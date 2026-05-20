【5/20より】「省力化投資補助金(一般型)」第7回の申請サポートを開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

2026年6月中旬、中小企業庁の「省力化投資補助金(一般型)」第7回が開始します！

人手不足に悩む中小企業等を対象に、設備導入・システム構築等の省力化投資について最大1億円を補助します。

【スケジュール】

公募開始：2026年6月上旬（予定）

申請開始：2026年7月上旬（予定）

申請〆切：2026年7月下旬（予定）

採択発表：後日公開

▼申請サポートについて無料相談する↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

▼申請サポートサービスの詳細はこちら↓

https://joseikin-now.jp/?page_id=79052

▼第6回の解説セミナーはこちら↓

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260319_form.php

「省力化投資補助金」を活用したいけれど…

・申請が複雑で手が止まっている

・自社だけだとどこから手を付ければいいか分からない

・過去に途中で断念してしまった

…そんなお悩みを抱えていませんか？

省力化投資補助金は 人手不足対策・業務効率改善のための設備・システム投資を支援する補助金です。

しかし、申請には…

・しっかりした事業計画の策定

・補助金特有のルール確認

・書類準備・採択後のフォロー

など、多くの工程が必要になります。

これを本業と並行して進めるのは容易ではありません。

助成金なうでは、 補助金申請を一貫してサポートします。

単なる申請書類の整備ではなく、

・なぜ投資が必要なのか

・どう事業として成長させるのか

という「審査側の視点」も取り入れた計画づくりを支援します。

最後まで一気通貫で支援しますので、途中で迷うことがありません。

「対象になるか分からない」

「どう事業計画を組み立てれば良い？」

「採択後の手続きも不安…」

このようなご相談も大歓迎です。まずは現状整理からお気軽にご相談ください！

▼申請サポートについて無料相談する↓

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☆お問い合わせはこちら↓

認定経営革新等支援機関

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com