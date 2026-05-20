日本の大型車両アフターマーケット、商用車の整備需要拡大に牽引され2034年までに149億米ドル規模に達する見通し
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日本の大型車両アフターマーケット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の大型車両アフターマーケット市場：交換部品、車種、サービスチャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の大型車両アフターマーケットは2025年に87億米ドルに達し、2034年には149億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.14%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京首都圏とその周辺地域に物流拠点、配送センター、商用車両が集中していることを反映しています。タイヤは、摩耗率が高く、大型商用車両における車両の安全性と運用効率において重要な役割を担っているため、交換部品セグメントの中で最大の割合を占めています。車両タイプ別では、クラス7とクラス8の車両が最大のシェアを占めており、これらのトラックは日本の長距離貨物輸送と重量物流業務の基盤となっています。
日本の大型車両アフターマーケットは、クラス4以上の商用トラックおよび大型貨物車両向けの交換部品、メンテナンス、修理製品の供給とサービスのエコシステムを網羅しています。タイヤ、バッテリー、ブレーキ部品、フィルターからターボチャージャー、排気システム、照明、電子部品まで、幅広い交換部品を取り扱い、OE販売ネットワーク、DIYチャネル、専門の独立系サービスプロバイダーを通じて提供しています。この市場は、部品交換とメンテナンスの頻度増加を求める商用車両フリートの老朽化、車両稼働率を高めるeコマースとラストマイル物流の急速な成長、そして車両オペレーターによる車両状態管理と部品交換サイクルの変革をもたらすテレマティクスとIoTを活用した予測メンテナンスソリューションの統合によって牽引されています。
さらに、日本が商用車の電動化と水素燃料電池駆動システムの開発を推進していることも市場を後押ししており、これにより部品のエコシステムが徐々に変化し、従来の交換部品に加え、高電圧バッテリー部品、電子制御システム、専門的なメンテナンスサービスに対する需要が高まっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-heavy-duty-automotive-aftermarket-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 老朽化する商用車群とメンテナンス需要の増加
日本の大型商用車フリートは、老朽化が進んでいることがよく知られており、現役トラックのかなりの割合が最適な耐用年数を超えて稼働しています。車両の老朽化に伴い、交換部品の消費量は大幅に増加します。特にタイヤ、ブレーキ部品、フィルター、ターボチャージャーなどの摩耗しやすい部品の消費量が増加し、アフターマーケットの需要を持続的に高めています。日本の車両整備に対する強い意識と、車検制度の高い基準により、商用車フリート事業者は高品質の交換部品と定期メンテナンスに継続的に投資しており、あらゆる部品カテゴリーで安定した長期需要を支えています。日本の厳しい新排出ガス規制後の長期排出ガス基準で義務付けられている選択的触媒還元（SCR）やディーゼル微粒子フィルターなどの排出ガス制御システムの複雑化が進むにつれ、これらの技術が中期的なサービス間隔に近づくにつれて、排気部品および関連システムのアフターマーケットサービス要件がさらに拡大しています。
日本の大型車両アフターマーケット市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本の大型車両アフターマーケット市場：交換部品、車種、サービスチャネル、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
本レポートによると、日本の大型車両アフターマーケットは2025年に87億米ドルに達し、2034年には149億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は6.14%です。関東地方が市場を牽引しており、これは東京首都圏とその周辺地域に物流拠点、配送センター、商用車両が集中していることを反映しています。タイヤは、摩耗率が高く、大型商用車両における車両の安全性と運用効率において重要な役割を担っているため、交換部品セグメントの中で最大の割合を占めています。車両タイプ別では、クラス7とクラス8の車両が最大のシェアを占めており、これらのトラックは日本の長距離貨物輸送と重量物流業務の基盤となっています。
日本の大型車両アフターマーケットは、クラス4以上の商用トラックおよび大型貨物車両向けの交換部品、メンテナンス、修理製品の供給とサービスのエコシステムを網羅しています。タイヤ、バッテリー、ブレーキ部品、フィルターからターボチャージャー、排気システム、照明、電子部品まで、幅広い交換部品を取り扱い、OE販売ネットワーク、DIYチャネル、専門の独立系サービスプロバイダーを通じて提供しています。この市場は、部品交換とメンテナンスの頻度増加を求める商用車両フリートの老朽化、車両稼働率を高めるeコマースとラストマイル物流の急速な成長、そして車両オペレーターによる車両状態管理と部品交換サイクルの変革をもたらすテレマティクスとIoTを活用した予測メンテナンスソリューションの統合によって牽引されています。
さらに、日本が商用車の電動化と水素燃料電池駆動システムの開発を推進していることも市場を後押ししており、これにより部品のエコシステムが徐々に変化し、従来の交換部品に加え、高電圧バッテリー部品、電子制御システム、専門的なメンテナンスサービスに対する需要が高まっている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-heavy-duty-automotive-aftermarket-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 老朽化する商用車群とメンテナンス需要の増加
日本の大型商用車フリートは、老朽化が進んでいることがよく知られており、現役トラックのかなりの割合が最適な耐用年数を超えて稼働しています。車両の老朽化に伴い、交換部品の消費量は大幅に増加します。特にタイヤ、ブレーキ部品、フィルター、ターボチャージャーなどの摩耗しやすい部品の消費量が増加し、アフターマーケットの需要を持続的に高めています。日本の車両整備に対する強い意識と、車検制度の高い基準により、商用車フリート事業者は高品質の交換部品と定期メンテナンスに継続的に投資しており、あらゆる部品カテゴリーで安定した長期需要を支えています。日本の厳しい新排出ガス規制後の長期排出ガス基準で義務付けられている選択的触媒還元（SCR）やディーゼル微粒子フィルターなどの排出ガス制御システムの複雑化が進むにつれ、これらの技術が中期的なサービス間隔に近づくにつれて、排気部品および関連システムのアフターマーケットサービス要件がさらに拡大しています。