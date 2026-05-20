古着から自動車の静音材へ。シーホース三河が取り組む、捨てない未来のための「古着リサイクル」実施レポート

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、シーホース三河はSDGs活動推進として、株式会社鈴六のご支援のもと5月2日(土)越谷アルファーズ戦において、古着回収活動を実施しました。

会場での回収活動にご協力いただき誠にありがとうございました。

当日の様子

- 回収重量：120.0kg- CO2削減：170.4kg- 参加人数：130名

今回集めた子ども服の一部は岡崎市ふくし相談課へ寄付いたします。

古着回収実施日

2026年5月2日(土)越谷アルファーズ戦

回収後のリユース・リサイクル活動について

皆さまから回収した衣類は、株式会社鈴六でまだ着れるものはリユースし、着用が難しい衣類はリサイクルに仕分けられます。

着用が難しい衣類も工業用雑巾のウエス、フェルトの原料となります。

また、再生フェルトは自動車の静音材などに広く使われています。

株式会社鈴六について

所在地：愛知県岡崎市大平町字堤下73番地1

代表取締役：鈴木 和人

加盟団体：日本古着リサイクル輸出組合・愛知県古着リサイクル協同組合

※株式会社鈴六では、年間に3000トン古着を回収してそのうち、約95％を再資源化。その結果年間 5,760トンものCO2の排出削減を実現しています。岡崎市内や知立市内のアピタ・ピアゴに古着の回収ボックスを設置中！お買い物ついでに、未来のためのエコアクション！