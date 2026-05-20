転職を前提としない相談サービス『エージェントの窓口』、サービス開始約1ヶ月半で累計申込者数1,000名を突破

HIRED株式会社エージェントの窓口の累計申し込み者数が1,000名を突破

HIRED株式会社（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GNZASIX13F、代表取締役：戸塚俊介）が運営する転職相談サービス『エージェントの窓口(https://hired.co.jp/agent-madoguchi)』は、サービス開始から約1ヶ月半で累計申し込み者数が1,000名を突破したことをお知らせします。

■ 『エージェントの窓口』について

1. 転職を前提としない相談サービス

転職エージェントのように転職成功を目的としていないため、「今の会社に残るべきか」「まずは現職で実績を積むべきか」といった現職残留の選択肢も含め、相談者のキャリアに寄り添った中立的なアドバイスを行います。

2. キャリアの「セカンドオピニオン」機能

「自分の市場価値がわからない」「転職活動自体が初めて」という方に対し、第三者の客観的な視点から現状を整理。他社エージェントの対応に疑問を感じた際の相談先としても機能しています。

3. 厳選された「優秀な転職エージェント（担当者）」の紹介

転職の意思が固まった際には、相談者の業界・職種や志向性に深くマッチした、信頼できる優秀な転職エージェントをご紹介。ミスマッチのないスムーズな転職活動をサポートします。

■ 利用者属性：約58％が年収600万以上のミドル～ハイクラス層

登録ユーザーの平均年収は738万円、中央値は650万円です。

年収1,000万円を超えるハイクラス層が全体の26%を占める一方、年収300万円未満はわずか4%に留まっており、ビジネスの第一線で活躍する優秀な人材層に深くアプローチできている点が特徴です。

年齢構成は25～34歳が64%を占め、20～30代の若手・中堅ビジネスパーソンがメインユーザーとなっています。

なお、現時点におけるユーザー獲得は、X（旧Twitter）を通じた認知とユーザー間の紹介（口コミ）のみで構成されており、全体の約8割がXからの流入となっています。

■利用者の声（一部抜粋）

転職するかどうか迷っている段階でも気軽に相談できる場があるのは、とても有益だと感じました。私はこれまで1社しか経験しておらず、転職活動自体も初めてだったため、第三者の客観的な視点をいただけた点が特に良かったです。また、希望に応じて転職エージェントをご紹介いただきましたが、自分に合った紹介先をご案内いただけたと感じています。（20代・女性・事業企画）

非常に有意義な時間でした。最近エージェントの方と面談しても時間が無駄だったなと思うことが多かったのですが、こちらのサービスには相談してよかった思いました。転職するかはわからないですが、今の状況を相談することができたのはとても良かったです。（30代・男性・IT営業）

現状の整理から今後の進め方の提示までしていただいて、納得感のある非常に有意義な面談でした。自分次第だとは思いますが、今後転職活動以降に本日話した内容とギャップなどが生まれなければ、その導入としてはとても良いサービスだと思いますし、他の人にも勧めたいです。本当にありがとうございました。（30代・男性・営業）

現在利用中のエージェントから、選考中の企業様に対して「休職経歴を伝えず前職の源泉徴収票も提出しないで欲しい」と指示があり、不信感を抱いていた為、エージェントの窓口に相談しました。具体的で前向きなアドバイスをいただき、きちんとしたエージェントをご紹介いただきました。今後転職する際もエージェントの窓口様から紹介していただいたエージェントを利用させていただきたいと考えております。ありがとうございました。（20代・女性・マーケティング）

※その他の利用者の声については「エージェントの窓口・利用者満足度(https://hired.co.jp/agent-madoguchi/reputation)」をご覧ください。

■ 利用者が急増した背景

現在、多くの転職エージェントは「転職すること」を前提とした成果報酬型のビジネスモデルであるため、面談やカウンセリングの場が「転職前提」に偏りがちです。その結果、まだ意志が固まっていないユーザーにとって、「転職を急かされる」「現職残留を含めた中立的なアドバイスが得にくい」といった課題が生じていました。

また、エージェントの質や相性による「担当者の当たり外れ」も求職者の満足度を大きく左右しており、「自分に合った信頼できるエージェントをどう選べばいいか分からない」という点も大きな課題となっています。

こうした「相談の場の中立性不足」と「エージェント選定の難しさ」という2つの課題を解決するために立ち上げたのが『エージェントの窓口』です。

本サービスの利用者が年収700万円以上のミドル～ハイクラスが目立ちます。この層は「現職でも重要なポストを任されている」「安易に転職するとキャリアに傷がつく」といった特有の慎重さを持っており、従来型の「転職ありきの急かされるカウンセリング」を敬遠する傾向にあります。

そのため、中立的な立場でキャリアの棚卸しができ、かつ自身の市場価値に合わせた「最適なエージェント」をピンポイントで見極められる仕組みが、ハイクラス層のニーズに合致したと思われます。

これまで、誰に相談すれば良いかわからなかったキャリアの悩みを、「転職すること」自体をゴールとせず、個人のキャリア最適化を目標に掲げたことが新たな価値となり、ハイクラス層をはじめとする多くの利用者の急増につながったものと考えております。

■ 代表取締役 戸塚俊介（moto）のコメント

『エージェントの窓口』のサービスを開始してわずか1ヶ月で、これほど多くの方にご利用いただき、同時に多くの利用者から評価をいただけたことは大変嬉しく、驚いています。

現代のキャリア選択は多様化しており、人それぞれにキャリアの悩みが存在します。しかし、現在の転職市場は『転職させること』がインセンティブになる構造となっているため、フラットに相談することが難しい状況です。

私たちは、この構造を少しでも変えるために、徹底的に求職者ファーストであることにこだわっています。

今後のキャリアを考えたとき、『今は転職すべきではない』という選択肢は、中立だからこそ伝えることができると思っています。

私たちは、キャリアに迷ったときに真っ先に相談できる『キャリアのインフラ』を目指して、引き続きサービスの向上に努めてまいります。

■ 今後の展望

『エージェントの窓口』では、今回の利用者1,000名突破を機に、さらなる相談体制の拡充とコンサルタントの増員を行います。

また今後は、独自AIを活用した「最適なエージェント（担当者）」とのマッチング機能を実装予定です。これにより、ユーザーが複数のエージェントと何度も面談を重ねる手数を省き、ワンストップで最適な転職活動を進められる仕組みの開発を進めてまいります。

これら体制強化とプロダクト開発を通じて、年内に累計利用者数1万人を目指してまいります。

サービス概要

サービス名：『エージェントの窓口』

【公式URL】

https://hired.co.jp/agent-madoguchi/

【人材紹介会社様向け】

https://hired.co.jp/agent-madoguchi/business/

【採用情報】

https://hired.co.jp/agent-madoguchi/recruit

会社概要

会社名：HIRED株式会社

代表取締役：戸塚 俊介（moto(https://x.com/moto_recruit)）

所在地：東京都中央区銀座6-10-1 GINZASIX13F

事業内容：キャリア支援サービス、転職支援事業

URL：https://hired.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

HIRED株式会社

広報担当

Email：info@hired.co.jp