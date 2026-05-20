「爆発しない」夏の新常識　～次世代電池 ”準固体電池” を搭載した5WAYハンディファン～

株式会社ワイ・エス・エヌ

株式会社ワイ・エス・エヌ（本社：大阪府）は、年々増加するハンディファンの発火事故リスクを極限まで抑えるため、次世代の蓄電技術である「準固体電池」を採用したハンディファンを発売いたします。

・製品名：5WAYハンディファン 準固体電池搭載

・型番：B1-KS001WH

・JANコード：4571679742967

◆展開期間：2026年4月中～ 順次展開

◆展開場所：全国の家電量販店: Joshin(https://joshinweb.jp/top.html)（Joshin web 限定)/ZOA(https://www.e-zoa.com/?srsltid=AfmBOormNUIm9n1vxhZ9VK4MK-RpLQjv_EqARQnM1s8J9o_-1c6C672F)/ノジマ(https://online.nojima.co.jp/)/ビックカメラ(https://www.biccamera.com/bc/main/)/ヤマダデンキ(https://www.yamada-denki.jp/)/ヨドバシカメラ(https://www.yodobashi.com/) ※継承略・五十音順

◆取扱商品：店舗ごとに異なる

開発の背景：高まる猛暑と、潜む「電池爆発」のリスク

近年、日本の夏は記録的な猛暑が続いており、ハンディファンは今や外出時の必須アイテムとなりました。しかし、その一方で普及に伴い「リチウムイオン電池の破裂・発火事故」が急増しています。

特に炎天下での使用や、カバンの中での衝撃、落下による損傷は、従来の液体リチウムイオン電池にとって致命的な事故に繋がりかねません。

私たちは、お客様に「涼しさ」だけでなく「絶対的な安心」を届けたいという想いから、従来の常識を覆す準固体電池の採用に踏み切りました。

ワイ・エス・エヌの圧倒的安全の追究

高い安全性を誇る次世代電池「準固体電池」の搭載のみならず、独自の高度なICチップにより、複合的な保護機能（過充電・過放電・過電圧・過電流・短絡・IC過熱保護など）を付与し、「物理」×「システム」の二重安全対策を講じています。

もちろん、電気用品安全法（PSE認証）に適合しており、安心して国内でご使用いただけます。

さらに、バッグの中での意図しない起動を防ぐ「誤作動防止機能」を搭載。

徹底的に「事故を起こさない」設計を追求しました。

「準固体電池」がハンディファンを変える、3つの圧倒的メリット

1. 究極の安全性：燃えにくい、爆発しにくい

従来の電池は内部に可燃性の液体電解質を含んでいますが、準固体電池はこれを粘土状の「固体に近い状態」にしています。

これにより、万が一の衝撃や圧力、過充電時でも熱暴走が起こりにくく、発火や爆発のリスクを劇的に低減。真夏の過酷な環境下でも、安心して使用いただけます。

2. 驚異のスタミナ：最大16時間の連続運転

5000mAhの大容量に加え、エネルギー密度の高い準固体電池の特性を活かし、最長約16時間の連続使用を実現しました。

朝の通勤から夜の帰宅まで、充電切れの心配をすることなく一日中涼しさをキープします。

3. 圧倒的な長寿命：充電回数は通常の４倍

準固体電池は液漏れのリスクがなく、サイクル寿命が長いという特性があります。

ワンシーズンで使い捨てるのではなく、翌年も、その翌年も、変わらぬパフォーマンスで寄り添い続ける「サステナブルな扇風機」です。

多彩なシーンに応える「5WAY」の利便性

本製品は、ただ安全なだけではありません。あらゆるライフスタイルにフィットする5つの使用形態を備えています。

- ハンディスタイル： 外出時の持ち歩きに。- 卓上スタイル： オフィスやデスクワークに。- 首掛けスタイル： 付属のストラップで両手を自由に。- スマホスタンド： 動画視聴を楽しみながら涼風を。- モバイルバッテリー： 緊急時には5000mAhの外部電源としてスマホを充電。

製品仕様

株式会社ワイ・エス・エヌ について

1997年より大阪で製造販売をさせていただいております。もともとはアミューズメント施設への製造販売がメインでしたが、「大手メーカーでは発売されないけれど、こんな製品があったらいいな」という世の中の声を実現させるべく、企画・販売を一貫して運営する新規事業を立ち上げました。ダイバーシティがさけばれている今、世の中にある製品ももっと自由でいいのではないかと消費者の立場から感じておりましたが、大手メーカーはイメージがあるためにどうしても無茶ができない事情もあるかと。となれば、中小企業である当社が一石を投じるべき？とへんな使命感にかられて製品開発や販路拡大を試行錯誤している日々です。

【会社概要】

社名：株式会社ワイ・エス・エヌ

本社所在地：大阪府東大阪市御厨南2‐1‐33

代表取締役：吉名勇人

設立： 1989年7月

事業内容：製造卸業

HP：https://ysnjp-antel.studio.site/