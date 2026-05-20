株式会社ゼンアーキテクツ、Microsoft の「AI Apps on Microsoft Azure」Specialization を取得

株式会社ゼンアーキテクツ

株式会社ゼンアーキテクツ（以下、ゼンアーキテクツ）は、Microsoft の「AI Apps on Microsoft Azure」Specialization を取得したことをお知らせします。

この Specialization は、Microsoft Azure (以下、Azure) を活用した AI アプリケーションの設計、開発、モダナイゼーションにおいて、高い専門性と実績を持つパートナーに与えられる認定です。

ゼンアーキテクツはこれまで、Azure における AI アプリケーション開発のベストプラクティスを示しながら、多くの先進事例を生み出してきました。生成 AI や RAG をはじめ、新しい技術やサービスが次々に登場する中でも、それらを単なる話題で終わらせず、Azure の技術スタックの上で実際に使える設計パターンと実装ノウハウへ落とし込んできました。今回の取得は、そうした取り組みと実績が評価されたものです。

また、ゼンアーキテクツは、新しく登場する AI 関連技術やサービスを ZEN 流に解釈し、現場で使える形にして提供しています。最新技術を実践的に体験できる「ZEN Bootcamp」と、AI ネイティブな開発環境をエキスパートのサポート付きですぐに試せる「ZEN Dev Cloud」を通じて、構想、検証、開発、運用の立ち上げまでを一気通貫で支援しています。

ゼンアーキテクツは今後も、AI Apps on Azure を正しく普及させてまいります。最新技術を追いかけるだけではなく、Azure の地に足のついた技術スタックと、豊富な経験に基づく設計パターン、実装ノウハウを組み合わせることで、エンタープライズ環境で実際に使える AI アプリケーションの構築を支援してまいります。

■ 株式会社ゼンアーキテクツ代表 三宅 和之 コメント

「生成 AI やエージェントの登場によって、AI アプリケーション開発の選択肢は一気に広がりました。その一方で、企業システムとして何を選び、どう組み合わせ、どう運用までつなげるかは、ますます難しくなっています。

そうした混沌の中でも、Azure には地に足のついた技術スタックがあります。ゼンアーキテクツは、これまで蓄積してきた豊富な経験と、そこから磨いてきた設計パターン、実装ノウハウをもとに、実際のエンタープライズ環境で使えるシステム構築を支援していきます。

今回の取得を励みに、AI Apps on Azure を正しく普及させ、お客様の事業に役立つ AI アプリケーション開発をこれからも後押ししてまいります。」

■ 日本マイクロソフト株式会社(本社：東京都港区、以下日本マイクロソフト)様からのエンドースメント

日本マイクロソフト株式会社は、株式会社ゼンアーキテクツ様 によるMicrosoft の「AI Apps on Microsoft Azure」Specialization の取得を心より歓迎いたします。

株式会社ゼンアーキテクツ様は、Azure を基盤とした AI アプリケーション領域において、生成 AI や RAG をはじめとする先進技術を、エンタープライズ環境で実際に活用可能な設計パターンと実装ノウハウへと落とし込み、数多くの実績を積み重ねてこられました。最新技術を単なる PoC に留めず、本番運用まで見据えた形で価値提供されてきた点は、日本市場における Azure AI 活用の健全な普及に大きく貢献するものです。

今回の Specialization 取得は、同社が Azure 上での AI アプリケーションの設計・開発・モダナイゼーションにおいて、高い専門性と実行力を有することを示すものと考えています。

日本マイクロソフトは今後も、株式会社ゼンアーキテクツ様との協働を通じて、お客様が安心して活用できる AI アプリケーションの構築と、Azure 上での AI 活用の高度化を継続的に支援してまいります

日本マイクロソフト株式会社

コーポレートソリューション事業本部 チャネルパートナー統括本部長/ 執行役員

三野 達也 氏

■ ゼンアーキテクツの取り組み

ゼンアーキテクツは、Azure を軸に、AI アプリケーション開発、アプリケーションモダナイゼーション、DevOps 支援を行っています。特に重視しているのは、最新技術を試せるだけで終わらせず、企業の現場で継続的に使える形にまで落とし込むことです。

その実践の場が、最新技術を短期間で体験できる ZEN Bootcamp と、AI ネイティブな開発環境をすぐに立ち上げられる ZEN Dev Cloud です。どちらも、技術の理解にとどまらず、現場で本当に使えるかどうかまで見据えたサービスです。

- ゼンアーキテクツの Azure AI サービスサイト: https://zenarchitects.co.jp/azure- ZEN Dev Cloud サービスサイト: https://zendevcloud.com

ゼンアーキテクツは今後も、Azure における AI アプリケーション開発のベストプラクティスを磨き続け、その知見をより多くのお客様に届けてまいります。PoC で終わらせず、本番運用まで見据えた設計と実装を通じて、AI 活用の定着と拡大に貢献してまいります。

■ ゼンアーキテクツについて- 株式会社ゼンアーキテクツ（ZEN ARCHITECTS Co., Ltd.）- 代表取締役: 三宅 和之- 設立: 2003 年 6 月- Microsoft Solution Partner 認定（Digital & App Innovation）- Microsoft Specialization 認定（AI Apps on Microsoft Azure）- コーポレートサイト: https://zenarchitects.co.jp

※ Microsoft、Azureは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。