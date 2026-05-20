【プルマン東京田町】８種のロゼワインと夏の味覚を楽しむ「サマーハイティー」でヨーロッパのバカンス気分を満喫

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

仏アコーのプレミアムライフスタイルホテル『プルマン東京田町』（東京都港区芝浦3丁目1-21）では、「サマーハイティー」を、2026年6月1日（月）～8月31日（月）までの期間限定で提供いたします。

本プランは、ヨーロッパで夏の定番として親しまれるロゼワインと、メインダイニング「KASA」の夏の味覚を味わうセイボリーを取り揃えました。昼の暑さがやわらぎ、街がゆっくりと夜へと移ろうひとときに、グラスを傾けながら、心ほどける大人の贅沢をご堪能ください。

シャンパンとロゼワインを含む38種のフリーフロー

夕暮れにロゼを傾ける、大人のサマーハイティー

ロゼワインは、キリっとした爽快感あふれる「ランブルスコ ディソルバラ セッコ」や、フルーティーな酸味やアロマが魅力的な「エム ド ミニュティ」など8種を厳選。繊細な泡が夕暮れに煌めくシャンパンで乾杯し、セイボリーとともにロゼを味わいながら、サマーバカンスを思わせる優雅なひとときへ誘います。さらに、ジャパニーズクラフトジン「ROKU」に、グレープや柚子、ライムを合わせた、すっきりとしたシーズナルカクテルもおすすめ。トワイライトの空を映したようなカクテルが、夏の夕暮れを爽やかに彩ります。

夕暮れに溶ける、贅沢な一口とロゼワイン

同フロアのメインダイニング「KASA」が描く夏の味覚が、一口サイズの贅沢なセイボリーに。コースの前菜として毎年ご好評の「羊とピスタチオのテリーヌ」や、旬のカジキマグロや夏野菜を取り入れたディナーのメイン料理などを、お酒にあう一口サイズに仕立てました。オイスターのフリッターには、牡蠣の旨味を爽やかに引き立てる「カザル ガルシア」、ラムジャーキーとミックスナッツには、スパイスの奥行きやナッツの香ばしさに寄り添う「ピノグリーニョ」など、ロゼそれぞれの個性がセイボリーの魅力と調和します。

夕暮れから夜へと移ろうひととき、グラスの泡とともに、夏の余韻をお楽しみください。

カジキマグロのグリル 胡瓜のタップナード

カジキマグロのグリル 胡瓜のタップナード

脂がのった旬のカジキマグロをニンニクでマリネし、グリルで仕上げました。黒オリーブやケッパー、アンチョビなどを合わせた南仏プロバンス地方のソース「タップナード」がカジキマグロの旨味を引き立てます。赤い果実のアロマを纏った辛口ロゼ「クネ ロサード」とお召し上がりいただくのがおすすめです。

ガーリックシュリンプバーガー オーロラタルタルソース

ガーリックシュリンプバーガー オーロラタルタルソース

プリッとした食感のシュリンプにガーリックの旨みをまとわせ、コク深いオーロラタルタルソースとともに楽しむハンバーガー。こんがりと焼き上げたバンズからはみ出る食べ応えのあるガーリックシュリンプカツを、新鮮な野菜と合わせました。フレッシュで濃密なアロマが立ち上るロゼ「エム ド ミニュティ」とお召し上がりいただくのがおすすめです。

羊とピスタチオのテリーヌ

羊とピスタチオのテリーヌ

羊のタンとピスタチオと合わせ、低温でじっくりと火を通したテリーヌに、赤キャベツのピクルスや粒マスタード、ブリオッシュを添えました。お肉の旨味が凝縮された深い味わいと、付け合わせの爽やかな酸味が調和する一品です。濃厚なテリーヌには、シャープで辛口のスパークリングロゼ「ランブルスコ ディソルバラ セッコ」がおすすめです。

オイスター＆チップス

オイスター＆チップス

バターミルクに一日マリネしたオイスターを、ガーリックで香りづけした衣で揚げ、ハンドカットのチップスを添えました。カリッとした衣で旨味を丸ごと閉じ込めた牡蠣はジューシーで、ほどよい塩味が広がる味わいです。夏のディナーコース前菜でも提供されるオイスターフリットには、軽やかなロゼ「カザル ガルシア」がおすすめです。

ワダ

ワダ

プラントベースの一品。南インドの伝統的なスナックで、ペースト状にしたレンズ豆や米粉にパプリカ、オニオンを混ぜ込み、ドーナッツ状に揚げました。ふんわりとした食感で、素朴な味わいにスパイスがアクセントを効かせるワダには、きめ細かい辛口泡のスパークリングロゼ「フリッツァンテ」がおすすめです。

ラムジャーキーとミックスナッツ

ラムジャーキーとミックスナッツ

レストランKASAのシグネチャー「ラム肉」をスパイスで丁寧にマリネし、低温でじっくり乾燥させ旨味を引き出した自家製ラムジャーキー。臭みを抑えつつも、深みのある味わいに、ナッツの香ばしさがアクセントを加える一品です。噛むほどに旨味が広がるジャーキーには、ミネラリーなアロマが広がるロゼ「ピノグリーニョ」がおすすめです。

