福岡 専門学校麻生リハビリテーション大学校、学生が来場者4,000名超のプロスポーツ現場を体験 ライジングゼファーフクオカとの教育連携で運営ボランティアに参加

学校法人麻生塾

専門学校麻生リハビリテーション大学校は、教育連携を行っているプロバスケットボールチーム「ライジングゼファーフクオカ」の協力のもと、学生がプロスポーツの現場を体験する機会として、試合運営に関わるボランティア活動に参加しました。

来場者4,000名を超える大規模イベントの現場で、協賛ブース運営や来場者案内などを担当し、スポーツマネジメントの実務を実践的に学びました。

専門学校麻生リハビリテーション大学校では、実践的な学びの機会として、福岡を拠点とするプロバスケットボールチーム「ライジングゼファーフクオカ」と教育連携を行っています。

今回、学生たちは照葉積水ハウスアリーナにて開催された試合において、運営ボランティアとして参加しました。当日は4,000名を超える来場者が訪れる中、会場運営の一翼を担いました。

学生たちは、協賛企業様ブースの運営補助や来場者への案内業務などを担当し、試合開始前の準備から来場者対応、試合終了後の片付けまで一連の運営に携わり、大規模イベントを支える現場の流れを実践的に学びました。

多くの来場者が訪れる環境の中で、学生たちは迅速さかつ丁寧さが求められ、接客スキルやホスピタリティの重要性を体感しました。

また、プロスポーツの現場でチームと連携しながら業務を行うことで、現場で求められるコミュニケーション力や状況判断力について理解を深めました。

これまで学生たちは、主にトレーナー業務の見学を通してプロスポーツの現場に触れてきました。

今回は「スポーツマネジメント」という新たな視点から、試合運営を支える多様な役割やチーム運営の裏側について学ぶ貴重な機会となりました。

本校では今後も、現場での実践経験を通じて、専門性と実践力を兼ね備えた人材の育成に取り組んでまいります。

専門学校麻生リハビリテーション大学校では、資格取得だけを目的とするのではなく、実際のスポーツ現場と連携した学びの機会を提供しています。学内での学習に留まらず、地域や社会と積極的に関わることで、実践的なスキルを養う取り組みを通じて、学生が現場で活躍できる力を育んでいます。

国内外で活躍するスポーツ選手を支えるトレーナーによる特別授業や講演会に加え、学生たちが実際にスポーツ大会へ携わる機会も設けており、選手のケアに必要な知識や技術を実践的に学んでいます。

これまでにも、2025年に開催されたバドミントン国際大会『熊本マスターズジャパン2025』のプレイベントとして、熊本県バドミントン協会高校部会と共催で「麻生専門学校グループ presents 1DAY熊本ハイスクールマスターズ」を開催。学生たちは大会運営や選手サポートなどに携わり、スポーツ現場で求められる実践力を培いました。

オープンキャンパス開催中！

学校説明・体験授業・先輩や先生とのコミュニケーションも充実しています！

▼日程

・5月24日(日)10:00～

・6月6日(土)19:00～

・6月13日(土)13:00～

・6月21日(日)13:00～

・6月27日(土)13:00～

・6月28日(日)13:00～

▼予約はこちらから

専門学校麻生リハビリテーション大学校(https://entry-arc.asojuku.ac.jp/event/#oc)

専門学校麻生リハビリテーション大学校（ https://asojuku.ac.jp/arc/ ）

現役セラピストによる高い教育力を踏まえ、知識・技術と豊かな人間力を見据えたセラピストを育成する学校です。国家試験合格を目指すだけでなく、患者様に真剣に向き合える人間性も最新の教育環境と実践的な学び、成長を実感しながら自信を持って未来に進む学生を支えています。

学校法人麻生塾／麻生専門学校グループについて （ https://asojuku.ac.jp/ )

1939 年設立。福岡県内にて 12校の専門学校と高等部を運営する西日本最大級の専門学校グループ。福岡県のみならず、九州全域・山口・沖縄から多くの学生が進学しており、卒業生は74,000人を超える。IT、ゲーム、デザイン、建築、 医療福祉、観光・サービス、自動車など幅広い分野で実践的な教育を提供。学生一人ひとりの能力や目標に合わせた教育を重視し、実践力を身につけながら夢や目標に向かって成長するための支援を行っている。