″壁付け″でリビングダイニングはもっと広く使える！ダイニングにもワークにも使えるペニンシュラ型のダイニングテーブルが新登場

株式会社エムール壁付けダイニングテーブルELMA（エルマ）

「身体に合った寝る・座る・たたむ」を提供する健康家具ブランドEMOORを展開する株式会社エムール（東京都立川市：代表取締役 高橋 幸司/以下、エムール）は、2026年5月20日より『壁付けダイニングテーブルELMA（エルマ）』（以下、ELMA）の販売を開始しました。

ELMAは、空間を広く見せる“壁付けレイアウト”に対応した、ペニンシュラ型ダイニングテーブルです。ダイニングテーブルとしてはもちろん、デスクとして使うことも考慮した設計で、暮らしに合わせて柔軟に使える一台に仕上げました。

詳細を見る :https://emoor.jp/products/xs-taelm

置き方で、ここまで変わる。

壁付けレイアウトに対応したデザイン

ペニンシュラ型の天板を採用することで、壁付けレイアウトにも自然に対応。カウンターキッチンなどにつけて配置すれば、配膳や移動の動線がスムーズになり、限られた空間にもゆとりが生まれます。

空間の主役になる、洗練されたフォルム

キッチン横に置けば配膳もスムーズに！

直線と曲線を組み合わせた天板デザインが、空間にやわらかなアクセントを添えます。ペニンシュラ型の天板を採用することで、壁付けレイアウトにも美しく対応。さらに、太く安定感のあるシングルレッグが上質で洗練された印象を演出します。使い勝手にとことんこだわり、細部まで計算されたデザインです。

存在感あるペニンシュラ型と、シングルレッグ

ペニンシュラ型とは？

直線と曲線を組み合わせた、半島のようなフォルムのこと。壁付けや対面など、レイアウトの自由度が高く、空間を広く使いやすいのが魅力です。

見た目以上に使える、柔軟な対応力

片側がカーブなので椅子の配置も自由に可能

幅約150cmの天板は、普段使いなら4人でゆったり使えるサイズ感。片側にカーブを持たせた形状により、来客時も自然と囲みやすく、多人数でも快適に過ごせます。

やわらかな曲線が空間に余白を生み、椅子の配置も自由に。人数が増えても圧迫感を抑え、心地よい距離感を保てます。

来客の際にはコンパクトなスツールと合わせれば、6～7人でも使うことができます。

壁付け方法を選べる独自設計

T字パターンならクランプ式モニターアームの取り付けも可能

壁付け側の板脚は「T字」と「L字」の2パターンから選んで組み立て可能です。ダイニングテーブルではなく、デスクとしてお使いになる場合は、壁側のコンセントを塞がずに設置でき、配線もすっきりな「T字」パターンがおすすめです。「T字」の場合はクランプ式モニターアームの取り付けにも対応しており、ミーティングスペースやワークスペースとしても快適に使用できます。

「T字」と「L字」で組み立てられる仕様です

クランプ式モニターアームの取り付け部には、約7cmの奥行を確保しています。ご使用の際は、挟み込み部分（クランプ）のサイズをご確認ください。

テーブルに合わせて選べる、2種類のチェアもご用意

同色チェア4脚とのセット販売もしています

ELMAのデザインと相性の良いダイニングチェアを2種類ラインナップ。

空間の雰囲気や使い方に合わせて、統一感のあるコーディネートを楽しめます。

5点セットページはこちら :https://emoor.jp/products/xs-taelmset

IVORY 回転式ダイニングチェア

回転式ダイニングチェア

360°スムーズに回転する座面を採用し、立ち座りをより快適に。

椅子を大きく引かなくても、座ったまま身体の向きを変えられるため、限られたスペースでもスムーズに動けます。座面には、ふんわりとしたファブリック生地と、ほどよい硬さのウレタンを採用。

