新潟県初上陸！“マツコ絶賛”　創業70年【究極の餡子】を使用した浅草今川焼き『月のうさぎ』イオンモール新潟亀田インターに2026年6月1日グランドオープン！

株式会社MARU

『月のうさぎ』が2026年6月1日、イオンモール新潟亀田インターに新潟初出店。

『月のうさぎ』は、浅草生まれの焼きたて今川焼き専門店です。

先行出店店舗では、オープン後から多くのお客様にご来店頂き今でも毎日2,000個以上を販売。

この反響を受け、新潟県内初出店としてイオンモール新潟亀田インターへの出店が決定致しました。

希少な直火銅釜で炊き上げるこだわり餡子と、12回の改良を重ねたふっくら生地

焼印入りの今川焼き。焼きたてならではの香ばしさを楽しめる一品。

『月のうさぎ』の今川焼きは、餡子と生地、

それぞれの美味しさを大切にした焼きたて和スイーツです。

餡子には、TBS系「マツコの知らない世界」で紹介されたあんこを使用。

使用するのは、100%北海道産小豆

風味・香り・粒立ちの良さにこだわり、小豆本来の味わいを活かした上品な甘さの餡子を炊き上げています。

直火銅釜で丁寧に仕上げることで、素材の美味しさをしっかり感じられる奥行きのある味わいが特徴です。

【砂糖のこだわり】

使用する砂糖は「鬼ザラ糖」です。

鬼ザラ糖はザラメ糖のなかでも最高ランクで、モンドセレクション金賞を3年連続受賞しています。

鬼ザラ糖は、サトウキビやてん菜などの植物に蓄えられた天然の甘未成分であるショ糖から雑味となるミネラル成分を限界まで取り除き、ショ糖99.9%まで精製された高純度な白ザラ糖です。

砂糖の成分であるショ糖の精製を繰り返すとショ糖同士が結合して、砂糖の結晶はより大きなものとなります。

製餡に使用する砂糖は、この平均粒径3.7ミリのサイズにまで精製された、透明度の高い最高純度の白ザラ糖である「鬼ザラ糖」を使うことで、一般の砂糖では得られない爽やかな甘みを追及しています。

小豆本来の風味を大切にした、直火銅釜炊きの餡子。

生地には、風味豊かな国産小麦を使用。

餡子の美味しさを引き立てるやさしい甘さと、焼きたてならではの香ばしさを大切にしています。

さらに、卵アレルギー持ちの方でも安心して頂けるように卵不使用で「ふんわり」と「しっとり」を両立させるために試作を重ね、冷めても美味しい生地を完成させました。

買い物帰りのおやつや、家族への手土産にも選びやすい箱入り今川焼き。

『月のうさぎ』は、今川焼きと言う昔ながらの和スイーツ

焼きたて・手軽さ・手土産感のある商品です。

新潟県では初出店となる今回の店舗でも、幅広い世代のお客様に楽しんで頂ける店舗づくりを進めてまいります。

店舗情報

店舗名：浅草今川焼き 月のうさぎ イオンモール新潟亀田インター店

オープン日：2026年6月1日（月）

所在地：新潟県新潟市江南区下早通柳田1丁目1番1号（代官山Candyappleと併設）

営業時間：施設営業時間に準ずる

ブランドについて

浅草今川焼き『月のうさぎ』は、代官山発の本格派りんご飴専門店 「代官山Candy apple」を展開する株式会社MARUが手がける焼きたての美味しさにこだわった今川焼き専門店です。

ブランドコンセプトは、

「ひと口で、ほっとする和の甘み。」

ふっくらとした生地、

丁寧に炊き上げた餡子、

そして印象に残る焼印。

どこか懐かしく、

それでいて現代にも馴染む、

焼きたて和スイーツを目指しています。

日常のおやつとしてはもちろん、

家族への手土産にも選びたくなるような、

親しみのあるブランドづくりを大切にしています

会社概要

会社名：株式会社MARU

所在地：東京都渋谷区代官山町2-5 コレタス代官山 7階

事業内容：飲食店の運営、食品ブランドの展開

ブランド：浅草今川焼き 月のうさぎ

関連リンク‧お問い合わせ

公式ホームページ https://tsukinousagi.co/

公式Instagram https://www.instagram.com/tsuki_usagi_asakusa