CO2も削減

ベース樹脂（PP）に、お米と籾殻を最大60%まで配合。石油資源の使用量を大幅に抑制すると同時に、原料となるお米のCO2吸収効果（カーボンニュートラル）により、環境負荷の低減に貢献します。

■ 資源米とは｜豊かな土壌を未来につなぐ選択肢

Nikomeが原料として使用する「資源米」は、複雑な管理を必要としない工業用の品種です。手間を抑えた栽培が可能なため、高齢の農家さんや条件の不利な農地でも無理なく稲作を続けられます。



美味しい米作りには多大な労力がかかるため、農地を維持し続けるのは容易ではありません。新潟でも担い手不足による休耕田、耕作放棄地の増加が課題となる中、資源米という第二の選択肢は、農地が休耕田、耕作放棄地となることを防ぎ、豊かな土壌を未来につなぐことに役立ちます。

■ 素材のラインナップ

「お米」と「籾殻」。2つの原料の配合バランスを調整することで、精米歩合に見立てた3つのカラーバリエーションを展開します。

■ 食とマテリアルの発信拠点「米草堂」の2Fに「Nikome Material Lab.」がオープン

- HAKU（白米）： 白米のみを51%配合。白米が素材化する過程で自然に生まれる、ぬくもりのある色合い。- 5-BU（五分づき）： お米と籾殻をバランスよく配合。自然な色味と、程よい粒子感を持つニュートラルな表情- GEN（玄米）： 籾殻を多く配合。繊維や粒感を際立たせた、野性味あふれる有機的な表情。Nikome Material Lab.（ニコメ マテリアルラボ）

新潟市内に誕生する複合拠点「米草堂（こめそうどう）」の2階に「Nikome Material Lab.」をオープンいたします。

「Nikome Material Lab.」では、Nikome素材を使用した板材やプロダクトのサンプルに触れ、新たな可能性を体感、探求する場として機能します。

【米草堂 施設概要】

施設名：米草堂（Komesodo）

所在地：新潟県新潟市中央区花町2065

<フロア構成>

1F：お粥スタンド「米草堂」

2F：米草堂アパート（Nikome Material Lab. / 共同オフィス）

■ 提供プロダクト・サービス予定

建築家、デザイナー、企業様向けに、以下のプロダクト・サービスをベースに、企業さまとの共創を目指しています。

- 内装用プラスチックタイル内装用タイルのサンプル[表: https://prtimes.jp/data/corp/181696/table/1_1_14344aa0c0733e4553e654c6c2e25a02.jpg?v=202605201051 ]- Nikomeを使用したコラボ商品開発Nikomeの原料樹脂（ペレット）。射出成形などでさまざまなプロダクト開発が可能

Nikome（原料樹脂）を使用した、家具、什器、プロダクト開発など

- 米作りからはじめるコラボレーション新潟市内の農家さんと連携し、「資源米」の種まき・収穫のワークショップを行い、原料から一緒につくる取り組み。実際に収穫された資源米を使用し、商品開発をおこないます。

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■ インテリア ライフスタイル 2026に出展決定

2026年6月に東京ビッグサイトで開催される、インテリア・デザイン国際見本市「インテリア ライフスタイル2026」に出展いたします。会場では、今回発表した「Nikome Material」のタイルサンプルや建材小物のプロトタイプを展示し、実際に手に取っていただける機会を設けます。

出展日： 2026年6月12日（金）

会場： 東京ビッグサイト 西展示棟

出展エリア： アトリウム特別企画「ワーク＆ライフスタイル」1 Day Meets

■ Nikomeが目指す「愛着」というサステナビリティ

近年、「プラスチック問題」が注目を集め、環境負荷低減の観点から様々なリサイクル素材、バイオマス素材が開発されています。

Nikomeは、素材の成分や技術だけでなく、「愛着」という視点を大切にしています。

プラスチック製品の多くは、まだ使用できる状態で廃棄されているという側面があります。たとえ素材がバイオマスであっても、この「大量に捨てられ続ける」という関係性が変わらない限り、根本的な解決にはなりません。

この現状を変化させるための実験として、Nikomeでは、プラスチック製品が持つ「アノニマス性（＝作り手が見えない）」をなくし、原料の作り手までが見え、どこでつくられたかがわかる「愛着が湧く」プラスチックのあり方を模索します。

まずは新潟から、農家・企業などが小さく連携することで、人とプラスチックの関係性を変える第一歩を目指します。「捨てにくくて、愛着を持ってしまう」。それが、私たちが考えるサステナビリティです。

■ プロジェクトチーム

Nikomeは、新潟市内に拠点をもつニモウサク株式会社、株式会社バイオマスレジンマーケティング、株式会社コネルの3社を中心とした連携により誕生しました。

本プロジェクトは、新潟市が推進する「にいがた2km」および「8区連携」の趣旨に賛同し、都市と農村の新しい価値創出を目指しています。



・株式会社バイオマスレジンマーケティング （素材開発協力）

持続可能な社会の実現を目指し、国産のお米からつくる環境配慮型バイオマスプラスチック製品の開発・販売をベースに、地球温暖化や、農業問題、地域活性化などの社会課題に対峙している新潟生まれの企業。



・株式会社コネル （ブランド・プロダクトデザイン協力）

“Good Singularity” を掲げ、日本（東京・金沢・京都・新潟）、NY、ミラノを拠点に活動するクリエイティブカンパニー。デザインとテクノロジーを融合させ、文化と発明の交差点となるプロジェクトをつくる。ブランディング、研究開発、新規事業支援のほか、イノベーションメディア “知財図鑑“を運営。新潟拠点は「米草堂」2Fに開設。

ニモウサク株式会社 会社概要

社名：ニモウサク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区花町2065 米草堂アパート内

設立：2025年3月

事業内容：飲食事業、バイオマス素材「Nikome」の企画・販売



【本件に関するお問い合わせ先】

ニモウサク株式会社

Nikome事業担当：藤澤はるか

Email：nikome@nimousak.com