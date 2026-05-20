大学未経験から日本代表へ！早稲田大学アルティメット部男女主将・福井立拓＆古橋凜子がラストイヤーの「日本一」へ挑む軌跡。広告なしメディア「NEXT STORIES」が独占公開！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/349814/images/bodyimage1】
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年4月29日、早稲田大学アルティメット部の男女主将である福井立拓（ふくい りゅうた）選手と、古橋凜子（ふるはし りこ）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：未経験から世界へ。早稲田アルティメット主将が挑む最後の頂点
フライングディスクをパスして得点を競うアルティメット。大学から競技を始め、日本代表として世界大会に出場するまでに成長した二人の主将が、大学最後の年に懸ける想いを語ります。
男子主将・福井立拓（U24日本代表）： ディープとして得点を量産する大黒柱。かつて大学選手権4連覇（2018～2022年）を誇りながら、近年は頂点から遠ざかっている早稲田男子の「日本一奪還」への決意。
女子主将・古橋凜子（U20日本代表）： 中高でのハンドボール経験を経てアルティメットへ転向。日本体育大学が7連覇を続ける女子界において、チーム悲願の「初の決勝進出」と、その先の頂点を見据える挑戦。
「自分で選び続ける」競技の魅力： 大学スタートでも努力次第で世界と戦えるアルティメットの可能性と、学生主体でチームを創り上げる喜び。
記事URL： https://nextstories.jp/waseda_ultimate/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
本メディアは、過度なバナー広告を表示させない「1社メディアスポンサー方式」で運営されています。読者が学生アスリートの純粋な「物語」に没入できる環境を提供しています。
■ 株式会社ライズインターナショナルについて
「本質を届ける」をミッションに、広告に頼らない純粋な情報価値の提供を目指し「NEXT STORIES」を運営。WEBメディアの枠を超え、挑戦者を応援する文化の醸成を目指しています。
取材協力：Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
アスリートの情熱と軌跡を届けるWebメディア「NEXT STORIES（ネクストストーリーズ）」（運営：株式会社ライズインターナショナル）は、2026年4月29日、早稲田大学アルティメット部の男女主将である福井立拓（ふくい りゅうた）選手と、古橋凜子（ふるはし りこ）選手の独占インタビュー記事を公開いたしました。
■ 記事の概要：未経験から世界へ。早稲田アルティメット主将が挑む最後の頂点
フライングディスクをパスして得点を競うアルティメット。大学から競技を始め、日本代表として世界大会に出場するまでに成長した二人の主将が、大学最後の年に懸ける想いを語ります。
男子主将・福井立拓（U24日本代表）： ディープとして得点を量産する大黒柱。かつて大学選手権4連覇（2018～2022年）を誇りながら、近年は頂点から遠ざかっている早稲田男子の「日本一奪還」への決意。
女子主将・古橋凜子（U20日本代表）： 中高でのハンドボール経験を経てアルティメットへ転向。日本体育大学が7連覇を続ける女子界において、チーム悲願の「初の決勝進出」と、その先の頂点を見据える挑戦。
「自分で選び続ける」競技の魅力： 大学スタートでも努力次第で世界と戦えるアルティメットの可能性と、学生主体でチームを創り上げる喜び。
記事URL： https://nextstories.jp/waseda_ultimate/
■ 「NEXT STORIES」の独自性
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■ 株式会社ライズインターナショナルについて
「本質を届ける」をミッションに、広告に頼らない純粋な情報価値の提供を目指し「NEXT STORIES」を運営。WEBメディアの枠を超え、挑戦者を応援する文化の醸成を目指しています。
取材協力：Song LLC (https://song.co.jp/fx/)
配信元企業：株式会社ライズインターナショナル
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