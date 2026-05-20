【株式会社ROLEUP/第2回人材セミナー開催】A.T. カーニー株式会社の前段にて登壇

株式会社ROLEUP

■外資就活ネクスト、人材セミナー登壇のお知らせ

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

このたび弊社株式会社ROLEUPは人材採用を強化しており、弊社代表取締役社長 渡邉達也とアソシエイトパートナー 前車湧斗が、外資就活ネクスト主催のオンラインセミナーに登壇する運びとなりました。

本セミナーでは、実務経験に基づきMidCap領域のFASマーケットを舞台に、若手プロフェッショナル向けに、投資サイド、経営サイド夫々の知見・スキルを「同時に習得する」キャリア形成について講演します。

多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

■セミナー詳細

＜イベント概要＞

https://next.gaishishukatsu.com/special_events/next-pitch-2026-spring

＜弊社登壇概要＞

〇登壇日時：2026年5月28日 19:00 - 19:50

〇登壇者：代表取締役社長 渡邉達也、アソシエイトパートナー 前車湧斗

https://next.gaishishukatsu.com/special_events/next-pitch-2026-spring/94

■株式会社ROLEUPについて

弊社グループは、企業価値向上をテーマに、M&Aアドバイザリー、財務・税務・法務・労務・ビジネスデューデリジェンス、株価算定に加えて、FA、PPA、PMI、税務サポート、会計監査領域まで、幅広くご支援させていただいております。

M&Aを実行する全ての企業様、プレイヤーの皆様の成長の一助になれば幸いでございます。

会社名：株式会社ROLEUP

代表者：代表取締役社長 渡邉達也

所在地：東京都千代田区丸の内2丁目4-1 丸の内ビルディング28階 （本社）

宮城県仙台市青葉区中央１丁目２-３ 仙台マークワン19階 （東北支店）

設立 ：2022年

URL ：https://roleup.co.jp