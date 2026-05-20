“情報格差”を乗り越える。ルークス志塾が沖縄の受験生のための「大学別・難関大学対策」無料講座 開催！

Loohcs株式会社

ルークス志塾 沖縄校は、沖縄の高校生・保護者を対象に、総合型選抜における「大学別・難関大学対策」無料講座を開催いたします。近年、早慶上智をはじめとした難関大学の総合型選抜では、活動実績のみならず、大学ごとの評価観点や研究テーマへの視点、志望理由書の深さまで問われる傾向が強まっています。一方で、沖縄では大学別対策や総合型選抜に関する情報へ触れられる機会が限られている現状があります。

そこで本講座では、沖縄出身で関東・東海エリアにて多数の難関大学合格者を指導してきたベテラン講師が、「沖縄の受験生がどう戦うべきか」をテーマに、大学別の評価ポイントや受験戦略を実践的に解説します。

志望校のこと、本当に理解できていますか？

総合型選抜の出願は、早い大学では9月から始まります。

つまり今、 “大学でやりたい研究に関する活動を増やす”ことに加え、

「その大学に合わせて、自分の経験や志望理由をどう伝えるか」を考えることが重要になる時期です。

しかし近年、総合型選抜は大きく変化しています。ただ大学でやりたいことや活動実績を並べるだけでは合格できません（例えば、留学に１年間行っていた、全国大会出場、団体に所属して活動していた、だけでは受かりません）。

特に早慶上智をはじめとした難関大学では、

- 大学ごと、学部ごとの特徴- 評価される人物像- 研究・社会課題への視点- 志望理由書の“深さ”

まで見られています。

沖縄出身のベテラン講師が、対策を徹底解説

内地に比べ、沖縄では総合型選抜の情報がない現状がほとんど。

そこで、関東・東海で指導し、難関大学に多数の合格者を輩出してきたベテラン講師が「沖縄の受験生の戦い方」「大学別に何が評価されるのか」などを徹底解説します。

担当講師

大城 翔平（おおしろしょうへい）

ルークス志塾 仙台・名古屋・柏・沖縄エリア管轄

沖縄県立向陽高等学校出身。東京学芸大学大学院修了。

柏・名古屋校舎の校舎長を歴任し、早慶上、MARCH、関関同立をはじめ、多数の難関大学へ合格実績や指導実績を持つ。前職では一般入試の受験アドバイザーを務め、総合型選抜と一般入試の両面から戦略設計ができる数少ない講師。沖縄出身だからこそ、内地との情報差を埋める役割を担っている。

こんな人におすすめ

講座内容

- 総合型選抜を考えている受験生や保護者様- 志望理由書がこれでいいのか悩んでいる人- 自分の活動をどう大学に結びつければいいかわからない- 「大学研究」が足りているか不安- 他の受験生との差別化をしたい

大学別・難関大学攻略法

なぜ同じ活動でも「受かる人」と「落ちる人」がいるのか

大学ごとに異なる評価ポイント

学部研究で見るべきポイント

志望理由書でありがちな失敗

「やりたいこと」を“研究”に変える方法

など

扱う大学例

慶應義塾大学

上智大学

MARCH

など

※内容は変更になる場合があります。

開催概要

日程

記載している時間よりも終了時間が延びる場合もございます（ただし、途中で抜けてもらっても構いません）

慶應SFC、法学部 対策講座イベント

5/26(火)20:30~22:00

5/30(土)16:00~17:30

6/6(土)18:00~19:30

6/13(土)20:00~21:30

6/20(土)20:00~21:30

6/22(月)20:00~21:30

上智大学 対策講座イベント

6/2（火）20:00~21:00

6/9（火）20:00~21:00

6/16（火）20:00~21:00

MARCH、関関同立 対策講座イベント

5/26(火)19:00~20:00

5/30(土)18:00~19:00

6/6(土)16:30~17:30

6/13(土)18:30~19:30

6/20(土)18:30~19:30

参加費

無料で参加可能です

開催形式

オンラインで開催します

お申し込みはこちら

お申し込みは、こちらのHPより

https://loohcs-shijuku.com/campaign/p156564/