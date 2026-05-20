【新潟食料農業大学】柔道部　創部初の北信越制覇

株式会社NSGホールディングス

ＮＳＧグループの新潟食料農業大学柔道部（胎内市）が、石川県金沢市・石川県立武道館 にて開催された「北信越学生柔道優勝大会」において、創部初となる優勝を果たしました。

決勝では福井工業大学を3-0で下し、北信越の頂点に立ちました。

【大会結果】

優勝 新潟食料農業大学

準優勝 福井工業大学

第３位 北陸大学

【試合結果】

準決勝

新潟食料農業大学 4-1 金沢学院大学

決勝

新潟食料農業大学 3-0 福井工業大学

本大会での優勝により、６月に開催される「全日本学生柔道優勝大会」への出場が決定いたしました。

新潟食料農業大学柔道部は、競技力向上だけでなく、人間力の育成を重視しながら活動を続けています。

今回の初優勝は、学生たちの日々の努力に加え、地域の皆様、大学関係者の皆様からのご支援の積み重ねによって成し遂げられたものです。

星野力監督は学生たちへ常々、「自分たちの努力で勝ち取った優勝に価値を加えることも、逆に価値を損なうことも、その後の行動次第である」と伝えています。

全国大会に向け、チーム一丸となってさらなる強化に励んでまいります。

今後とも新潟食料農業大学柔道部へのご声援をよろしくお願いいたします。

なお、新潟食料農業大学柔道部の取り組みが全日本柔道連盟公式YouTubeチャンネル「全柔連TV」でも紹介されるなど、競技力向上だけでなく、地域連携や人間力育成の面でも注目を集めています。

▼新潟食料農業大学 柔道部紹介ページ

https://youtu.be/zngy4DX75V4?si=r0QRUYQ5XGiG0lyG

＜新潟食料農業大学＞ https://nafu.ac.jp/

日本および世界の食料産業には、生産、加工、流通、販売までの切れ目ない繋がり「フードチェーン」全体を理解し、各段階の専門知識・技術を併せ持つ人材が必要不可欠です。そこで本学では「フードチェーン」を一体的に学ぶ共通課程とそれぞれの専門性を高めるコース課程（アグリ、フード、ビジネス）の2つの課程を連動させ、高度な専門知識・技術と「食」「農」「ビジネス」に関する総合知識・技術を兼ね備えた食の”ジェネラリスト”を育成しています。

◇食料産業学部食料産業学科

【学部の特徴】

1年次はフードチェーン全体を見渡し、じっくりと自分の進路や専攻を考えられるカリキュラムを設置しています。2年次からはアグリ・フード・ビジネスいずれかの専門コースに進み、より高度な知識と技術を身に付けます。

＜NSGグループについて＞

NSGグループは、教育事業と医療・福祉・介護事業を中核に、健康・スポーツや建設・不動産、食・農、商社、広告代理店、ICT、ホテル、アパレル、美容、人材サービス、エンタテイメント等の幅広い事業を展開する101法人で構成された企業グループです。それぞれの地域を「世界一豊かで幸せなまち」にすることを目指して、「人」「安心」「仕事」「魅力」をキーワードに、地域を活性化する事業の創造に民間の立場から取り組んでいます。

＜NSGグループホームページ＞ https://www.nsg.gr.jp/