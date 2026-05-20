Beisia Foods Park 東村山店 5月20日(水)グランドオープン　“食のテーマパーク”として惣菜・即食を強化、地域限定商品も展開

株式会社ベイシア

株式会社ベイシア（本社：群馬県前橋市、代表取締役社長：相木孝仁）は、東京都東村山市に、Beisia Foods Park 東村山店（以下、「東村山店」）を、5月20日(水)にグランドオープンいたします。東京都での出店は、2014年にオープンした青梅インター店以来、12年ぶり2店舗目となります。今後もお客様の生活に寄り添い、新たな「価値」を提供することでより一層地域の皆さまに愛されるお店を目指してまいります。

店舗外観イメージ東村山店の注目売場・商品

東京都東村山市は、多摩地域の北西部に位置し、サツマイモや梨などの生産が盛んな地域です。都心へのアクセスの利便性の良さとともに、豊かな自然も魅力のエリアです。ファミリー層からシニア層まで幅広く居住していることから、日常使いしやすい商品を豊富に展開してまいります。

【生鮮食品コーナー】

青果コーナーでは、高品質な有機野菜を幅広く展開するほか、旬の果物で季節感のある売場を演出します。鮮魚コーナーでは、生寿司や魚惣菜などの品揃えを強化し、新商品も豊富に展開することで、即食の充実を図ります。精肉コーナーでは、ベイシアオリジナルブランド「とろ牛」を中心とした国産牛を強化するとともに、新狭山店より導入した「焼肉専門店」コーナーを展開。焼くだけ・レンジ調理・即食に対応した簡便商品も充実させています。惣菜コーナーでは、素材や味付け、製法にこだわった自慢の一品「香味醤油の極旨唐揚げ」や、ボリュームとコスパが魅力のBBB（ベイシアビッグ弁当）も多彩にラインナップ。なかでも、地域の方におなじみの「ポールスタア」のソースを使用した「東村山黒焼きそば」は、東村山店限定の商品として展開いたします。

旬の果物で季節感を演出生寿司などの即食を強化様々な部位やフレーバーの「焼肉専門店」コーナー人気の「BBB（ベイシアビッグ弁当）」を集合展開

【一般食品コーナー】

加工食品コーナーでは、生鮮食品との組み合わせが楽しめるドレッシングや「ポールスタア」のソースなどを種類豊富に展開。また、「東京名菓ひよ子」をはじめとした銘店コーナーを展開し、プチギフトなどの需要に応えます。お酒コーナーでは、輸入ワインのバンドル販売など、家飲み需要に応えます。フローズン売場では、昼食ニーズに対応するパスタや具付麺のラインナップを拡充したほか、需要が伸びているワンプレート商品や、幼児食・健康に配慮した商品まで幅広く展開し、日々の生活をより便利にする商品を揃えています。

ワインなど、家飲み需要に応えるラインナップパスタやワンプレートを豊富に展開

※写真はすべてイメージです

【日々のお買い物をさらに便利に楽しめるネットスーパー】

スマートフォン・パソコン上で注文された商品をベイシアの店舗からピックアップしてお客様宅へ配送する「ベイシアネットスーパー」のサービスを開始いたします。配送のほか、便利な店舗受け取りにも対応しています。お買い物時間を短縮したいお客様のご要望にお応えするもので、レジに並ばずに店内のサービスカウンターにてお受け取りが可能です。

注文受付開始は5月30日(土)、配送開始は6月2日(火)となります。

ネットスーパーのページはこちら :http://netsuper.rakuten.co.jp/beisia/?scid=we_bei_hp_top

オープン記念キャラクターグリーティングイベント

東村山店のオープンを記念して、グリーティングイベントを実施いたします。時間などの詳細は店頭またはベイシアアプリよりご確認いただけます。

5月30日(土) 東村山市公式キャラクター「ひがっしー」

東村山市5大キャラクター ラビッツ村村長「らびっこ」

5月31日(日) ベイシア公式キャラクター「ベイB」

6月6日(土) ロッテ「コアラのマーチくん」

6月7日(日) 三幸製菓「ホワミル」

6月13日(土) 興和「ケロちゃん」

「Foods Park」に込めた想いやテーマ

当社は創業来、「For the Customers (すべてはお客様のために) 」の理念のもと、「より良いものをより安く」をモットーとしています。「食品のプロとして、最良の品を最良の状態でお客様により安くお届けすることにこだわり、また食品を通して得られる体験を楽しんでいただきたい」そんな想いを「Foods Park」に込めています。“より良いものをより安く、より新鮮でより楽しく”をテーマに“食のテーマパーク”として地域のお客様の憩いの空間づくりを目指します。今後も新規出店や改装にて「Foods Park」を展開し、次世代の食品スーパーのスタイルを確立してまいります。

Beisia Foods Park 東村山店 概要

店舗名称 ： Beisia Foods Park 東村山店

住 所 ： 〒189-0022 東京都東村山市野口町2-17-63

アクセス ： 西武新宿線「東村山駅」より徒歩約15分

電 話 ： 042-306-1880

営業時間 ： 9:00～22:00

定 休 日 ： 1月1日