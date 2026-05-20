【無料ウェビナー】AI時代の顧客行動を前提に、5社が紐解くBtoBリード獲得施策の再構築

株式会社オロパス

SEO/LLMOツール「パスカル」の開発・提供を行う株式会社オロパスは、2026年5月26日（火）に、エキサイト株式会社主催のウェビナー、『2026年で変わるもの、変わらないもの。AI時代の顧客行動を前提に、5社が紐解くBtoBリード獲得施策の再構築』に登壇いたします。

詳細を見る :https://www.fangrowth.biz/event/20260526?organizationId=2280

生成AIの普及に伴い、AIによるサイト流入の減少や広告CPAの高騰など、BtoBマーケティングは従来の施策が通用しない大きな転換期を迎えています。

多くの責任者が「オフライン集客の苦戦」と「オンライン施策の商談化率低下」という二重苦に直面する中、限られたリソースをどこに投下すべきか、戦略の再定義が急務となっています。

本ウェビナーでは、BtoB支援の最前線に立つ5社が、最新の実例に基づき「AI時代の顧客接点の作り方」を徹底解説。

特にオロパスからは、AI回答の参照元として選ばれるためのコンテンツ制作手法を提示し、検索行動の変化をチャンスに変える具体策を公開します。

単なる手法論に留まらず、どのチャネルに投資すべきかという実務に直結する「判断基準」を提供し、リソースの最適化を支援します。

こんな方におすすめ

- AIの影響で検索流入や資料DL効率が悪化し、従来のリード獲得手法に限界を感じている方- 展示会やウェビナーを継続しているが、商談化率が低く「質の高いリード」が獲得できていない方- 限られた予算や工数の中で、どのチャネルに投資すべきか判断基準に迷っている方

[表: https://prtimes.jp/data/corp/75553/table/121_1_05eb7b8c32df1f26070a6ebf70887f35.jpg?v=202605201051 ]

詳細を見る :https://www.fangrowth.biz/event/20260526?organizationId=2280

SEOツール『パスカル』について

「パスカル」は、誰でも一定の定量数値をもとに、高品質なSEO、GEO(LLMO)対策が行えるツールです。

内部対策・外部対策・競合分析など、SEOの基本機能はもちろんのこと、キーワード選定や新規記事作成・既存記事のリライト支援からAI時代に必須なAI引用対策機能まで、日々のSEO、GEO(LLMO)業務を効率化するための機能を幅広く備えています。



製品版と同じ全機能が使える4日間の無料体験をご用意しておりますので、ぜひこの機会に「パスカル」をお試しください。

WEB制作会社を始め一般事業会社など、これまで2,800社以上にご導入いただいており、SEOの効果は、アンケートで「85％以上」の方が実感されています。

▼パスカルの無料体験申込（4日間）はこちら

https://www.pascaljp.com/form/freetrial.html

▼パスカルのAI引用対策（GEO）機能はこちら

https://www.pascaljp.com/citation_lp.html

▼パスカルの公式Xはこちら

https://x.com/pascal_oroppas

▼パスカルの公式サイトはこちら

https://www.pascaljp.com/