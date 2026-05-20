【愛知県西尾市】定住移住ポータルサイト「にし推し暮らし」を開設しました！

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愛知県西尾市（市長：中村健、以下「西尾市」）は、西尾市の暮らし目線の魅力や強みを広く発信し、西尾に住んでいる方や、これから西尾に住むことを考えている方が「自分の推し」を探せるようにすることを目的に、定住移住ポータルサイト「にし推し暮らし」を開設しました。

■「にし推し暮らし」とは？

『進学や就職で西尾から都会に移り住んだ。でも、ふとした瞬間に帰りたくなった。』

『自然に囲まれた庭で、子どもたちの笑顔に囲まれた子育てをしたいと思った。』

『毎日の暮らしの中で、小さな驚きを発見できる。』

西尾市は少子高齢化が進み、若者の流出も少なくありません。西尾に住んでいる方や、これから西尾に住むことを考えている方が「自分の推し」を探せるポータルサイトを作りました。

西尾で「推しを探す」プロセスを通じて、新しい暮らし方が見つかる。

それが「推しを探す暮らし方の提案」です。

■ターゲット

⑴ 西尾市民

…「誰かに伝えたい西尾の魅力を知っている市民」や「もっともっと西尾の魅力を知りたいと思っている市民」

⑵ 西尾市からの転出者

…市外へ転出したが、西尾市へ U ターンする可能性がある方

⑶ 住み替えを考える子育て世帯

…ライフステージの変化（節目）を迎え、近隣エリアでの住宅取得を検討しているファミリー層

■サイトの名称とコンセプト

「にし推し」とは、思わず誰かに勧めたくなる“西尾の好きなところ”のこと。

歩くたび、触れるたびに増えていく、自分だけの大切な場所や時間。海風、まちなみ、食文化、人のあたたかさ。

その全部があなたの毎日をそっと彩っていく。西尾市の暮らしの中で、あなたの“にし推し”がきっと見つかる。もっと見つかる。

そのようなコンセプトをもとに、サイト名称を「にし推し暮らし」としました。

■ サイトの構成と特長

本サイトでは、写真や動画コンテンツを積極的に活用して動きのあるサイトにすることで、西尾市の暮らしの魅力を視覚的に訴えかけるような構成にしています。また、西尾市の魅力を考察し、他の地域と比べて優位性がある暮らし目線のコンテンツを中心に掲載しました。

⑴ トップページ

冒頭では、西尾市の魅力をかわいらしいイラストで表現し、見る人がワクワクするような導入としています。

⑵ にし推しまるわかりデータ

西尾市の暮らしやすさについて、データに基づく根拠とともに、説得力のある情報を掲載しています。

⑶ にし推しエリアマップ

西尾市を７つのエリアに区分し、エリアごとの暮らしの魅力を掲載しています。

⑷ にし推し暮らしかた

仕事や住まい、子育てなど、西尾市での暮らしに必要な要素を集約しています。

⑸ にし推し支援制度

西尾市での暮らしを支える経済的な支援制度を集約して掲載しています。

⑹ にし推し定住者・移住者・若者の声

定住者、移住者、若者にヒアリングを実施し、リアルな生の声で西尾市での暮らしをイメージできるようにしています。

⑺ にし推しふるさと納税

令和７年度に約３０億円のご寄附をいただいた西尾市ふるさと納税の返礼品より、人気返礼品情報を掲載しています。

にし推しエリアマップ

■今後の運用・活用

にし推し支援制度にし推しまるわかりデータ⑴ 移住相談窓口の設置

令和 8 年度は、まずニーズ把握を中心にスモールスタートとし、サイトを通じて移住相談を受け付けます。

⑵ ターゲットである若者・学生との連携

市内高校の探究学習や県内大学との連携を通じて、学生自身が西尾の魅力発信コンテンツを考察し、郷土愛の醸成や U ターン促進につなげます。

⑶ 多様な主体との連携

愛知県移住・定住ポータルサイトへの掲載、市内不動産会社や公益社団法人ふるさと回帰・移住交流推進機構などの多様な関係機関との連携を図ります。

「にし推し暮らし」を通じて、西尾の暮らしの魅力をより多くの方に知っていただき、「住みたい」「住み続けたい」「いつか戻りたい」と思っていただけるきっかけを作っていきたいと考えております。

定住移住ポータルサイト「にし推し暮らし」 :https://nishioshi.jp/サイトへ飛びます。