身体をやさしく支えながら、立ち座りしやすい快適な座り心地に仕上げました。

BROWN ファブレザーダイニングチェア

360°スムーズに回転ファブレザーダイニングチェア

緩やかなカーブを描く背もたれが、身体にやさしくフィット。包み込まれるような座り心地で、食事やワークタイムも快適に過ごせます。座面には、適度な硬さのウレタンを採用。長時間座っていても疲れにくく、毎日のダイニングシーンを心地よく支えます。張地には、本革のような風合いを再現したファブレザーを使用。上質感のある見た目ながら、お手入れしやすく耐久性にも優れているため、日常使いにも最適です。

包み込まれるような座り心地です

ELMAで、暮らしにちょうどいい余白を

壁付けダイニングテーブルELMA（エルマ）

テーブル単体 :https://emoor.jp/products/xs-taelm

テーブル+チェアの5点セット :https://emoor.jp/products/xs-taelmset

[表: https://prtimes.jp/data/corp/51129/table/255_1_637ecda4ee5290ef1e45c5a7b8cf575d.jpg?v=202605201051 ]

健康家具ブランドEMOORについて

健康的な「寝る、座る、たたむ」を実現する

EMOOR(エムール)は『眠りで世界の人を元気にする』というビジョンのもと、2006年より「寝る・座る・たたむ」に専門性をもった商品・サービス開発、ECサイトの運営を行っています。人生100年時代において、健康であることは人生の中心と言えます。

EMOOR(エムール)は、睡眠学や人間工学を背景とした基礎研究と常時2,000種類を超える商品開発力、そしてECでの販売に特化することで、従来の「目で楽しむインテリア」ではなく「健康的な生活を支える道具」をお求めになりやすい価格でご提供しています。

<学術論文>

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2024 マットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案―．睡眠と環境，18巻1号：1-8頁．

高橋 幸司，大友 香穂里，田中 秀樹：2025 50～89歳におけるマットレスの寝心地に関する要因分析―全体的な寝心地の因果モデルの提案（第2報）―．睡眠と環境，19巻1号：1-8頁．

<学会発表>

日本睡眠学会第44回定期学術集会（2019年）

日本睡眠学会第46回定期学術集会（2021年）

日本睡眠学会第47回定期学術集会（2022年）

日本睡眠学会第48回定期学術集会（2023年）

睡眠環境学会第32回学術大会 奨励賞受賞（2023年）

マットレスの寝心地に関する要因分析の論文発表（2024年）

男性における身体的特徴がマットレスの寝心地に与える影響（2025年）

<特許>

寝具選択システム及び寝具物性認識システム．特許第6229983号．

睡眠情報収集システム．特許第6269980号．

寝具選択システム．特許第6385605号．

寝具選択支援システム．特許第6468666号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（寝具提案）．特許第6865485号．

寝具提案システム、及び、寝具提案方法（買い替え）．特許第6902809号．

睡眠改善スケジュール提案システム．特許第6919909号．

寝具情報提示システム、及び寝具情報提供方法．特許第7340299号．

株式会社エムール

会社名：株式会社エムール

本社：東京都立川市曙町1-25-12オリンピック曙町ビル9F

代表取締役：高橋 幸司

設立：2006年7月

資本金：4,500万円

事業内容：

・快適な「寝る、座る、たたむ」を実現する製品の企画開発

・国内および海外向けECサイトの運営

・睡眠教育サービスの企画開発



関連サイト：

・ホームページ

https://emoor.co.jp

・公式オンラインショップ

https://emoor.jp/

・ブランドサイト

https://emoor.world/jp/

・体験ショールーム立川・青山

https://emoor.world/jp/showroom/

・TATAMU(R)ブランドページ

https://emoor.jp/collections/tatamu



SNS：

・Instagram

https://www.instagram.com/emoor_interior_shop/

・Youtube

https://www.youtube.com/user/EMOORch

・TikTok

https://www.tiktok.com/@emoor_interior_shop



▼エムールのプレスリリース一覧はこちら

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/51129