IR Robotics主催【経営者セミナー＆交流会】CCH代表取締役社長 高鍬仁一ゲスト登壇

株式会社CCH

2026年4月7日、株式会社CCH（本社：東京都板橋区、代表取締役社長：高鍬仁一、以下CCH）代表取締役社長 高鍬仁一は、株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区、代表取締役：金 成柱）主催、Forbes JAPAN SALON とのコラボレーション、経営者限定セミナー＆交流会にてゲストスピーカーとして登壇し、約100名の経営者に向けてM&A成功のための戦略と実践事例についてトークセッションを実施しました。

セッションでは、未上場企業ながら上場企業を含めた複数のM&Aを実行し、成長に繋げているCCHが、表面的な財務データでは見抜けない企業の本質をどのように判断し、伸ばしているのかが事例とともに紹介されました。

■ セッションのポイント

CCHは営業支援・採用支援・AIソリューションなど、営業やマーケティングを軸に複数の事業を展開しています。同社は目標として年商1000億規模への成長を掲げており、その実現に向けてM&Aを重要な経営手段と位置づけています。企業が持つ人材・顧客基盤・事業資産に対し、CCHの営業力・マーケティング力を掛け合わせることで、短期間で企業価値を引き上げることが可能だと考えています。

【「チャレンジではない」M&Aの意思決定】

CCHでは、M&Aを「リスクの高い挑戦」とは捉えていません。

一般的に“難しい案件”とされる企業であっても、

・事業そのものに競争力があるか

・現場の組織や人が機能しているか

・改善余地が明確か



といった観点から本質を見極め、成長余地のある企業を選定することで、買収後の企業価値の引き上げを実現しています。

特に「組織や人が機能しているかどうか」の判断には現場を見る事が重要だと考え、実際に各店舗へ足を運び、働く社員やスタッフへヒアリングを実施しています。

【M&A事例】

当日は下記２つの事例をもとに、外部要因や経営課題により本来の価値が適正に評価されていなかった企業に対し、短期間でどのように業績改善と企業価値向上を実現したのかが語られました。

M&A事例と成長実績

事例１：超人気洋菓子店「キルフェボン」

- M&A翌年度には前年比較で売上高・営業利益1.5倍増- 約10年ぶりの新店舗オープン- 2年半経営に参画し、企業価値2.5倍で株式譲渡に成功

事例２：東証スタンダード上場企業「ホリイフードサービス」

- TOB後1年で、営業利益4倍・株価1.7倍まで拡大- インバウンド向け店舗が4ヶ月でホリイフード史上、過去最高利益を更新- 1年で１店舗あたりの利益率が10年前のピーク時を更新

■ 今後の展望

CCHはM&Aに対し、過小評価されている価値を見抜き、適切に伸ばすことこそが本質であると考えます。

今後もM&Aを通じ企業が本来持つ価値を見極め、適切に引き上げることで、持続的な事業成長と新たな価値創出を目指します。

■ 会社概要

会社名(商号): 株式会社CCH

代表：代表取締役社長 高鍬 仁一

本社：東京都板橋区中丸町11-2 ワコーレ要町ビル8F

事業内容：子会社等の経営管理およびそれに付帯または関連する事業

URL：http://c-creation.co.jp/

株式会社IR Robotics

社名：株式会社IR Robotics

代表：金 成柱

本社：東京都千代田区麹町5-3-23 WeWork日テレ四谷ビル

事業内容：「成長企業がより成長するためのビジネスプラットフォームになる」をビジョンに掲げ、コンサルティング事業（IPO・経営者向け勉強会/IR活動支援）と人材紹介事業（ハイクラス人材向け）を展開。

会社HP： https://ir-robotics.co.jp/