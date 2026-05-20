夏の猛暑や航空規制も安心。次世代「準固体電池」×「11種類の保護機能」搭載モバイルバッテリー、3モデル同時発売

開発背景：発火事故の増加、記録的な猛暑、厳格化される航空規制への対応

株式会社ワイ・エス・エヌ

近年、夏季の記録的な高温により、鞄の中や車内に放置されたモバイルバッテリーの膨張・発火事故が急増しています。

また、2026年4月24日より、航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みに関するルールが厳格化（持ち込み個数制限の厳格化や機内充電の禁止など）されました。

こうした背景を受け、当社は「極限の安全性」と「持ち運びの自由」を両立すべく、電解質をゲル状にすることで漏液や発火のリスクを大幅に低減した準固体電池モデルを開発いたしました。

準固体電池がもたらす「2つの革新」

圧倒的な安全性（耐熱・耐衝撃）

電解質が半固形（ゲル状）のため、従来の液式電池で懸念されていた液漏れや、内部短絡による熱暴走が極めて起こりにくい構造です。

夏場の高温環境下でも安定して動作し、万一の衝撃時にも発火のリスクを最小限に抑えます。

経済的な「長寿命」：充電サイクル約2,000回

一般的なモバイルバッテリーの寿命（約300～500回）に対し、本製品は約4倍となる約2,000回の充放電が可能です。買い替え頻度を減らすことで、環境負荷の低減とコストパフォーマンス向上に寄与します。

[ワイ・エス・エヌ] 製品独自の強み

圧倒的な安心を提供

高い安全性を誇る次世代の「準固体電池」の搭載のみならず、独自の高度なICチップにより、**11種類もの保護機能（過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・過熱防止など）**を付与し、「物理」×「システム」の二重安全対策を講じています。

もちろん、電気用品安全法（PSE認証）に適合しており、安心して国内でご使用いただけます。

ノートPC充電可能のハイパワーモデル（15000mAhモデル）

最大65W出力の15000mAhモデルは、MacBook等のノートパソコンへの給電にも対応。

出張先やカフェでのリモートワークでコンセント電源が使えない場合も安心です。

新航空ルールに完全対応

全ラインナップが機内持ち込み基準（160Wh以下）をクリア。

安全性が公的に認められた準固体技術により、厳しい検査が進む空港でもスムーズな移動をサポートします。

3ポート同時出力 ＆ PD急速充電対応

全モデルにUSB-A × 1、USB-C × 2の計3ポートを搭載。

付属のPD対応ケーブルを使用することで、スマートフォンからタブレットまで最大3台を同時にフルスピード充電可能です。

電池残量がわかりやすい

液晶デジタル表示を採用しているので、充電池残量を見逃しません。

PD対応ケーブルを標準付属

急速充電規格「Power Delivery（PD）」に対応した高品質ケーブルを同梱。

購入したその日からフルスピード充電をご体感いただけます。

株式会社ワイ・エス・エヌ について

1997年より大阪で製造販売をさせていただいております。もともとはアミューズメント施設への製造販売がメインでしたが、「大手メーカーでは発売されないけれど、こんな製品があったらいいな」という世の中の声を実現させるべく、企画・販売を一貫して運営する新規事業を立ち上げました。ダイバーシティがさけばれている今、世の中にある製品ももっと自由でいいのではないかと消費者の立場から感じておりましたが、大手メーカーはイメージがあるためにどうしても無茶ができない事情もあるかと。となれば、中小企業である当社が一石を投じるべき？とへんな使命感にかられて製品開発や販路拡大を試行錯誤している日々です。

【会社概要】

社名：株式会社ワイ・エス・エヌ

本社所在地：大阪府東大阪市御厨南2‐1‐33

代表取締役：吉名勇人

設立： 1989年7月

事業内容：製造卸業

HP：https://ysnjp-antel.studio.site/