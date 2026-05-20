hokan、AIエージェントと業務システムを繋ぐ技術基盤「MCPサーバー」を試験公開

株式会社Hokanグループ

「適正な営業活動」と「組織の強固な監査体制」を実現するクラウド型保険代理店システム「hokan(R)︎」を提供する株式会社hokan（ホカン、本社：東京都中央区、代表取締役社長：横塚 出、以下：当社）は、AIアプリケーションと当社サービスをシームレスに連携し、利活用の最大化を図る取り組みの一環として、「hokan CRM API」に対応した「MCP（Model Context Protocol）サーバー」を試験公開したことをお知らせいたします。

「MCP」とは、Anthropic社が提唱しOpenAIやGoogleなども採用するオープン規格で、ChatGPTやClaudeなどのAIアプリケーションと外部システムを標準化された方法で接続するためのものです。本規格への対応により、保険代理店の皆さまが日常的に利用される様々なAIアプリケーションから「hokan(R)︎」のデータへ統一的にアクセスできる環境を整え、AIを活用した業務効率化の幅を広げてまいります。

今回公開した「MCPサーバー」により、日常的な情報の検索・入力・更新といった往復作業の削減や、対応漏れ・記録遅延の抑制による業務品質の平準化、さらには業務の属人化解消といった効果が期待できます。将来的に「hokan(R)︎」ユーザーは、複雑なシステム操作をすることなく、AIエージェントへの自然な指示を通じて、顧客データや案件情報を適切な権限管理のもとで参照・更新することが可能となります。

当社は、AIによる個別業務の効率化に留まらず、業務システムを横断的に操作し実務を複合的に代行する「AIエージェント」の活用を、保険代理店業務における重要な進化の方向性と位置づけており、今回の試験公開はその第一歩となります。

今後も、保険業界の更新（アップデート）と革新（アップグレード）というミッションの実現に向け、生成AIをはじめとする最新テクノロジーを積極的に開発に取り入れ、保険販売業務の生産性を抜本的に向上させる技術基盤の整備を加速させてまいります。

背景

2025年から2026年にかけ、日本国内のビジネスシーンにおけるAI活用トレンドは、人間が都度指示を送る「チャット型」から、AIが自律的にタスクを遂行する「エージェント型」へと徐々に移り変わりつつあります。

金融業界においてもAIの利活用が急速に進む一方で、保険業界では保険金請求管理などの事務領域での活用が中心であり、顧客接点における高度な活用事例は依然として途上にあります。また、金融庁の「AIディスカッションペーパー」等においても、適切なガバナンスと安全性の確保が重要な論点として挙げられており、こうした要件を踏まえた接続基盤の整備が急務となっています。

このような中、当社では保険業界は「人」が資本であると考え、持続可能な業界革新の実現に向けて、現場のオペレーションに深く根差したAI活用について継続的な研究と実証を重ねてまいりました。特に、保険販売業務におけるテクノロジー活用において、データ入力や確認に工数が割かれがちな実態に着目し、AIが人間のパートナーとして業務システムを直接扱える環境整備こそが業務効率化を一段引き上げる鍵であると考えました。

そこで、Anthropic社が提唱するAIとデータソースを接続するためのオープン規格「MCP（Model Context Protocol）」を採用いたしました。これにより外部のAIエージェントから標準化された方法でスムーズに「hokan(R)」を操作できる基盤を構築し、保険実務の「AIネイティブ化」を強力に支援してまいります。

「hokan(R)︎ MCPサーバー」の特長

今回の試験公開は、外部のAIアプリケーション・AIエージェントから「hokan(R)」を直接操作できるようにするための基盤整備の第一歩です。本基盤を通じて、「hokan(R)」ユーザーの皆様には、以下のような効果を実感いただけるものと期待しております。

- 自然な指示によるCRM操作ChatGPTやClaudeなどMCP対応AIアプリケーションから「hokan(R)」の操作を呼び出せる仕組みを構築しました。ユーザーは複雑な画面操作をすることなく、自然な指示（例：「面談記録を登録してToDoを作成」）だけで、正確なデータ更新や情報取得が行えるようになります。- 幅広い業務領域に対応顧客情報、予定管理、ToDo、案件（プロジェクト）、VOC（お客様の声）など、幅広い領域をMCPサーバー経由で操作可能としました。点での効率化ではなく、顧客対応から後線事務に至る一連の業務を横断的にサポートする基盤を提供します。

本試験公開を中長期的なAI活用ロードマップの核として位置づけ、今後も継続的に機能拡充を進めてまいります。

※本件は技術基盤の試験公開であり、実際の製品実装および効果は今後の運用設計や体制により異なります。

執行役員CTOコメント 新井 翔太コメント

AIエージェントが業務システムを直接操作する時代に向けて、私たちはAPIを「人が操作するもの」から「AIが扱うもの」へと再定義する必要があると考えています。今回のMCP対応は、その第一歩となるものです。保険代理店の現場では、入力や確認といった反復作業に多くの時間が費やされており、ここを根本から解放するには、AIが直接システムを操作できる基盤が不可欠です。私たちは、保険代理店の皆様の「AIネイティブ」な業務環境づくりを、技術で支えてまいります。

■保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」の概要

主に保険代理店を対象とする顧客・契約管理システム「hokan(R)︎」は、見込みから保全までの情報を一元管理し、情報の集計/分析まで繋げることができる顧客・契約管理システムです。2018年のリリースから顧客を拡大し、2022年には全国47都道府県の代理店・支店に導入を達成。使いやすさ・カスタマイズの柔軟性とサポート力・当システムの利用顧客である保険募集人の要望に沿ったプロダクトアップデート力を特徴とし、改正保険業法に伴い増加している事務処理を効率化します。生保・損保・企業内代理店、銀行系代理店など、多様な代理店の皆さまにご利用いただいております。

hokan紹介ページ：https://www.hkn.jp

お問い合わせページ：https://hkn.jp/contact/

※hokan及びhokanロゴは、株式会社hokanの商標または登録商標です。

■株式会社hokanの概要

「保険業界をアップデート（更新）し、アップグレード（革新）する」ことを目指し、保険代理店向け顧客・契約管理サービス「hokan(R)︎」を提供しております。多くの保険業界関係者に支えていただきながらソフトウェアサービスを提供してきた知見を活かし、最新の技術を保険業界に適用することで、誰もが正しく適切に保険商品を享受できる社会をつくってまいります。

コーポレートサイト：https://www.corp.hkn.jp/