PGYTECHのスマートフォン撮影アクセサリーを蔦屋家電＋で6月18日（木）まで店頭販売

株式会社セキド

カメラやスマートフォンのアクセサリーブランドPGYTECH（ピージーワイテック）の日本総代理店である株式会社セキド（本社：東京都港区）は、2026年5月20日（水）から2026年6月18日（木）までの期間限定で、蔦屋家電＋にてPGYTECH製品を販売いたします。

店頭では、iPhone 16 Pro／Pro MaxおよびiPhone 17 Pro／Pro Maxに対応した、カメラのような操作感で撮影できるグリップ着脱式の撮影キット「RetroVa（レトロバ）」を販売します。2.35倍望遠レンズを同梱したオールインワンセットも用意しています。

PGYTECH スマートフォン撮影アクセサリー 期間限定販売 概要

期間：2026年5月20日（水）～6月18日（木）

場所：二子玉川 蔦屋家電 1階 蔦屋家電＋

〒158-0094 東京都世田谷区玉川1丁目14番1号二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット

取扱製品：

・RetroVa オールインワンセット (iPhone 16 Pro用 / グラファイトブラック)

・RetroVa オールインワンセット (iPhone 16 Pro Max用 / グラファイトブラック)

・RetroVa オールインワンセット (iPhone 17 Pro用 / グラファイトブラック)

・RetroVa オールインワンセット (iPhone 17 Pro Max用 / グラファイトブラック)

・RetroVa グリップキット (iPhone 16 Pro用 / グラファイトブラック)

・RetroVa グリップキット (iPhone 16 Pro Max用 / グラファイトブラック)

・RetroVa グリップキット (iPhone 17 Pro用 / グラファイトブラック)

・RetroVa グリップキット (iPhone 17 Pro Max用 / グラファイトブラック)

・MagCam 2 スマートフォン グリップ (クラシック ブラック、ミスティ グレー)

蔦屋家電＋ 公式サイト：

https://store.tsite.jp/tsutayaelectricsplus-futako/

PGYTECH JAPAN 公式ストア：

https://pgytech-japan.com/

RetroVa オールインワンセット 詳細

RetroVaは、iPhone 16 Pro／Pro MaxおよびiPhone 17 Pro／Pro Max向けに設計された、カメラのような操作感で撮影できるグリップ着脱式の撮影キットです。物理ボタンやダイヤルを搭載し、Bluetooth接続により、フォーカスからシャッターまで直感的に操作できます。ISO感度、ホワイトバランス、露出補正などの設定も調整可能です。さらに、2.35倍望遠レンズを取り付けることで、対応するiPhoneの撮影表現を広げ、離れた被写体の撮影やストリートスナップなど、幅広いシーンで活用できます。

PGYTECH アプリと連携することで、フィルムカメラのような質感や雰囲気を取り入れた撮影も楽しめます。

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=cFPK4HsfLr8 ]

MagCam 2 スマートフォン グリップ 詳細

MagCam 2は、MagSafe対応のスマートフォンに装着して使用できるスマートフォングリップです。快適な握り心地で、Bluetooth接続によりカメラ操作や撮影が可能です。取り外し可能なリモコンを備えており、離れた位置から静止画・動画の切り替え、撮影モードの変更、ズーム調整を行えます。前モデルから新たにカスタムダイヤルを搭載し、PGYTECH アプリと連携することで、フォーカス・露出・ISO感度の操作にも対応しました。

蔦屋家電＋ 特別価格

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=CZUEkHZJkxs ]

●RetroVa オールインワンセット

販売価格：37,620円（税込／10％OFF）

●RetroVa グリップキット

販売価格：13,860円（税込／10％OFF）

●MagCam 2 スマートフォン グリップ

販売価格：7,722円（税込／10％OFF）

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【セキドについて】

日本国内において45,000社以上の企業や官公庁との取引実績を持つ、ドローン販売および各種サポート業務を手がけるリーディングカンパニーです。日本で先駆けてドローン事業を開始し、後にドローンの世界最大手であるDJIの日本初の代理店となり、東京 虎ノ門と神奈川県横浜市、福岡県福岡市にてドローン総合施設を運営しています。Hasselblad、PGYTECH、HOBBYWINGなどのグローバルブランドについても、日本総代理店として国内展開を行っています。

［コーポレートサイト］

https://sekidocorp.com/

［セキドオンラインストア］

https://sekido-rc.com/

［DJI認定ストア 東京虎ノ門］

https://sekidocorp.com/toranomon/

［DJI認定ストア 福岡博多］

https://sekidocorp.com/hakata/

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