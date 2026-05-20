CVCの戦略リターン最大化に向けて、New CombinatorとBeyondgeが包括的業務提携

New Combinator株式会社

CVC運営を強みとする独立系ベンチャーキャピタルであるNew Combinator株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：東條弘基、以下「New Combinator」）と、スタートアップの創出・育成と大企業のグロースハックを手掛けるBeyondge株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：野上隆徳、以下「Beyondge」）は、CVCの戦略リターン最大化に向けた包括的業務提携を行いました。両社は、(1) CVC運営企業の新規事業創出、AI実装、(2) 投資先スタートアップのバリューアップ、(3) CVC運営の生産性向上に向けたBPaaS「DealFlow for CVC」開発に取り組みます。

背景｜CVCの戦略リターンは「投資」だけでは生まれない

CVCの戦略リターン実現には、CVC運営企業自身の新規事業創出力とAI実装力、投資先スタートアップ のバリューアップ、そしてCVC運営自体の生産性向上がすべてが噛み合う必要があります。しかし現実 には各領域で求められるケイパビリティはそれぞれ違い、全てを備えることはハードルが高いため、CV Cは「投資の場」に留まりがちです。両社は、それぞれの強みを掛け合わせ、この3領域を一気通貫で支 援する体制を構築します。

提携内容１. CVC運営企業向け｜新規事業を作り、AIを実装

CVC運営企業（投資元事業会社）の戦略リターン実現に向け、新規事業創出とAI実装の2軸で支援しま す。新規事業創出では、スタートアップとの共同提案型による事業立ち上げに加え、M&A前提で短期間 に新規事業をスケールさせるBeyondge独自のプログラム「M&Axion」を提供。買収を起点とする非連 続な事業立ち上げを、戦略策定からターゲットソーシング、デューデリジェンス、PMIまで一貫して伴 走します。

AI実装では、業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」を活用し、大企業の 「現場知」とスタートアップの「技術知」を融合した業界特化型AIエージェントの共同開発と、AI・デジタル人材の内製化支援を組み合わせ、CVC運営企業自身のAI駆動型変革を支援します。

提携内容２. 投資先スタートアップ向け｜経営・戦略から成長まで一気通貫支援

両社は、New Combinatorのベンチャーキャピタルとしてのバリューアップ支援と、Beyondgeが運営するアクセラレーションキャピタル「Beyondge Capital」で蓄積した“共成長型”ハンズオン支援のノウハウを組み合わせ、投資先スタートアップのバリューアップを一気通貫で支援します。具体的には、AI サービスの共同創出、大企業との戦略的提携・JV設立支援、「Go Beyond HR」による経営層・幹部人材の獲得とバリューアップ広報を、各社の成長フェーズに合わせて組み合わせ、事業価値の⾮連続な引き上げを実現します。

提携内容３. CVC領域向けBPaaS｜「DealFlow for CVC」

Beyondgeが運営する業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」では、製造・ロボティクス・AIエージェント・M&Aなど領域別のAIソリューションを開発・展開しています。本提携を通じて両社は、Beyond AI Industry BaseのCVC領域向けに、CVC運営特化型BPaaS「DealFlow for CVC」を共同開発します。CVCの慢性的なリソース不足や人事ローテーションによる情報の属人化を解消し、CVC運営で本来の価値創出に集中できる環境を提供することで、CVC業界全体の生産性向上に貢献します。

両社の役割

New Combinator｜現場で磨かれたCVC運営のプロフェッショナル

長年多数の大企業CVCの設立・運営を手掛けてきたプロフェッショナルによる、CVC運営特化の独立系VC。VCとしての専門性、共同GP（Co-GP）、2人組合を含む多様なスキームでの実践経験と、戦略リターン実現へのCVC運営経験知を提供します。

Beyondge｜スタートアップの創出・バリューアップのプロフェッショナル集団

スタートアップへの出資・経営参画によるハンズオン伴走を行うアクセラレーションキャピタル「Beyondge Capital」と、業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」を運営。新規事業創出、M&A支援（グループのリライトキャピタル）、Go Beyond HR、バリューアップ広報まで含む総合的なバリューアップ実装力を提供します。

