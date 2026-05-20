ITと現場の壁を壊すデータ管理の決定版！【ゼロからわかるビジネスメタデータ】利活用と導入の進め方までわかるデータ管理の教科書を無料公開

株式会社パタンナー【ゼロからわかるビジネスメタデータ】利活用と導入の進め方までわかるデータ管理の教科書

株式会社パタンナー（本社：東京都品川区、代表取締役：深野 嗣）は、ビジネス部門とIT部門の架け橋となり、全社的なデータ活用を推進するための実践的ガイド『【ゼロからわかるビジネスメタデータ】利活用と導入の進め方までわかるデータ管理の教科書』を公開いたしました。

本資料では、システム上のデータ定義（テクニカルメタデータ）ではなく、「そのデータがビジネスにおいて何を意味し、どう使われるべきか」を定義する「ビジネスメタデータ」に焦点を当て、その基礎知識から具体的な導入・定着のステップまでを紐解きます。

▼『【ゼロからわかるビジネスメタデータ】利活用と導入の進め方までわかるデータ管理の教科書』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-business-metadata

■ 公開の背景：データの「民主化」を阻む、IT部門とビジネス部門の“言葉の壁”

「ダッシュボードにある『アクティブユーザー』って、具体的にどういう定義？」

「システム上のカラム名を見ても、営業担当者には何のことかサッパリわからない」

企業がデータ基盤を構築し「データの民主化」を掲げても、現場でこのような会話が飛び交っているうちは、真のデータ活用は進みません。

データがシステム的にどう格納されているか（テクニカルメタデータ）はIT部門にとって重要ですが、現場のビジネス部門が必要としているのは「そのデータは自社のビジネス用語で何と呼ばれ、どのKPIに紐づき、どう計算されているのか」という「ビジネスメタデータ」です。

この両者の翻訳（ひもづけ）がなされていないため、データ活用は常に「IT部門への問い合わせ」というボトルネックを生み出しています。

本資料では、現場が直感的にデータを理解し、自律的に意思決定を行うための土台となる「ビジネスメタデータ」の整備手法を、ゼロから分かりやすく解説しました。

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■ 本資料（ホワイトペーパー）のハイライト

＜イメージ＞【ゼロからわかるビジネスメタデータ】利活用と導入の進め方までわかるデータ管理の教科書＜目次＞- はじめに- ビジネスメタデータの基本を正しく理解する：データ資産時代の羅針盤- - メタデータとビジネスメタデータの違い- - なぜ今「ビジネスメタデータ」が重要なのか- ビジネスメタデータが企業とビジネスにもたらす価値- - データの検索性と再利用性を高める- - 意思決定の速度と精度を上げる- - 生成AI・データ活用基盤の土台になる- 部門別に見るビジネスメタデータの活用シーン- - 営業・マーケティングでの活用- - 経営企画・管理部門での活用- - 情報システム・データ基盤部門での活用- ビジネスメタデータ導入の進め方- - まずは重要用語とKPIの定義を揃える- - 小さく始めて運用に乗せる- - オーナー・更新ルール・品質基準を決める- 失敗しやすいポイントと回避策- - 現場負荷が高く、更新されない- - AI活用を見据えないまま設計する- まとめ＜こんな方におすすめ＞- データ組織の責任者・CDO：全社のデータガバナンスを強化し、「データの意味」を統一するビジネス用語集を整備したい方- ビジネス部門（営業企画・マーケティング等）：エンジニアに頼らず、自分たちの言葉で素早くデータを探し出し、施策のスピードを上げたい方- データエンジニア・IT部門：「このカラムの意味は何ですか？」「この数値の計算式は？」といった、現場からの日々の問い合わせ対応から解放されたい方

▼『【ゼロからわかるビジネスメタデータ】利活用と導入の進め方までわかるデータ管理の教科書』を読む（PDFダウンロード）

https://tazna.io/contents-business-metadata

■ パタンナーの提供する人気のコンテンツ(https://tazna.io/resources/dl)

"データ活用"お役立ち資料3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-useful-data)

【データ活用者・DX担当者必見】

"データ活用"に必要なナレッジを網羅した

『データ活用お役立ち資料3点セット』

になります。

パーフェクトガイド3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-perfectguide-data-and-ai)

【"データ"と"AI"理解の決定版】

生成AI×データ戦略に必要なナレッジを完全網羅した『大人気パーフェクトガイド3点セット』

になります。

Excel×AIで実現するデータ分析入門書3点セット(https://tazna.io/contents-set-of-3-dataanalysis-using-excel)

