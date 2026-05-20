「AI Worker VoiceAgent」、AI電話受付サービス「Reception AI レセッパ」に採用

株式会社AI Shift

株式会社AI Shift（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：米山結人、以下 AI Shift）は、ギグワークスアドバリュー株式会社が2026年5月18日（月）より提供を開始するAI電話受付サービス「Reception AI レセッパ」（以下「レセッパ」）の音声認識・対話エンジンとして、「AI Worker VoiceAgent」が採用されたことをお知らせいたします。今回の採用にあたり、音声認識精度の高さと、応答シナリオをお客様自身の手で修正・改善できる運用のしやすさを評価いただきました。

開発背景

多くの企業や店舗では、電話対応が日々の業務を中断させる大きな要因となっています。 作業中に電話が鳴るたびに手を止めなければならない。 営業電話なのか、重要な連絡なのかは、応答するまで判別できない。 営業時間外や休日の入電を取りこぼしてしまう。 電話対応に追われ、事務員の疲弊や属人化が進んでしまう。 電話対応のたびに業務が中断されることは、生産性の低下だけでなく、心理的な負担や残業時間の増加にもつながっています。 レセッパは、こうした「電話に出るために仕事が止まる」という現場の課題に対し、AIによる一次受付という新しい解決策を提供します。

活用方法

■ 「レセッパ」が実現する、3つのシンプルな仕組み

- AIがあなたの代わりに受電：お客様からの電話を、専用の050番号へ自動転送。 AIが丁寧に応答します。- 用件をテキスト化して即時通知：AIが聞き取った内容は、即座にメールでお知らせ。 どこにいても内容を確認できます。- 必要な電話だけに折り返し：届いた内容を確認し、緊急性の高い連絡や専門的な問い合わせにのみ折り返し連絡。 不要な営業電話などはその場で遮断可能です。

■ サービスの3つの強み

- 24時間365日の「無停止」対応：深夜・休日も休むことなく、一定のクオリティでAIが応答。 機会損失をゼロにします。- 圧倒的な導入ハードルの低さ：複雑な設備投資や機器の設置は不要です。 現在の環境のまま、すぐに導入いただけます。 ※転送サービス加入は必要となります。- コストパフォーマンスの最大化：オペレーターを雇用するよりも圧倒的に低いコストで、24時間の受付体制を構築。 企業の規模を問わずDXを実現します。

【サービス概要】

サービス名：ReceptionAI レセッパ

提供開始日：2026年5月18日（月）

主な機能：AIによる電話一次受付、24時間365日対応、用件・会社名・氏名・連絡先・担当者名等のヒアリング、通話内容の録音・文字起こし、要点の自動要約、メール通知、既存番号から050番号への転送連携

【料金】（税抜）

初期費用：0円

基本料金：月額3,980円 ※最大1カ月間無料

メール通知：月50件対応まで無料／51件目以降 1件あたり80円

【お問い合わせについて】

下記URLの、お問い合わせフォームからお問い合わせください。

https://gig-lp.com/



AI Worker VoiceAgentについてはこちらよりお問い合わせください。

https://www.aiworker.jp/voiceagent/