助太刀グループへ、フィリピン拠点からの高精度な建築図面作成に強みを持つ株式会社オフショアキャドのジョインが決定

株式会社 助太刀

国内最大級の建設人材マッチングプラットフォームを運営する株式会社助太刀（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：我妻 陽一、以下「当社」）は、フィリピンに拠点を構え、現地のCADオペレーターによる高精度な建築図面作成に強みを持つ株式会社オフショアキャドおよびOffshore CAD and Management Inc.（所在地：神奈川県横浜市/フィリピン共和国マニラ市、代表者：林 秀生、以下「オフショアキャド」）をグループに迎え入れることを決定しましたのでお知らせいたします。

◾株式取得の背景

当社は「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションを掲げ、職人と工事会社の新しい出会いが見つかるアプリ「助太刀」を運営してまいりました。登録事業者数は22万を超え、建設業界におけるマッチング領域では圧倒的なシェアを誇り、発注側の工事会社と受注側の工事会社や職人をマッチングし、長期的な取引先と出会える機会を提供しています。さらに大手建設会社が抱える協力会に対しても人材確保支援の実績を有し、日本を代表する大手企業との取り組みも推進してまいりました。

現在、建設業界では恒常的な人手不足に加え、2024年問題と呼ばれる時間外労働の上限規制の開始により施工管理技術者の労働時間管理が厳格化され、図面作成業務の効率化ニーズが拡大しております。

オフショアキャドはフィリピンを拠点とし、2007年の創業以来培ってきた技術力と安定したチーム体制を活用し、日本のゼネコンや設計事務所向けに建築2D CAD図面作成を中心とした設計支援サービスを提供しています。日本の建築CAD図面作成に特化し18年間で870件超のプロジェクト実績を有しています。

このような背景のもと、マッチングや採用領域の知見や大手建設業業者との幅広いネットワークを有する当社と、日本の建設業に特化した設計支援サービスを展開してきたオフショアキャドは、両者の強みとするネットワークやサービス領域の拡張を共に推進することで一致し、建設業界の人手不足という社会課題の解決に向けて共に歩むこととなります。

■オフショアキャドの助太刀グループジョインによるシナジー

この度のグループジョインにより、次のような強力なシナジーを創出し、顧客の現場課題解決および建築プロジェクト推進を強力にサポートいたします。

１）早く・高品質に！図面作成サービス「助太刀CAD」を提供

助太刀の顧客基盤に対し、急な依頼でも・迅速に・高品質な設計図/施工図面を提供できる「助太刀CAD」をご提供いたします。

２）建設業のあらゆる人手不足を全面的にカバー

従来より提供してきた、職人と工事会社、工事会社同士をつなぐ「助太刀」、正社員採用を支援する「助太刀社員」、オンデマンド教育サービス「助太刀学院」に、新たに「助太刀CAD」を加えることで建設業界が直面する多様な人手不足の課題に総合的に対応し、業界の持続的成長を支える戦略的パートナーを目指します。

３）高度な図面作成技術を大手顧客ネットワークへ流通

オフショアキャドが長年培ってきたノウハウと高度な図面作成技術を、助太刀が有する大手顧客ネットワークを活用して流通させ、大規模建築プロジェクトを支援いたします。

■代表メッセージ

株式会社助太刀 代表取締役社長 兼 CEO 我妻 陽一

このたび助太刀は、フィリピン拠点を活用した図面作成体制とCADオペレーターの専門性を有する株式会社オフショアキャドをグループに迎えることを決定しました。

建設業界の人手不足が深刻化する中、職人と工事会社マッチングや正社員採用の領域で人手不足解決に取り組んでまいりました。

しかし、職人の手配や採用以外でも多岐にわたって「工事現場」の人手不足は深刻化を極めており、より領域を広げて貢献したいと考えていました。この度、オフショアキャドとのグループジョインにより、現場で働く様々な方に対し幅広く役に立ちたいと考えています。

助太刀は「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションのもと、両社の知見と体制を掛け合わせ、建設現場の生産性向上と持続可能な担い手確保に取り組んでまいります。

株式会社オフショアキャド 代表 林 秀生

このたびオフショアキャドは、助太刀グループの一員となることを決定いたしました。

当社は、フィリピン拠点でのCADオペレーション体制を強みに、図面作成を通じて建設プロジェクトを支えてまいりました。

独自ツールを開発・運用し、自ら使用・改良を重ねることで蓄積した技術と、全体の50%を占める10年以上の勤続年数を持つCADオペレーターによる品質とスピードに自信を持っています。

助太刀が掲げる「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションに深く共感するとともに、本件により、当社が2007年から培った人材や技術と、日本最大規模の建設人材マッチングプラットフォームを運営する助太刀の事業基盤を掛け合わせることで、より多くのお客様に安定した品質と納期で価値提供し、大きな社会課題解決に寄与できると確信しています。

今後もお客様への提供体制を継続しつつ、サービス品質の一層の向上に取り組んでまいります。

■今後の展望

当社は本件を契機に設計/施工管理支援領域への展開を加速するとともに、職人と工事会社、工事会社同士をつなぐ「助太刀」、正社員採用支援の「助太刀社員」、オンデマンド教育サービス「助太刀学院」といった既存サービスとの連携を強化し、建設業界を多面的に支える基盤をさらに高度化してまいります。今後は「助太刀CAD」の機能拡充や海外拠点との連携強化、大手ゼネコン企業等とのネットワーク拡大を通じて、人材確保からスキル習得、設計/施工管理支援までを一気通貫で支える体制を構築してまいります。

そして、人材確保からスキル習得、設計/施工管理支援までを包括的に支えることで建設業界の生産性向上と持続可能な産業構造の実現に貢献し、建設業界のインフラとなるプラットフォームとして機能することを目指すとともに、「建設現場を魅力ある職場に。」というミッションの実現を一層推進してまいります。

■会社概要

社名：株式会社 助太刀

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 我妻 陽一

所在地：東京都新宿区西新宿6-18-1 住友不動産新宿セントラルパークタワー14階

設立：2017年3月30日

資本金：80,000,000円

事業内容：インターネットを利用したサービスの企画、制作および運営

URL：https://suke-dachi.jp/company/

社名：Offshore CAD and Management Inc.

代表者：林 秀生

所在地：#2112, THE STILES ENTERPRISE PLAZA, Circuit Makati,Brgy. Carmona, Makati City, MM, Philippines

設立：2007年

事業内容：建築図面の作成・受託サービスの提供

URL：https://www.offshorecad.com.ph/company/

社名：株式会社 オフショアキャド

代表者：林 秀生

所在地：神奈川県横浜市神奈川区金港町5-14

設立：2017年

事業内容：建築図面の作成・受託サービスの提供

URL：https://www.offshorecad.com.ph/company/

■ 本プレスリリースに関するお問い合わせ先



株式会社助太刀

担当：長内

TEL：03-6258-0906

Email：pr@suke-dachi.jp