代表コメント

New Combinator株式会社 代表取締役CEO 東條 弘基

「CVCに求められるのは『投資実行』ではなく、『戦略リターンを実現する』ことです。そのためには、CVC運営企業自身の新規事業創出、投資先スタートアップのバリューアップ、そしてCVC運営の生産性向上--どれが欠けても成立しません。Beyondgeの強みである新規事業創出支援力、投資先への幅広い支援機能、AI実装力を、弊社と組み合わせることで、3つを同時にできる体制が整います。Beyondgeとの連携で、日本のCVCの底上げや更なる進化に貢献していきます。」

Beyondge株式会社 代表取締役CEO 野上 隆徳

「CVCは、大企業とスタートアップが“新結合”を生むための最重要装置ですが、戦略リターンまで到達できているCVCは決して多くありません。私たちは、Beyondge Capitalを通じたCXO参画による“共成長”の伴走支援、Beyond AI Industry BaseによるAI実装、新規事業創出、M&A、HR、広報まで--Beyondgeグループの総合力を投じて、CVC運営の現場知見を持つNew Combinatorの皆様と共に、日本のCVCを“戦略リターンを実装する装置”へと進化させていきます。」

New Combinator株式会社について

「大企業とスタートアップの新結合を起こす」をミッションに、CVCファンド運営に特化した独立系ベンチャーキャピタル。長年大企業CVCを運営してきたメンバーが、共同GP（Co-GP）、2人組合、CVC設立コンサル・運営支援サービスを提供。CVCを「経営戦略の核」へと進化させることを支援しています。

会社名： New Combinator株式会社

代表者： 代表取締役CEO 東條 弘基

URL： https://www.newcombinator.com/

所在地： 東京都渋谷区神南1丁目11-4 FPGリンクス神南5階

事業内容： ベンチャーキャピタル、CVC設立コンサル、CVC運営支援

Beyondge株式会社について

「あたらしい世界のその先へ」をビジョンに、スタートアップの創出・育成・イグジット支援と大企業のグロースハックを強みとするイノベーションスタジオ。事業、採用、投資、M&A、テクノロジーの5領域で非連続な成長を支援し、アクセラレーションキャピタル「Beyondge Capital」と業界特化型AIソリューション共創組織「Beyond AI Industry Base」を運営しています。

会社名： Beyondge株式会社(読み｜ビヨンジ)

代表者： 代表取締役CEO 野上 隆徳

URL： https://www.beyondge.com/

所在地： 東京都渋谷区渋谷1-1-3アミーホール

事業内容： スタートアップの創出・育成及び大企業のグロースハック

Beyondge Capital（アクセラレーションキャピタル）

「Beyond Growth with You」を掲げる、Beyondge独自のアクセラレーションキャピタルです。出資後はCXO・アドバイザーとして経営に直接参画し、大企業ネットワークを活用したオープンイノベーション、自⼰資金を原資とした柔軟な投資スキームを組み合わせ、スタートアップと“共成長”していく伴走モデルを特徴としています。

コラム：https://www.beyondge.com/column/beyondge-capital

Beyond AI Industry Base（業界特化型AIソリューション共創組織）

大企業の産業知見とAIスタートアップの先端技術を結びつけ、業界特化型AIソリューションを共創する基盤組織です。

プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000027.000116962.html

サービスサイト： https://rpo.beyondge.com/ai_industry_base/

DealFlow｜M&A買い手業務をAIで効率化するBPaaSプラットフォーム

Notionベースの案件・タスク‧仲介会社連携の一元管理ツール、事務作業を代行するBPO、ノンネームシート/IM要約やリスク抽出を自動化するM&AサポートAIの三位一体で、M&A実務の「⾮効率」「属人化」「情報分散」を解消するプラットフォームです。

サービスサイト： https://www.beyondge.com/service/dealflow

プレスリリース： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000020.000116962.html