社会福祉法人 絆友会 × のぞみ保育園　不適切保育防止・メンタルヘルス研修を実施

社会福祉法人絆友会

社会福祉法人 絆友会(https://career-up.hanyuukai.biz/)は、2026年5月8日、のぞみ保育園(https://www.keisho-nozomi-mirai.com/)が主催する「不適切保育防止研修」および「メンタルヘルス研修」にて、講師を務めました。

本研修は、同園の職員の皆さまに加え、地域の保育関係者にも参加を呼びかけて実施され、自園・外部からの受講者を合わせて26名の方にご参加いただきました。

園内研修にとどまらず、地域に開かれた学びの機会として開催され、保育現場における安心・安全な環境づくりや、職員の心の健康について理解を深める時間となりました。

研修の概要

東京都東大和市にある【のぞみ保育園】。近所には、分園となる【クローバー】もある。

研修では、不適切保育を個人だけの課題として考えるのではなく、日々の保育を職員同士で振り返りながら、チーム全体で気づき、支え合っていくことの大切さを共有しました。

また、保育士が日々の業務の中で感じやすい心身の負担やストレスについても取り上げ、自分自身の状態に目を向け、適切に整えていくことの重要性を学びました。

講義形式の学びに加え、参加者同士の意見交換やグループでの話し合いも行われ、実際の保育現場を思い浮かべながら考えを深める時間となりました。参加者一人ひとりにとって、自身の保育や働き方を改めて見つめ直す機会となりました。

当日は、講師の話に真剣に耳を傾けながら、丁寧にメモを取る先生方の姿が多く見られ、とても印象的でした。さらに、対話が進むにつれて会場の雰囲気も和らぎ、受講者同士が笑顔で意見を交わす場面もあり、温かく前向きな空気の中で研修が進められました。

このような学びの積み重ねは、保育の質の向上につながるだけでなく、職員一人ひとりが安心して働き続けられる職場環境づくりにも寄与するものと考えられます。

のぞみ保育園について

講師の川名理事長講師の話に耳を傾けながら、メモを取る保育士さんたち議題について話し合う際は、終始和やかなムードでした

昭和49年５月、「テマリ保育園」として開設された同園は、長きにわたり地域の子どもたちの成長を見守り続けてきました。

平成27年2月には「のぞみ保育園」へと名称を改め、時代の変化に寄り添いながらも、創立当初からの保育への想いを大切に受け継いでいます。（同年4月には分園のクローバーも開設）

50年を超える歴史の中で、多くの子どもたちや家庭、地域とともに歩み続けてきた、深い信頼と実績を持つ保育園です。

「共存・共育・共栄」を理念に、子どもたち一人ひとりの個性を認め合い、安心して成長できる環境を大切にしています。

異年齢児保育やさまざまな体験活動を通して、思いやりの心や社会性、豊かな感性を育みます。

また、季節感のある手作り給食や専門講師による活動を取り入れ、心身の健やかな発達を支えており、

家庭や地域と連携しながら、子育て支援の拠点として地域に根ざした保育園を目指しています。

講師コメント（川名先生からコメントをもらう）

本研修には、若手の先生方から副園長、園長や30年近くの経験を持つベテランの先生方まで、幅広い立場・経験年数の皆さまにご参加いただきました。

研修では、特定の場面や言葉だけを取り上げて「これは良い・悪い」と判断するのではなく、子どもへの関わりにおいて大切にしたい基本的な考え方の大枠を共有いたしました。

また、不適切な関わりは「誰かが不適切だと感じたらすべて不適切になる」というものではなく、子どもの人権や心身の安全、保育者としての専門性に照らして、丁寧に考えていく必要があることをお伝えしました。

今回の学びを土台として、次回以降はより具体的な事例や内容を深めながら、日々の保育現場で子どもたちとの関わりに活かしていただければ幸いです。今後も、貴法人の保育の質の向上に寄与できる研修の機会となることを願っております。

今後の開催予定

第1回に続き、のぞみ保育園主催にて第2回 2026年6月4日（木）、第3回 9月10日（木）、第4回 11月6日（金）にそれぞれ内容を変えて研修を実施予定です。時間はいずれも13時30分から15時までです。近隣の園にお勤めの保育士の方も参加可能となっています。保育現場での学びを深めたい方、ご興味のある方は、ぜひご参加ください。

研修に関してのご相談

社会福祉法人 絆友会では、今後も保育現場の実情に寄り添いながら、不適切保育の未然防止や、職員のメンタルヘルスに配慮した研修の提供を通じて、保育者が安心して保育に向き合える環境づくりを支援していきます。

また、本研修以外にも多様なテーマでの研修を実施しております。ご関心がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



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