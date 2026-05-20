ME-Qの「オリジナルチェキ・トレカ収納カードケース」が新登場！推し活やライブに便利なカードケースを1個からフルカラー印刷で作成可能！（2026/05/19）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、1個から作れるオリジナルグッズ制作サービスを展開しています。この度、新たに「オリジナルチェキ・トレカ収納カードケース」の販売を開始しました。

オリジナルチェキ・トレカ収納カードケースは、一般的なトレカサイズ（63×88mm）を約60枚収納できる大容量仕様。推し活やライブ、イベント、コミケなどで大切なチェキやトレカをまとめて持ち運ぶのに便利なアイテムです。

全面フルカラー印刷に対応しているため、アニメ・漫画・アイドル・アーティストデザインなどを美しく再現可能。オリジナル推し活グッズや販売用グッズ、イベントノベルティ制作にもおすすめです。

さらに、ストラップ穴付き仕様なので、ネックストラップやカニカンを取り付ければ首から下げて使用することも可能。ライブ参戦やイベント会場でも活躍します。

ME-Qでは、スマホからでも簡単にデザイン作成ができる専用シミュレーターをご用意。1個から小ロットで注文できるため、個人利用から法人案件まで幅広く対応しています。

この機会にぜひ、自分だけのオリジナルチェキ・トレカ収納カードケースを作成してみてください！

▽オリジナルチェキ・トレカ収納カードケース

https://www.me-q.jp/topic/cheki-toreca-cardcase

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ 1個から小ロット制作可能！推し活グッズ制作にもおすすめ

オリジナルチェキ・トレカ収納カードケースは1個から注文可能。個人利用はもちろん、イベント物販やノベルティ制作にも対応しています。

◆ 全面フルカラー印刷対応でオリジナルデザインを美しく再現

全面フルカラー印刷対応なので、アニメ・漫画・アイドル・アーティストなどの推しデザインを高品質にプリント可能。鮮やかなカラー表現で推し活をさらに楽しめます。

◆ トレカ約60枚収納可能な大容量仕様

一般的なトレカサイズ（63×88mm）を約60枚収納可能。ライブやイベント、チェキ収納ケースとしても便利な大容量タイプです。

◆ ストラップ穴付きで首から下げて使用可能

ストラップ穴付き仕様なので、ネックストラップやカニカンを装着して首掛けスタイルでも使用できます。イベントやコミケ、ライブ参戦時にも便利です。

※ナスカンと首紐は付属しておりません。

◆ クリア素材を活かしたデザイン制作が可能

透明感を活かしたデザイン表現にも対応。透過PNGデータを使用することで、クリア素材ならではのおしゃれなデザインを楽しめます。

◆ 選べる3色展開

「クリア」「クリアブラック」「クリアホワイト」の3色をご用意。デザインや用途に合わせてお好きなカラーを選択できます。

▽オリジナルチェキ・トレカ収納カードケース

https://www.me-q.jp/topic/cheki-toreca-cardcase

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルチェキ・トレカ収納カードケースを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225