片手で撃てるフル電動！ASUYAから次世代ウォーターガン「ASW-900 MINI」が新発売。全製品20%OFFの記念セールを5月20日より開催！

株式会社Asuya

株式会社Asuya（本社：東京都新宿区）は、自動給水システムと片手で扱える軽量設計を搭載した「ASUYA 電動ウォーターガン ASW-900 MINI」を新発売いたします。また、本製品の新発売を記念して、2026年5月20日（水）から6月1日（月）までの期間、ASUYAウォーターガンシリーズ全製品が20％OFFとなる特別セールを実施いたします。

Concept: Speed & Strike. 夏を撃ち抜け。

「手動ポンプ」の疲れから解放される、フル電動の爽快感。ASW-900 MINIは、圧倒的な機動力とスマートな機能性を兼ね備えた、次世代の電動ウォーターガンです。

腕が痛くなる手動操作をなくし、先端を浸けるだけの自動給水を採用。遊びの熱を一切冷まさない、究極のウォーターバトル体験を提供します。

■ 製品の特徴

面倒な給水は一瞬で完了！自動給水システム搭載

先端を水に浸けて前方のトリガーを引くだけで、モーターの力で自動的に水を吸い上げます。蛇口を探す手間や、重いタンクを抱えてフタを開け閉めするストレスから完全に解放され、すぐにゲームに復帰できます。川やプール、バケツの水に銃口を浸して給水トリガーを引くだけで、数秒でタンク（300ml）が満タンに。圧倒的なリロード速度で、ライバルに差をつけます。

疲れ知らずのフル電動！片手で撃てるスピードストライカー

指でトリガーを引くだけで、パワフルな水柱が途切れることなく連続発射されます。手が痛くなる手動のポンピングは一切不要。全長43cm、重量約0.5kgの軽量・コンパクト設計により、重くて走れない大型水鉄砲の弱点を克服。お子様や女性でも片手で軽快に扱うことができ、スパイや忍者のように素早く動き回りながら連続射撃が可能です。

所有欲を満たす、SF映画のような近未来デザイン

一般的な子供向けのカラフルな水鉄砲とは一線を画す、ホワイト×ダークグレーにシアンのラインが光るスタイリッシュなデザインを採用。上部の透明なタンクからは水の残量が一目でわかり、大人の「カッコいいギアを持ちたい」という欲求も満たします。

スマホ感覚でスマート充電！Type-C対応バッテリー

付属の500mAh専用バッテリーは、現代の標準規格であるUSB Type-Cケーブルで充電可能。専用ケーブルを探し回る必要はありません。キャンプ場や屋外でも、お手持ちのモバイルバッテリーから手軽に充電でき、長時間のレジャーでも安心して遊び尽くすことができます。

夏のあらゆるアウトドアシーンを劇的に盛り上げる

海、プール、川遊び、キャンプ、BBQからいつもの公園まで、これ一つで夏のアクティビティが本格的な「水合戦」へと進化します。ご家族やご友人との忘れられない思い出作りに、そして誕生日や夏休みのプレゼントとしても最高のアイテムです。

■ 新発売記念！ASUYAウォーターガン全製品20%OFFセール

「ASW-900 MINI」の新発売を記念し、ASUYAウォーターガン「ASW」シリーズの全製品を対象とした特別セールを実施いたします。

夏本番前のこの機会に、進化した水遊びギアをお得にゲットしてください。

・期間： 2026年5月20日（水）～ 2026年6月1日（月）

・対象商品： ASUYAウォーターガンシリーズ全製品

・セール内容： 通常価格より20%OFF

・公式ショップ：

ASUYA公式オンラインショップ :https://www.asuya.co.jp/aswAmazon.co.jp :https://www.amazon.co.jp/stores/page/C0F15D26-3E36-413D-B2FD-1399D9E16122楽天市場 :https://www.rakuten.co.jp/asuya/

■ 株式会社Asuya 会社概要

「テクノロジーで、日常を最高のエンターテイメントに。」 これが私たちのミッションです。ただ便利なだけでなく、手にした瞬間に「楽しい！」「カッコいい！」と胸が躍る、革新的なデザインのプロダクトを世に送り出しています。また、このワクワクする世界がずっと続くよう、地球や未来の環境に配慮したサステナブルなモノづくりにも本気で挑んでいます。

本社所在地：東京都新宿区西新宿3丁目7番1号 新宿パークタワーN30階

公式Webサイト：https://www.asuya.co.jp/

カスタマーサポート：support@asuya.co.jp

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Asuya_JP

公式Instagram：https://www.instagram.com/asuya_jp/

公式LINE：lin.ee/LfLSrxJ