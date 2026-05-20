スマホ容量不足や4K動画保存に対応。MICRODIA、MagSafe対応SSD・OTGドライブ・microSD製品の国内取扱いを開始

宏福商事合同会社

スマートフォンで4K動画を撮影する機会が増え、写真や動画、ゲームデータの保存容量に悩むユーザーが増えています。

特にUSB-C対応iPhoneやAndroid端末では、外部ストレージを使ったデータ保存・移動の需要が高まっています。

宏福商事合同会社（本社：東京都荒川区）は、MICRODIAブランドのフラッシュメモリ製品カテゴリについて、日本国内における取扱いを開始し、販売代理店・小売店・法人向けの提案を開始します。

今回の対象カテゴリは、MagSafe対応マグネット式ポータブルSSD、USB-C・USB-A・Lightning対応OTGドライブ、microSDカード、SDカードです。

スマートフォン、iPhone、Samsung Galaxy、MacBook、Windows PC、タブレット、カメラ、ドライブレコーダー、監視カメラ、ゲーム機、クリエイター向け撮影機材など、幅広い利用シーンを想定したラインアップとして、販売パートナー向けの取扱い相談を受け付けます。

なお、各製品の価格、発売時期、納期、国内仕様、対応機種、JAN、パッケージ、販売条件については、販売代理店・小売店・法人向けに個別相談のうえ、順次案内予定です。

本リリースの要約

宏福商事合同会社は、MICRODIAブランドのフラッシュメモリ製品カテゴリについて、日本国内での取扱いを開始します。

対象は、MagSafe対応ポータブルSSD、USB-C・USB-A・Lightning対応OTGドライブ、microSDカード、SDカードです。

スマートフォンの容量不足対策、4K・8K動画保存、ゲームデータ保存、ドライブレコーダー・監視カメラ用途、法人端末のバックアップ用途などを想定し、販売代理店・小売店・法人向けに取扱い相談を受け付けます。

本発表のポイント

・MICRODIAのフラッシュメモリ製品カテゴリについて、国内取扱いを開始

・販売代理店・小売店・法人向けに提案を開始

・MagSafe対応マグネット式ポータブルSSDを対象

・USB-C、USB-A、Lightning対応OTGドライブを対象

・microSDカード、SDカードを対象

・最大4TBのポータブルSSD、最大2TBのOTGドライブを含む

・最大読み込み2,000MB/sのポータブルSSD、最大読み込み400MB/sのOTGドライブを含む

・microSD Express、UHS-II、V90、V60、V30など用途別メモリーカードも提案対象

・価格、発売時期、納期、国内仕様は個別相談のうえ順次案内予定

MICRODIAがフラッシュメモリカテゴリの提案を強化する背景

スマートフォン、カメラ、PC、ゲーム機、ドライブレコーダー、監視カメラなど、日常的に大容量データを扱う機器は増え続けています。

特に、iPhoneのUSB-C対応、4K・8K動画撮影、ProRes動画収録、ゲームデータの大容量化、監視カメラやドライブレコーダーの長時間録画需要により、ストレージ製品に求められる性能は大きく変化しています。

従来のメモリ製品は、写真や文書を保存できれば十分でした。

しかし現在は、高速転送、大容量、耐久性、放熱性、スマートフォンとの接続性、複数端末間のデータ移動、プロ用途への対応が重視されています。

こうした市場環境を踏まえ、MICRODIAでは、ポータブルSSD、OTGドライブ、microSD・SDカードを含むフラッシュメモリ製品カテゴリの国内提案を強化します。

取扱い予定カテゴリ

今回、国内取扱い相談の対象となる主なカテゴリは以下の通りです。

・MagSafe対応マグネット式ポータブルSSD

・USB-C / USB-A / Lightning対応OTGドライブ

・microSDカード

・SDカード

販売チャネル、導入数量、対象デバイス、希望仕様に応じて、個別提案を行う予定です。

MagSafe対応マグネット式ポータブルSSD

MagSafe対応マグネット式ポータブルSSDでは、MICRODIA XTRA Spaceシリーズを中心に、スマートフォン背面へ装着しやすいマグネット式ストレージを提案予定です。