チーズ盛り合わせ

チーズ盛り合わせ

エメンタール、チェダー、ロックフォールなどを中心に、日替わりでその日おすすめのチーズを三種ご用意。それぞれ異なる味わいをお楽しみいただけるチーズの盛り合わせには、ほのかに甘く長い余韻が感じられるロゼ「ディービーファミリーセレクション」がおすすめです。

チョコミントのマカロン

チョコミントのマカロン

スペアミントが香るガナッシュを軽い食感のマカロンでサンドしたチョコミントマカロン。チョコレートのコクにミントの清涼感が寄り添い、優しくもすっきりした味わいに仕上げました。夏のアフタヌーンティーからの一品には、華やかでフルーティーなロゼ「ヴィーニャ エスメラルダ」がおすすめです。

プルマン東京田町「サマーハイティー」提供概要

期 間：2026年6月1日（月）～8月31日（月）

時 間：17:00～20:30（L.O. 20:30）お席120分制 / ドリンク90分制

場 所： JUNCTION

所在地：東京都港区芝浦3-1-21 プルマン東京田町 2F

アクセス：JR山手線田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

料 金： お一人様

1．セイボリー + シャンパン& ROKUカクテルを含む38種のフリーフロー 9,000円

（シャンパン・ROKUカクテル・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶・ソフトドリンク）

※ROKUオリジナルスタンドでご用意いたします。

2．セイボリー + スパークリングワインを含む34種のフリーフロー 7,000円

（スパークリングワイン・ビール・ワイン・コーヒー・紅茶・ソフトドリンク）

3．セイボリー + ロンネフェルト紅茶の14種のフリーフロー 5,000円

（コーヒー・紅茶・ソフトドリンク）

URL ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/offers/summer-high-tea/

※前日18時までのご予約をお願いいたします。

※表記はすべて税込み、サービス料はございません。

※1のコースはROKUオリジナルスタンドでご用意いたします。(数量限定)

※2・3のコースは黒色の３段のスタンドでご用意いたします。

※ワインメニューは時期によって一部変更する場合がございます

セイボリー8種：

カジキマグロのグリル 胡瓜のタップナード

ガーリックシュリンプバーガー オーロラタルタルソース

羊とピスタチオのテリーヌ

オイスター＆チップス

ワダ

ラムジャーキーとミックスナッツ

チーズ盛り合わせ

チョコミントのマカロン

フリーフロー：

シャンパン

スパークリングワイン (2種)

・シャンドン ブリュット

・シャンドン ロゼ

ジャパニーズクラフトジンROKU

クラフトジンROKUカクテル(4種)

・シーズナルカクテル

・ジントニック

・ジンバック

・ジンリッキー

ビール

ロゼワイン(8種)

・ランブルスコ ディソルバラ セッコ

・フリッツァンテ

・ピノグリージョ

・エム ド ミニュティ

・クネ ロサード

・ヴィーニャ エスメラルダ

・ディービーファミリーセレクション

・カザル ガルシア

赤白ワイン

セニョリオ デ オルガス

・RED / シラーズ、モナストレル

・WHITE / マカベオ

ロンネフェルトの紅茶(14種) ：

ラベンダードリーム/ ホワイトピーチ/ ルイボスレモン / モルゲンタウ / イングリッシュブレックファスト / アッサムバリ / アールグレイ / ダージリンサマーゴールド / アイリッシュウィスキークリーム / チルアウトウィズハーブ / カモミール / ペパーミント / バイタルグレープフルーツ / アーユルヴェーダ ハーブ＆ジンジャー

コーヒー

コーヒー(ホット・アイス) / エスプレッソ (シングル・ダブル) /カフェラテ (ホット・アイス) / カプチーノ

ソフトドリンク

烏龍茶 / ジンジャーエール / オレンジジュース

＜ご予約＞

URL ： https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve?menu_lists[]=69ec9b5ddc21fbba9953d6a2(https://www.tablecheck.com/ja/shops/pullmantokyotamachi-kasa/reserve?menu_lists%5B%5D=69ec9b5ddc21fbba9953d6a2)

電 話：03-6400-5855 （プルマン東京田町 代表 / レストラン予約 10:00 -21:00)

Eメール：hb137@accor.com

プルマン東京田町について

フランスを本拠地とするホスピタリティグループ「アコー」のプレミアムブランドとして、2018年10月に日本初上陸のプルマン東京田町は、「歌舞く」をコンセプトにした和とモダンを融合させた遊び心あるデザイン、インスピレーションを刺激するアートに出逢えるアップスケールホテル。

ダイナミックなアートが印象的なロビーラウンジ、モダンなルーフトップバー、美しい坪庭を望むエグゼクティブラウンジ、開放的な空間で旬の食材を使った芸術的なお料理の数々をお楽しみいただけるカジュアルダイニング、143のミニマルかつ機能的な客室、フィットネスを備え、JR駅直結の絶好のロケーションで、国内外のお客様に上質な滞在を提供しております。

プルマン東京田町公式ホームページ :https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

ホームページ：https://www.pullmantokyotamachi.com/ja/

所在地：東京都港区芝浦3-1-21

総支配人：佐藤 有子

開業日：2018年10月1日

電話番号：03-6400-5855

E-mail：HB137@accor.com

アクセス：JR田町駅直結徒歩1分、都営地下鉄三田駅徒歩3分

インスタグラム ：https://www.instagram.com/pullmantokyotamachi/

X：https://twitter.com/PullmanTokyo