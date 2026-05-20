日本のオフィス用品市場規模、2034年までに154億米ドルに到達――2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.48%で推移
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349809/images/bodyimage1】
日本の事務用品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のオフィス用品市場：製品タイプ別、用途別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の事務用品市場は2025年に123億米ドルに達し、2034年には154億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.48%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺地域に企業オフィス、教育機関、政府調達活動が集中していることがその要因となっています。コンピュータおよびプリンタ関連用品が最大の製品セグメントを占めており、これは日本の企業および公共部門におけるハードウェア消耗品への継続的な依存を反映しています。これらの部門では、物理的な文書ワークフローが組織運営に深く根付いています。企業向けアプリケーションセグメントは、構造化された調達環境、大量購入要件、そして日本の大企業および政府機関全体における標準化された事務用品に対する一貫した組織的需要によって牽引され、市場需要の大部分を占めています。
日本のオフィス用品市場は、デスク用品、ファイリング・製本用品、筆記具から、コンピューター・プリンター消耗品、整理ツール、多機能ワークプレイスソリューションまで、幅広い製品を網羅しており、企業、家庭、教育機関、公共施設など、様々な場面で利用されています。市場を牽引しているのは、リモートワークやハイブリッドワークの普及です。日本企業の66%以上がリモートワークを導入しており、人間工学に基づいたデスク用品、小型プリンター、在宅勤務環境に適した多機能文具など、ホームオフィス必需品への新たな需要が生まれています。日本では、高品質な文具や手書きのコミュニケーションに対する文化的な価値が根強く、デジタル化が進む中でも高級筆記具、ノート、紙製品への需要は堅調に推移しています。こうした強固な消費基盤が、日本市場を他の成熟経済圏と差別化する要因となっています。
さらに、企業や政府による持続可能性への重視の高まりも市場形成に影響を与えている。組織は、日本の国家リサイクル目標に沿った生分解性、リサイクル可能、詰め替え可能なオフィス製品をサプライヤーに求めるケースが増えている。加えて、アプリと連携する文房具や、現代の日本の職場に共存するアナログとデジタルのワークフローを橋渡しするスマート多機能デバイスなど、テクノロジーを統合した製品イノベーションの波も押し寄せている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-office-supplies-market/requestsample
主要な市場推進要因
ハイブリッドワークの導入と在宅勤務需要の拡大
日本の企業セクターにおけるハイブリッドワークやリモートワークの恒久的な定着は、オフィス用品市場を再構築する最も重要な構造的需要要因の一つです。集中型オフィス環境から分散型ワークモデルへの移行により、オフィス用品の対象顧客層は住宅にも拡大し、従業員はプロフェッショナルなワークスペースの人間工学的かつ機能的な品質を再現するホームオフィス環境への投資を行っています。ホームオフィスおよびコワーキングスペースからの需要は、2019年の総消費量の約25～30%から、2026年には推定40～45%に増加しており、これは日本の大企業の大半が恒久的なハイブリッドワークモデルを採用していることが要因となっています。この変化は、ワイヤレス対応プリンター、人間工学に基づいたデスクオーガナイザー、プレミアムノートブックシステムなど、コンパクトで多機能かつデザイン性の高いオフィス製品に対する持続的な需要を生み出しています。これらの製品は、プロフェッショナルな機能性要件と、自宅のワークスペースを生活環境の延長と捉える消費者の美的感覚の両方を満たしています。
日本の事務用品市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のオフィス用品市場：製品タイプ別、用途別、流通チャネル別、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の事務用品市場は2025年に123億米ドルに達し、2034年には154億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は2.48%です。関東地方が市場を牽引しており、東京首都圏とその周辺地域に企業オフィス、教育機関、政府調達活動が集中していることがその要因となっています。コンピュータおよびプリンタ関連用品が最大の製品セグメントを占めており、これは日本の企業および公共部門におけるハードウェア消耗品への継続的な依存を反映しています。これらの部門では、物理的な文書ワークフローが組織運営に深く根付いています。企業向けアプリケーションセグメントは、構造化された調達環境、大量購入要件、そして日本の大企業および政府機関全体における標準化された事務用品に対する一貫した組織的需要によって牽引され、市場需要の大部分を占めています。
日本のオフィス用品市場は、デスク用品、ファイリング・製本用品、筆記具から、コンピューター・プリンター消耗品、整理ツール、多機能ワークプレイスソリューションまで、幅広い製品を網羅しており、企業、家庭、教育機関、公共施設など、様々な場面で利用されています。市場を牽引しているのは、リモートワークやハイブリッドワークの普及です。日本企業の66%以上がリモートワークを導入しており、人間工学に基づいたデスク用品、小型プリンター、在宅勤務環境に適した多機能文具など、ホームオフィス必需品への新たな需要が生まれています。日本では、高品質な文具や手書きのコミュニケーションに対する文化的な価値が根強く、デジタル化が進む中でも高級筆記具、ノート、紙製品への需要は堅調に推移しています。こうした強固な消費基盤が、日本市場を他の成熟経済圏と差別化する要因となっています。
さらに、企業や政府による持続可能性への重視の高まりも市場形成に影響を与えている。組織は、日本の国家リサイクル目標に沿った生分解性、リサイクル可能、詰め替え可能なオフィス製品をサプライヤーに求めるケースが増えている。加えて、アプリと連携する文房具や、現代の日本の職場に共存するアナログとデジタルのワークフローを橋渡しするスマート多機能デバイスなど、テクノロジーを統合した製品イノベーションの波も押し寄せている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-office-supplies-market/requestsample
主要な市場推進要因
ハイブリッドワークの導入と在宅勤務需要の拡大
日本の企業セクターにおけるハイブリッドワークやリモートワークの恒久的な定着は、オフィス用品市場を再構築する最も重要な構造的需要要因の一つです。集中型オフィス環境から分散型ワークモデルへの移行により、オフィス用品の対象顧客層は住宅にも拡大し、従業員はプロフェッショナルなワークスペースの人間工学的かつ機能的な品質を再現するホームオフィス環境への投資を行っています。ホームオフィスおよびコワーキングスペースからの需要は、2019年の総消費量の約25～30%から、2026年には推定40～45%に増加しており、これは日本の大企業の大半が恒久的なハイブリッドワークモデルを採用していることが要因となっています。この変化は、ワイヤレス対応プリンター、人間工学に基づいたデスクオーガナイザー、プレミアムノートブックシステムなど、コンパクトで多機能かつデザイン性の高いオフィス製品に対する持続的な需要を生み出しています。これらの製品は、プロフェッショナルな機能性要件と、自宅のワークスペースを生活環境の延長と捉える消費者の美的感覚の両方を満たしています。