『World of Tanks: HEAT』、2026年5月26日にリリース決定！

ウォーゲーミングジャパン合同会社

ウォーゲーミングは、従来シリーズとは異なる独立新作の戦車系ヒーローシューター『World of Tanks: HEAT』を2026年5月26日（火）にリリースすることを発表しました。本作は第二次世界大戦後の架空の時代を舞台に、チームベースの戦闘を軸とした激しい砲撃が応酬する、よりスピーディーでダイナミックな装甲戦闘を提供します。

『World of Tanks: HEAT』リリース日発表シネマティックトレーラー

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XUc5GNpvDKY ]

Ilya Naishuller（イリヤ・ナイシュラー）監督（『ハードコア』『Mr.ノーバディ』）が手掛け、同氏のバンドBiting Elbowsによる楽曲をフィーチャーした公式リリース日発表シネマティックトレーラー

■配信開始日からクロスプラットフォーム対応

『World of Tanks: HEAT』は、PC（Wargaming Game CenterおよびSteam）、Steam Deck、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、NVIDIA GeForce NOWで配信され、完全なクロスプラットフォームプレイおよびクロスプログレッションに対応します。

■ウォーゲーミング独自エンジンによる新たなゲーム体験

本作は、ウォーゲーミングが社内で開発した新たな独自エンジンを基盤に、ゼロから構築されています。この技術により、モダンなビジュアルと没入感のある環境を実現するとともに、幅広いハードウェアでスムーズに動作するよう最適化された、高速かつレスポンスに優れたゲームプレイを可能にしています。

■ローンチ時に実装される主なコンテンツ

ローンチ時点に実装されるコンテンツは以下を予定しています。

- 8名のエージェント：エージェントは、ディフェンダー、アタッカー、スナイパーという3つの役割に分かれています。各エージェントは、戦闘における役割に合わせて調整された強力な2輌の車輌を指揮します。- 15種の車輌：すべての車輌は、それぞれ異なるプレイスタイルに対応しており、モジュールや装備によって完全にカスタマイズできます。前線を維持する場合でも、遠距離から攻撃を仕掛ける場合でも、その任務に適した戦車が用意されています。- 8種類のマップ：マップは多彩なバイオーム、舞台設定、ビジュアルスタイルにわたって展開され、各ゲームモードにおいて複数のプレイスタイルをサポートするよう設計されています。- 4種類のPvPモード：ゲームモードは、ハードポイント、コントロール、キル・コンファーム、コンクエストがプレイ可能です。

ローンチまであと1週間。コミュニティに参加し、ウィッシュリストに登録をして戦場に向かう準備をしましょう。

https://wotheat.com

【ゲーム概要】

タイトル ：『World of Tanks: HEAT』

ジャンル ：戦車ヒーローシューター

対応プラットフォーム：PC（Wargaming Game CenterおよびSteam）、PlayStation(R)5、

Xbox Series X|S、Steam Deck、NVIDIA GeForce NOW

配信日 ：2026年5月26日

価格 ：基本プレイ無料（一部有料アイテムあり）

『World of Tanks: HEAT』公式サイト ：https://wotheat.com

■『World of Tanks: HEAT』について

『World of Tanks: HEAT』は、クロスプラットフォーム対応の基本プレイ無料タクティカル・ビークルシューターです。プレイヤーはヒーロー強化された戦車を操り、スピーディーなバトルに挑みます。舞台は第二次世界大戦後の架空の時間軸で、プレイヤーは特殊技術を駆使して戦闘を繰り広げます。ウォーゲーミングの独自エンジンによって、美麗なグラフィックとダイナミックなゲームプレイを実現しています。

公式サイト：https://wotheat.com

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、ゲーム業界を牽引する会社のひとつとして成長して来ました。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト：https://wargaming.co.jp/

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