取扱い予定製品には、N52レベルの強力な磁気吸着に対応したモデル、両面マグネット構造を備えたPlusモデル、キックスタンド付きモデルなどが含まれます。

主な特徴として、以下のような仕様を備えたモデルが含まれます。

・N52レベルのマグネット吸着

・最大4TBの容量展開

・USB-C USB 3.2 Gen 2x2対応モデル

・最大読み込み2,000MB/s、最大書き込み1,800MB/sの高速転送

・iPhone 15 Pro / Pro Max以降での4K 60fps ProRes動画保存を想定

・アルミニウム筐体による放熱性

・落下や粉じんに配慮した堅牢設計

・スマートフォン背面装着による片手操作性

・Space Grey、Desert Goldなどのカラー展開

スマートフォンアクセサリー売場、Apple関連アクセサリー売場、カメラ・動画撮影機材売場、クリエイター向けEC、法人映像制作環境などに提案しやすいカテゴリです。

USB-C / USB-A / Lightning対応OTGドライブ

OTGドライブでは、MICRODIA iXEVODRIVEシリーズを中心に、スマートフォン、タブレット、Mac、Windows PC間でデータを移動しやすい製品を提案予定です。

取扱い予定製品には、USB-C、USB-A、Lightning、microSDカードリーダーを組み合わせたモデルが含まれます。

主な特徴として、以下のような仕様を備えたモデルが含まれます。

・USB-C 3.2 Gen 1対応モデル

・USB-A 3.0対応モデル

・Apple MFi認証Lightning対応モデル

・microSDカードリーダー内蔵モデル

・最大読み込み400MB/s対応モデル

・最大2TBの容量展開

・スマートフォン、タブレット、Mac、USB-A搭載PC間のデータ移動

・写真、動画、音楽、文書、連絡先などのバックアップ用途

・5年保証を想定したラインアップ

iPhoneユーザー、Androidユーザー、PCユーザーを横断して提案しやすく、スマートフォンアクセサリー売場、PC周辺機器売場、EC販売、法人端末運用向けにも適したカテゴリです。

microSDカード

microSDカードでは、MICRODIA XTRAシリーズを中心に、用途別に選びやすいラインアップを提案予定です。

取扱い予定製品には、アウトドア撮影向け、クリエイター向け、ゲーミング向け、長時間録画向け、日常用途向け、プロ向け、microSD Express対応モデルなどが含まれます。

主なシリーズは以下の通りです。

・XTRA ADVENTURE

・XTRA IMAGINE

・XTRA VICTORY

・XTRA MARATHON+

・XTRA MARATHON

・XTRA

・XTRA PLUS

・XTRA PRO

・XTRA ELITE

一部モデルでは、U3、A2、V30、Class 10、V60、microSD Expressなどの仕様が確認されており、用途に応じた提案が可能です。

アウトドア用途では、ドロップ耐性、耐衝撃、耐磁性、挿抜耐久、塩水環境への配慮などが記載されたモデルも含まれます。

また、クリエイター向けでは4K動画撮影、ゲーミング向けではゲームデータ読み込み、監視・ドライブレコーダー向けでは長時間録画を想定したモデルを提案できます。

SDカード

SDカードでは、カメラ、ビデオカメラ、撮影機材、業務用記録メディア向けに、XTRAシリーズのSDカード製品を提案予定です。

取扱い予定製品には、日常撮影向け、アウトドア撮影向け、プロフォトグラファー向け、8K・4K動画記録向けのモデルが含まれます。

一部モデルでは、UHS-II、V90、V60、V30、Class 10などの仕様が確認されており、高解像度動画や高速連写用途にも提案しやすい構成です。

主な用途は以下の通りです。

・一眼カメラ、ミラーレスカメラでの写真撮影

・4K・8K動画撮影

・プロ向け映像制作

・屋外撮影、旅行、スポーツ撮影

・教育機関や法人の撮影機材用ストレージ

・業務用データ保存

カメラ売場、家電量販店、映像制作会社、学校、法人の広報・撮影部門などに提案しやすいカテゴリです。

販売代理店・小売店にとってのメリット

MICRODIAのフラッシュメモリ製品カテゴリは、スマートフォンアクセサリー、PC周辺機器、カメラ用品、ゲーム、監視・車載用途まで幅広く展開しやすい点が特徴です。

販売代理店・小売店にとっては、以下のようなメリットがあります。

・スマートフォン向けストレージ提案が可能

・USB-C時代のiPhone、Android、MacBook需要に対応しやすい

・ポータブルSSD、OTGドライブ、microSD、SDカードを横断提案できる

・クリエイター、ゲーマー、ドライブレコーダー、監視カメラ向けに用途別提案ができる

・高容量・高速転送モデルにより高付加価値商材として提案しやすい

・端末購入時の同時提案やセット販売に対応しやすい

・法人向けのデータ保存、撮影、端末運用にも展開しやすい

特に、スマートフォンの高画質動画撮影やUSB-C対応端末の普及により、外部ストレージやOTGドライブの需要は提案しやすいカテゴリです。

法人導入で想定される活用シーン

法人向けには、以下のような活用シーンが想定されます。

・営業用スマートフォン、タブレットのデータ移動

・店舗端末、受付端末のバックアップ

・映像制作会社の4K・8K動画保存

・社内広報、SNS運用チームの撮影データ管理

・学校、教育機関でのカメラ・タブレット運用

・ドライブレコーダー、監視カメラ用途

・ゲーム関連店舗、PCショップでの周辺機器提案

・出張者、クリエイター向けの軽量ストレージ導入

・法人PC・スマートフォン入れ替え時の周辺アクセサリー一括提案

データ量が増える中で、端末本体だけでなく、保存・移動・バックアップ環境を整えることは、法人運用の効率化にもつながります。

国内展開について

宏福商事合同会社では、MICRODIA製品の国内展開を進める中で、モバイルアクセサリー、充電器、ケーブル、ケース・保護フィルムに加え、フラッシュメモリ製品カテゴリの提案も強化します。

