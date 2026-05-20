Nateeが井筒和幸監督最新作、映画『国境』の公式SNSを一貫支援。 クランクアップを経て、公開に向けた情報発信へ。

株式会社Natee

このたび、井筒和幸監督の最新作 映画『国境』（製作・配給：K2 Pictures Inc.）が、大阪・兵庫・京都・和歌山・滋賀と関西各地40カ所以上、約2ヶ月にわたるオール関西ロケを経て、5月初旬にクランクアップを迎えました。

クリエイター共創型マーケティング事業を展開する株式会社Natee（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：大江祐介）は、2026年2月28日のクランクインから本作の公式SNS（TikTok・Instagram・X）の企画・制作・運用を一貫して担当。映画業界のクリエイティブとSNSの文脈──二つの異なる文化が交差するプロモーションに、撮影現場から伴走してきました。

映画 × SNSプロモーション

映画は長年、マスメディアを軸に宣伝・プロモーションを展開してきました。一方で、若年層を中心にSNSが情報接触の主戦場となるいま、映画の面白さをいかにSNSで届けるか。映画プロモーションに新たな挑戦が生まれています。

『国境』は、井筒和幸監督・伊藤英明さん・染谷将太さんという、映画業界の最高峰のキャスト・スタッフによる話題作。Nateeは、SNSでのプロモーションを担うパートナーとして、撮影現場への帯同、SNS文脈に合わせたコンテンツ制作、インフルエンサーのキャスティングまで、一貫した体制で本作のプロモーションに伴走しています。

本案件におけるNateeの取り組み

■撮影現場帯同

クランクイン直後から撮影現場に帯同し、キャストインタビュー、メイキング、オフショットなど、SNSの文脈に合わせたコンテンツを継続的に制作。

■クリエイター共創による発信拡張

Nateeが共創してきたネットワークを活用し、本作の世界観に合ったインフルエンサーのキャスティングを進め、話題化を設計。クリエイターが登場して現場へ炊き出しをする場面も。

■3媒体の一貫運用

TikTok・Instagram・X の3媒体にて継続的にコンテンツを発信しながら、PDCAを回す体制を構築。

映画『国境』公式SNSアカウント

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/111_1_6a03a5fe9ff0616dc57d03db5887bc0a.jpg?v=202605201051 ]

担当者コメント

■映画『国境』プロデューサー 村岡伸一郎（K2 Pictures）

2ヶ月間の関西ロケを思い返すと「楽しかった！」の一語に尽きるのですが、撮影序盤は本当にハプニング続きで、過酷な環境も相まって「これ本当に撮り切れるかな？」と思ってしまうほどでした。そんな現場を力強く引っ張ってくれたのが主演のお二人でした。二人がいつも前向きに、作品に対して真摯に向かってくれていたので本当に助けられました。また、そんな二人を見つめる井筒監督の熱い視線と関西のノリとユーモアで笑いの絶えない現場になり、様々な苦難を乗り切ることができました。そして、怒涛のように駆け回った関西各地で、多くの地元の人たちに暖かく支えていただき、本当に感謝しております。関西ロケじゃなかったら乗り越えられなかったんじゃないかと本気で思っています。関西発！井筒監督待望の新作が誕生する日を楽しみにお待ちいただければと思います。

■株式会社Natee プロデュースチーム 倉本 夢

映画づくりの現場には、監督・キャスト・スタッフをはじめ、各領域のプロフェッショナルたちが作品に真摯に向き合い、積み重ねてきた熱量がありました。私たちNateeは、その大切な作品を「SNS」という領域から届けていく立場として、現場で生まれた熱量や作品に込められた意図を丁寧に受け取りながら、発信の一つひとつに向き合ってまいりました。クランクアップは、私たちにとっては「本当のスタート」です。公開期に向けて、引き続き映画『国境』の魅力をSNSの文脈で最大化してまいります。

映画『国境』について

映画化もされた「後妻業」をはじめ数多くの作品を送り出す小説家・黒川博行による“疫病神シリーズ”の傑作小説を、『パッチギ！』など数々の名作を世に送り出してきた井筒和幸監督が実写映画化。大阪のヤクザ・桑原（伊藤英明）と建設コンサルタント・二宮（染谷将太）のバディが、騙された金を取り戻すべく、北朝鮮に密入国し高飛びした詐欺師を追う命懸けのノワールアクション。

原作：黒川博行『国境』（文春文庫）

監督：井筒和幸

脚本：吉田康弘

企画：紀伊宗之

プロデューサー：村岡伸一郎

出演：伊藤英明、染谷将太 ほか

製作・配給：K2 Pictures Inc.

公開時期：2027年公開

著作権表記：映画『国境』 2027年公開

(C)2027 K2 Pictures

公式HP：https://k2pic.com/film/border/

株式会社Nateeについて

Nateeは「人類をタレントに。」をミッションに掲げ、個人をエンパワーメントし、産業構造の変化を起こす事業を創造する会社です。SNSを起点にしたクリエイター共創型マーケティング事業では、ブランドとクリエイターの間に立ち、双方の魅力を引き出しながら、人々の共感を生む新しい価値を創出しています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52778/table/111_2_42678ba5d7ae6e13b66f224a10d68a97.jpg?v=202605201051 ]

本件に関するお問い合わせ

株式会社Natee 広報チーム

お問い合わせフォーム：https://natee.jp/contact

Email：pr@natee.co.jp