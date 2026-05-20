障がいのあるメンバーが法務省の公式アニメを制作

合同会社ふくろう

合同会社ふくろう(滋賀県)が運営する就労継続支援B型事業所「Shake Hands(シェイクハンズ)」は、法務省近畿矯正管区からの依頼を受け、再犯防止啓発アニメーション『カレンダーの続きを｜再出発のその先へ』を制作しました。

2026年4月23日(木)より、法務省近畿矯正管区の公式YouTubeチャンネルで公開されています。

制作にあたったのは、発達障がいや精神障がいのあるメンバーたち。企画から作画、編集まで、自分たちの手で進めました。国の機関の公式広報物を、就労継続支援B型事業所のメンバーが受託・制作した事例として、ご紹介いたします。

アニメーション【シーン１】アニメーション【シーン２】【法務省近畿矯正管区 公式YouTubeチャンネル】作品概要

作品名:『カレンダーの続きを｜再出発のその先へ』

公開日:2026年4月23日(木)

公開先:法務省近畿矯正管区 公式YouTubeチャンネル

テーマ:再犯防止・更生保護への理解促進

制作:就労継続支援B型事業所 Shake Hands クリエイターチーム

URL:https://youtu.be/EKa_xPIEXCE?si=9Kd-TbN580gsbSEs

■ 制作で大切にしたこと

今の刑務所は、受刑者の立ち直りを支える「福祉的な場所」へと変わってきています。

その変化を伝えるため、鉄格子や有刺鉄線といった暗い表現はあえて使いませんでした。

代わりに描いたのは、刑務官との面談や地域の人たちとの交流。出所した主人公が、農業や職業訓練を通して少しずつ社会に馴染んでいく姿です。

メンバーも日々「社会に出て働くこと」を目指して活動しています。だからこそ、居場所を見つけていく主人公の物語に、自分のこととして向き合うことができました。

制作中の様子アニメーション【シーン３】

■ 「軽作業中心」から、強みを活かす働き方へ

就労継続支援B型は、一般就労が難しい障がいのある方が、自分のペースで働きながら生産活動に取り組む福祉サービスです。

厚生労働省が公表した令和6年度の実績では、就労継続支援B型事業所の全国平均工賃は月額24,141円。前年比6.6%の伸びはあるものの、生活を支える収入として十分とは言えない水準です。

工賃が低くとどまる理由のひとつに、受託する仕事の内容があります。多くの事業所では、内職や軽作業、清掃といった、単価の低い業務が中心です。メンバー一人ひとりが本来持っている発想力や表現力を発揮する機会は、まだ限られているのが現状です。

そして、官公庁が就労継続支援事業所に対して直接、公式広報物の制作を発注する事例も、決して多いとは言えません。「障がいのある人にお願いする仕事」と「品質で勝負する制作の仕事」は、現実にはなかなか同じテーブルに乗りにくい。今回の法務省近畿矯正管区からの依頼は、その壁を一つ越えたものだと受け止めています。

■ 発達障がい・精神障がいのあるメンバーが活躍できる場所をつくる

Shake Handsには、絵を描くこと、デザイン、物語を考えることに力を発揮するメンバーがたくさんいます。発達障がいや精神障がいのある方たちです。働くペースや得意・不得意は人それぞれですが、集中力や独自の感性、緻密な作業への粘り強さなど、クリエイティブな仕事と相性のよい強みを持つメンバーが少なくありません。

今回のアニメ制作でも、キャラクターデザイン、背景画、動きの調整、編集と、それぞれが得意な領域を担当しました。

障がいがあるから一方的に支援を受ける、ではなく、障がいがあるからこそ生み出せるものがある。そういう仕事の場を、ひとつずつ増やしていきたいと考えています。今後も、自治体や企業、官公庁からのクリエイティブ業務の受託に、積極的に取り組んでまいります。

施設職員たち【事業者内会議室】

■ NHK Eテレ「ハートネットTV フクチッチ」でも当事業所の活動が紹介されます

こうした取り組みが注目され、2026年5月18日(月)20:00～20:29放送のNHK Eテレ「ハートネットTV フクチッチ」でも、当事業所の活動が紹介されます。

◆施設情報

事業所名：就労継続支援B型Shake Hands・京都駅前

住所：〒601-8002 京都府京都市南区東九条上殿田町１－３

電話番号：075-634-6691