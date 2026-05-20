石川のソウルフード、チャンピオンカレー“＋66g”レトルトカレーを期間限定発売

株式会社チャンピオンカレー

株式会社チャンピオンカレー(本社:石川県野々市市、代表取締役社長：中村洋介)は、現在展開中の周年プロジェクト「66（ロクロク）企画」の一環として、内容量を「＋66g」増量した限定レトルトカレーを、2026年6月1日（月）より発売いたします。

通常180gの商品を246gへ増量した、“66企画”限定商品です。

甘口・中辛の2種類を展開し、チャンピオンカレーのお店や、オンラインショップ、全国のスーパーマーケット等で順次販売開始いたします。

■ 「66企画」について

※パッケージイメージ

チャンピオンカレーは1961年創業。2027年に創業66周年を迎えます。

日頃ご愛顧いただいているお客様への感謝を込め、チャンピオンカレーでは現在、2年間にわたる周年プロジェクト「66（ロクロク）企画」を展開しています。

「お店で楽しむ」「おうちで楽しむ」「みんなで楽しむ」をテーマに、店舗・商品・キャンペーンなど、さまざまな形で“66”にちなんだ企画を順次実施。

店舗では「感謝祭」、ご家庭向け商品では「生カレー」シリーズなど、“チャンカレらしいワクワク感”を感じていただける企画を展開しています。

今回発売する“＋66g”レトルトカレーも、その「66企画」の一環として登場する2年間の限定商品です。

■ “＋66g”レトルトカレーについて

今回の商品は、通常180gのレトルトカレーを246gへ増量した、食べ応えたっぷりの限定商品。ご家庭でも、チャンピオンカレーならではの濃厚なビーフの旨味とクセになる味わいを、より満足感のあるボリュームでお楽しみいただけます。

■ “＋66g”レトルトカレー 3つのポイント

１. 期間限定！＋66g増量！

通常180gのレトルトカレーを、期間限定で246gに増量。

“66企画”にちなんだ、ボリュームアップ仕様の限定商品です。

２. ごはんたっぷりでも、しっかり満足！

増量によって、大盛りご飯でもカレーたっぷりで満足。

カレーうどんなど、アレンジメニューも是非お楽しみください。

３. ビーフの旨味たっぷり。クセになる味わい！

創業以来愛され続ける、濃厚でコク深いチャンピオンカレーの味わい。

じっくり煮込んだビーフの旨味とスパイス感が、一度食べたらクセになる一皿です。

■ 商品概要

〇商品名：66g増量チャンピオンカレーレトルト 中辛

〇内容量：246g

〇発売日：2026年6月1日（月）

〇販売場所：オンラインショップおよび全国のスーパーマーケット等にて順次販売開始

〇商品名：66g増量チャンピオンカレーレトルト 甘口

〇内容量：246g

〇発売日：2026年6月1日（月）

〇販売場所：オンラインショップおよび全国のスーパーマーケット等にて順次販売開始

※2年間の期間限定商品

※従来の180g商品も継続販売いたします。

66g増量チャンピオンカレーレトルト 中辛

66g増量チャンピオンカレーレトルト 甘口

■株式会社チャンピオンカレーについて

1961年創業、北陸の地で熱狂的な支持を集めるカレー専門店「カレーのチャンピオン」「チャンピオンカレー」の運営企業。旗艦店である「カレーのチャンピオン野々市本店」は、最大で1日約2,000名の集客実績がある地域の皆様から愛されるお店です。レトルトカレー、カレーチルドパックなどの販売も手掛け、創業から65年以上受け継いできた味を、様々な形で全国へ発信しています。

代表者：代表取締役社長 中村洋介

本社所在地：〒921-8811 石川県野々市市高橋町20－17

URL：http://chancurry.com