今回のフラッシュメモリ製品カテゴリについては、販売代理店、小売店、法人、EC事業者、量販店、専門店、カメラ用品取扱店、PCショップ、法人IT導入事業者向けに、取扱い相談を受け付けます。

価格、発売時期、納期、国内向け仕様、JAN、パッケージ、MOQ、販売条件については、個別相談のうえ順次案内予定です。

取扱い相談・法人導入相談について

販売代理店・小売店・法人のお客様から、以下のような相談を受け付けます。

・フラッシュメモリ製品カテゴリの取扱い相談

・MagSafe対応ポータブルSSDの仕入れ相談

・OTGドライブの取扱い相談

・microSDカード、SDカードの取扱い相談

・家電量販店、PCショップ、カメラ店、EC向けの提案相談

・法人端末導入時のストレージ提案相談

・クリエイター、映像制作、教育機関向けの導入相談

・ドライブレコーダー、監視カメラ用途向けの相談

・販売チャネルに合わせた商品選定相談

販売パートナー向け確認事項

Q1. すでに国内で販売されていますか？

本発表は、国内取扱い開始および販売パートナー向け提案開始に関する案内です。

価格、発売時期、納期、国内仕様については、個別相談のうえ順次案内予定です。

Q2. どのカテゴリが対象ですか？

MagSafe対応マグネット式ポータブルSSD、USB-C・USB-A・Lightning対応OTGドライブ、microSDカード、SDカードが対象です。

Q3. 法人向けの相談は可能ですか？

可能です。

スマートフォン、タブレット、PC、撮影機材、監視カメラ、ドライブレコーダー、教育機関向けなどの導入相談を受け付けます。

Q4. 小売店・EC事業者向けの取扱い相談は可能ですか？

可能です。

販売チャネル、対象ユーザー、価格帯、容量、用途、導入数量に応じて、提案内容を調整します。

Q5. 価格やMOQは確定していますか？

参考情報はありますが、国内向けの価格、MOQ、納期、発売時期、販売条件は個別相談のうえ順次案内予定です。

Q6. 容量や仕様は変更される可能性がありますか？

はい。

容量、速度、仕様、パッケージ、価格、納期などは、メーカーの継続的な研究開発やフラッシュメモリ市場の変動により変更される場合があります。

Q7. microSD・SDカードは用途別に提案できますか？

可能です。

アウトドア撮影、動画制作、ゲーミング、長時間録画、日常用途、プロ撮影など、用途別に提案できるラインアップが含まれます。

今後の展開

宏福商事合同会社では、MICRODIAのモバイルアクセサリー、ケーブル、ケース・保護フィルム、充電器、フラッシュメモリ製品の国内展開を順次強化していきます。

今後は、USB-C時代に対応したスマートフォン向け外部ストレージ、クリエイター向け高速メモリ、カメラ・ゲーム・監視用途向けメモリーカードを中心に、販売代理店・小売店・法人向けの提案を進める予定です。

また、スマートフォンアクセサリー売場だけでなく、PC周辺機器、カメラ用品、ゲーミング、法人IT、教育機関、EC市場への提案も強化します。

MICRODIA JAPAN

ショップ名：MICRODIA JAPAN

運営：宏福商事合同会社

URL：https://microdiajp.base.shop/

MICRODIA社について

MICRODIAは1991年設立。メモリ製品やモバイルアクセサリーを中心にグローバルに事業を展開し、独自の最先端技術とデザイン性を両立した製品づくりで世界各国に製品を供給しています。特許取得済みのSmartAI(TM)技術は、製品と充電装置の寿命を延ばし、一般的な製品と比較して35%高い耐久性を提供します。

会社概要

会社名：宏福商事合同会社

事業内容：モバイルアクセサリー、IT認証デバイス、酒類・食品輸出、中古IT機器流通など

取扱ブランド：MICRODIA、ACSほか

公式サイト：https://kofukutrading.com/

本件に関するお問い合わせ

宏福商事合同会社

MICRODIA製品担当

お問い合わせ：https://kofukutrading.com/contact/