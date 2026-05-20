高度道路交通システム（ITS）市場、力強い成長へ――2034年までに1,012億米ドルに達する見通し
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高度道路交通システム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「高度道路交通システム市場：輸送モード、製品、プロトコル、提供形態、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界のインテリジェント交通システム市場は2025年に518億米ドルに達し、2034年には1012億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.49%です。北米は、高度な交通インフラ、高い技術導入率、スマートモビリティプログラムへの強力な連邦政府資金に支えられ、世界市場をリードしています。道路輸送は、世界で最も広く利用され、アクセスしやすい通勤および貨物輸送手段であるため、輸送モード別で最大のセグメントとなっています。高度交通管理システム（ATMS）カテゴリーは、交通インフラ開発に対する政府の好ましい取り組みと、都市および都市間道路網全体で適応型交通制御とリアルタイム分析の採用が進んでいることにより、製品セグメントで主導的な地位を占めています。
高度道路交通システム（ITS）とは、高度な技術を活用して交通ネットワークを最適化し、道路、鉄道、航空といった各分野におけるモビリティ全体を向上させる、洗練された統合的なフレームワークを指します。ITSは、センサー、監視カメラ、通信システム、データ分析、人工知能といった最先端技術を統合し、情報をリアルタイムで収集、処理、配信することで、交通管理当局、公共交通機関運営者、交通計画担当者が情報に基づいたデータ主導型の意思決定を行えるようにします。ITSの普及は、世界中の都市における急速な都市化と交通渋滞の深刻化、道路安全と事故防止に対する政府の重視の高まり、そしてデジタル交通インフラを持続可能な都市開発の基盤として捉えるスマートシティプログラムの世界的な拡大によって推進されています。
さらに、コネクテッドカーや自動運転車の急速な発展、車両間通信（V2X）システムの普及拡大、そして北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の各国政府による、効率性と環境持続可能性の両方の目標を支援する次世代交通デジタルインフラへの多額の投資も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/intelligent-transport-systems-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 都市化、スマートシティの拡大、および政府投資
世界的な都市化の加速に伴い、交通ネットワークへの圧力が高まっています。車両台数の増加、交通渋滞の悪化、効率的で安全なモビリティソリューションへの需要の高まりにより、先進国市場と発展途上国市場の両方でITSの導入が進んでいます。世界各国の政府は、スマート交通インフラへの多額の投資でこれに対応し、ITSを持続可能な都市モビリティの中核的な実現要素として認識しています。米国運輸省は、2024年だけで5,400万米ドルのSMART助成金を交付し、交通機関が受動的な信号タイミングから予測的なAI支援による交通流制御へと移行することを目指しています。EUのデジタル・ヨーロッパ・プログラムは、2027年までにデジタルインフラに75億ユーロを割り当てており、インテリジェント交通システムはその中心的存在として位置づけられています。これは、排出量を削減しながら競争力とモビリティ効率を向上させる能力が認められているためです。アリゾナ州の1,960万米ドルのV2X回廊プロジェクトは、連邦政府と州政府の資金が、都市や道路管理者にとって実用的なモビリティデータを生成する、展開可能なコネクテッドカー資産にいかに迅速に結びつくかを示しています。
高度道路交通システム市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「高度道路交通システム市場：輸送モード、製品、プロトコル、提供形態、用途、地域別の規模、シェア、動向、予測（2026年～2034年）」を発表しました。
このレポートによると、世界のインテリジェント交通システム市場は2025年に518億米ドルに達し、2034年には1012億米ドルに達すると予測されており、予測期間中の年平均成長率（CAGR）は7.49%です。北米は、高度な交通インフラ、高い技術導入率、スマートモビリティプログラムへの強力な連邦政府資金に支えられ、世界市場をリードしています。道路輸送は、世界で最も広く利用され、アクセスしやすい通勤および貨物輸送手段であるため、輸送モード別で最大のセグメントとなっています。高度交通管理システム（ATMS）カテゴリーは、交通インフラ開発に対する政府の好ましい取り組みと、都市および都市間道路網全体で適応型交通制御とリアルタイム分析の採用が進んでいることにより、製品セグメントで主導的な地位を占めています。
高度道路交通システム（ITS）とは、高度な技術を活用して交通ネットワークを最適化し、道路、鉄道、航空といった各分野におけるモビリティ全体を向上させる、洗練された統合的なフレームワークを指します。ITSは、センサー、監視カメラ、通信システム、データ分析、人工知能といった最先端技術を統合し、情報をリアルタイムで収集、処理、配信することで、交通管理当局、公共交通機関運営者、交通計画担当者が情報に基づいたデータ主導型の意思決定を行えるようにします。ITSの普及は、世界中の都市における急速な都市化と交通渋滞の深刻化、道路安全と事故防止に対する政府の重視の高まり、そしてデジタル交通インフラを持続可能な都市開発の基盤として捉えるスマートシティプログラムの世界的な拡大によって推進されています。
さらに、コネクテッドカーや自動運転車の急速な発展、車両間通信（V2X）システムの普及拡大、そして北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域の各国政府による、効率性と環境持続可能性の両方の目標を支援する次世代交通デジタルインフラへの多額の投資も、市場形成に影響を与えている。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/intelligent-transport-systems-market/requestsample
主要な市場推進要因
1. 都市化、スマートシティの拡大、および政府投資
世界的な都市化の加速に伴い、交通ネットワークへの圧力が高まっています。車両台数の増加、交通渋滞の悪化、効率的で安全なモビリティソリューションへの需要の高まりにより、先進国市場と発展途上国市場の両方でITSの導入が進んでいます。世界各国の政府は、スマート交通インフラへの多額の投資でこれに対応し、ITSを持続可能な都市モビリティの中核的な実現要素として認識しています。米国運輸省は、2024年だけで5,400万米ドルのSMART助成金を交付し、交通機関が受動的な信号タイミングから予測的なAI支援による交通流制御へと移行することを目指しています。EUのデジタル・ヨーロッパ・プログラムは、2027年までにデジタルインフラに75億ユーロを割り当てており、インテリジェント交通システムはその中心的存在として位置づけられています。これは、排出量を削減しながら競争力とモビリティ効率を向上させる能力が認められているためです。アリゾナ州の1,960万米ドルのV2X回廊プロジェクトは、連邦政府と州政府の資金が、都市や道路管理者にとって実用的なモビリティデータを生成する、展開可能なコネクテッドカー資産にいかに迅速に結びつくかを示しています。