【"Excel×AI"を分析にフル活用】

Excel×ChatGPT・Copilot・Pythonを活用したデータ分析を行う際の参考になる『データ分析入門書3点セット』になります。

■ 世界で一番はじめやすいデータカタログ「タヅナ」(https://tazna.io/)

データカタログは情報システム部が社内のデータを管理するために、データ分析のプロがデータを探すために開発されたソフトウェアでした。

そんなデータカタログを「どんな企業でも・どんな職種でも・すばやく・簡単に使える」ソフトウェアに再発明しました。

POINT１.：設計書を自動でつくる(https://tazna.io/)

BIツールで誰かが頑張って開発してくれたダッシュボード。

表示されている指標の意味は答えられますか？

表示されている数値が間違っている気がしたときに、あなたがすぐに調べる手段はありますか？



タヅナなら、すべて一目瞭然です。

POINT２.：データの背景を理解する(https://tazna.io/)

タヅナはデータだけではなく、その先にいるヒトを探せます。

誰が・どんなデータ資産（データ・ダッシュボード・用語と定義）に詳しいのか？データに関して誰とどんなコミュニケーションを取ってるのか？を個人単位で把握できます。

タヅナなら、人材配置の最適化に活用できます。

POINT３.：基盤を作る前に活用する(https://tazna.io/)

私たちは、データを整備する縁の下の力持ちが、大きな労力をかけてデータ基盤をつくる苦労を知っています。そんなデータ基盤が全社員に利用されないなんてもったいない。

だから、整備してほしいデータを具体的に把握できるようにデータカタログを再発明しました。



タヅナなら、開発と現場がひとつになります。

■ 自社データを活用してAI/DX時代の"企画力"を鍛える「データアーキテクト研修」

データアーキテクト研修

本プログラムは、従来の「プログラミング習得」を中心としたDX研修とは異なり、ビジネスの現場で求められる「データに基づいた企画・設計力」の習得に特化しています。

座学に加え、実際の自社データを用いた「企画開発合宿」を組み合わせることで、研修終了時には実務で使えるプロダクト企画書が完成する、完全実践型のカリキュラムです。

■ 専門組織に頼らず“現場主導”でデータを武器にする「データマネジメント実践研修」

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-dataarchitect-trainingデータマネジメント実践研修

本プログラムは、単にDMBOK（データマネジメント知識体系）の概念を学ぶだけの座学研修とは異なり、「現場で明日から使える運用ルール」を研修中に構築することをゴールとしています。

専門組織の不足によりデータ活用が停滞している企業において、現場部門が自ら品質管理やガバナンスを担い、DXやAI活用を加速させるための「自走する組織」を作る実践型カリキュラムです。

■ DX推進に欠かせない"データカタログ"を日本初解説！パタンナー代表深野の著書『会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変える データカタログという魔法』

まずはご相談から :https://tazna.io/inquiry-datamanagement-training会社のデータを"誰もが使えるデータ"に変えるデータカタログという魔法

本書は、各部署でバラバラに管理されているデータを全社共通の資産として活用するための実践的手法を、ストーリー形式でわかりやすく解説した一冊です。

営業出身の主人公がDX推進室に異動し、データカタログを武器に社内変革に挑む成長物語を通じて、専門知識がなくても取り組めるデータ活用の本質を学ぶことができます。

第1章 データカタログとの運命の出会い

第2章 今さら聞けない、データ活用の基礎知識と専門用語

第3章 データカタログで「こんなこともできるの!?」と思わず声が出た

第4章 データカタログを使って、部署の壁を越えた「見える化」に挑んだ

第5章 分析のプロ（鬼）にデータカタログ（金棒）を使ってもらった

第6章 データカタログがビジネス部門とIT部門を一つにした

第7章 データカタログで、経営陣に「DXの成果」を数字で見せた

第8章 データカタログという魔法 ～それでも、データカタログを使わないあなたへ～

■ 会社概要

会社名：株式会社パタンナー

代表者：深野 嗣

所在地：東京都品川区北品川5丁目5－15

事業内容：

- データカタログ「タヅナ」の企画・開発・運営データ戦略コンサルティング

- データ人材育成・組織開発

コーポレートサイト：https://pttrner.co.jp/(https://pttrner.co.jp/)

データカタログ「タヅナ」：https://tazna.io/