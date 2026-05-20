日本のオフィス用品市場規模、2034年までに154億米ドルに到達――2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.48%で推移

日本のオフィス用品市場規模、2034年までに154億米ドルに到達――2026年から2034年にかけて年平均成長率（CAGR）2.48%で推移