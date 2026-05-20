雪合戦から日本代表選出まで！？社員の“本気”を支援する『公式サークル制度』を本格始動｜部署を越えた交流が生む、新たな組織カルチャーへ

■ 背景と目的：なぜ今、サークル活動なのか

オーエムネットワーク株式会社

オーエムネットワーク株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：山岸 真也）は、社内コミュニケーションの活性化と、社員のウェルビーイング向上を目的に、公式サークル制度を新設いたしました。

昨今、ハイブリッドワークの普及により部署を超えた交流が希薄になりがちな中、あえて「仕事以外の熱狂」を会社がバックアップすることで、心理的安全性の向上と、イノベーションが生まれやすい組織づくりを目指します。

■若手社員による組織変革プロジェクト「KAERU PJ」が制度を立案

今回の公式サークル制度は、若手社員が中心となって組織文化の向上を推進する社内プロジェクト「KAERU PJ（カエルプロジェクト）」の提案によって実現しました。

アンケートなどを通じて社内のニーズを汲み取り、既存の枠組みにとらわれない新しい交流の形として、今回のサークル制度を設計・立案いたしました。

■ 初回発足！個性豊かなサークルラインナップ

第一弾として承認されたサークルは、スポーツから頭脳戦まで多岐にわたります。

■KAERU PJ メンバー（入社2年目）のコメント

1. 本気で「頂点」を目指す活動- ラウンドネット・日本代表挑戦サークル- フルマラソン完走サークル2. 戦略とリフレッシュを両立する活動- 雪合戦サークル- フィッシングクラブ- ゴルフ部3. 心身を整え、交流を深める活動- キックボクシングサークル- ボードゲームクラブ（試験運用中）雪合戦大会に本気で参戦

社員一人ひとりが健康で楽しく、仲間とともに働ける職場づくりに繋げたいという想いから、サークル制度を立ち上げました。

サークル活動を通じて、これまで接点の少なかった社員同士の新たな交流や健康意識の向上が生まれ、

「この会社に入ってよかった」と感じてもらえるきっかけになれば嬉しく思います。

今後も、社員同士が自然に繋がり、前向きに働ける環境づくりに取り組んでいきたいです！

■ 今後の展望

当社は今後も、「働く」と「楽しむ」が地続きになるような環境づくりを推進してまいります。サークル活動を通して得られたチームワークやポジティブなエネルギーを、お客様へのサービス向上や社会への価値提供に繋げていく方針です。

オーエムネットワークについて

事業の成長だけでなく、人が育ち、人を育てる組織づくりを大切にしています。

今後も採用・育成を通じて、一人ひとりの成長が次の誰かを支える力につながる組織づくりを進めてまいります。

会社名：オーエムネットワーク株式会社

所在地：新潟県新潟市中央区

代表取締役：山岸真也

事業内容：業務システム開発、シフト管理システム「R-Shift」

提供Web：https://www.omnetwork.co.jp/

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