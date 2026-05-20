「ずんだを味わうシェイク」が麻布十番に登場！5月23日から『牛たんけやき 麻布十番店』にて販売開始 -ずんだ専門店 ずんだらぼ-
株式会社インターン（本社：東京都中央区、代表取締役：半澤洋）が運営する『ずんだ専門店 ずんだらぼ』は、『牛たんけやき 麻布十番店』にて、2026年5月23日(土)から「ずんだを味わうシェイク」の販売を開始します。メニュー提供をすることで、店舗集客とずんだらぼの認知拡大、そして宮城県の郷土料理「ずんだ」の認知向上に貢献します。
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■『牛たんけやき 麻布十番店』でのメニュー導入概要
・導入開始日：2026年5月23日（土）11:00～（プレ販売：5月22日17:00～）
・提供メニュー：ずんだを味わうシェイク（800円）
※店内飲食の場合はシェイク単品の販売はいたしません（テイクアウトは可）
・住所：東京都港区麻布十番1-6-6 魚可津ビル 2F
※アクセス：都営地下鉄大江戸線・東京メトロ南北線『麻布十番駅』より徒歩2分
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■『ずんだ専門店 ずんだらぼ』について
「郷土料理のリブランディング」を目的として、2021年3月に仙台出身のオーナー半澤洋が立ち上げ。ずんだの原料である枝豆は栄養価が高く健康食なので「色々な方に食べて頂きたい」「日本中、そして世界に広めたい」という想いがあり、素材の味を活かしたずんだメニューを提供しています。メニューは、パティシエ・フレンチシェフ・管理栄養士・看護師・薬剤師という異色のメンバーで監修し、美味しさと健康の両面を追求した自慢の一品です。
今回のメニュー提供事業は、飲食業者様向けに看板メニュー『ずんだを味わうシェイク』などのメニュー提供を行うことで店舗様に従来とは異なる顧客層の獲得をしていただくことを目的にしています。店舗様と協業することで、ずんだの認知度向上およびずんだ好きの増加に貢献します。
[公式HP] https://zunda-labo.com/
[公式Instagram] https://instagram.com/zunda.labo
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■『牛たんけやき（運営会社：BLOOM株式会社）』について
『牛たん けやき』は厚切りでやわらかい牛たんを基本に、幅広い選択肢と斬新さのあるメニューや彩り豊かな定食を提供しています。「牛たんは薄くて固い」と言う既成概念を壊すべく、けやきは厚さとやわらかさにこだわります。たんの根元の霜降りの部位を切り出したけやきの厚切り牛たんを食べた瞬間、今まで体験したことのないやわらかさに「厚っ、やわっ、うまっ。」と思わず口に出してしまう驚きをお楽しみください。
＜麻布十番店＞
所在地：東京都港区麻布十番1-6-6 魚可津ビル 2F
営業時間：11:00～15:00、17:00～22:00
定休日：なし
公式HP：http://www.blooooom.jp/gyutan_keyaki/
公式Instagram：https://www.instagram.com/gyutan_keyaki/
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■当社の理念
株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。
未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。
＜会社概要＞
商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )
代表者：代表取締役 半澤洋
所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5
設立：2016年8月
経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する
事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営
配信元企業：株式会社インターン
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■『牛たんけやき 麻布十番店』でのメニュー導入概要
・導入開始日：2026年5月23日（土）11:00～（プレ販売：5月22日17:00～）
・提供メニュー：ずんだを味わうシェイク（800円）
※店内飲食の場合はシェイク単品の販売はいたしません（テイクアウトは可）
・住所：東京都港区麻布十番1-6-6 魚可津ビル 2F
※アクセス：都営地下鉄大江戸線・東京メトロ南北線『麻布十番駅』より徒歩2分
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■『ずんだ専門店 ずんだらぼ』について
「郷土料理のリブランディング」を目的として、2021年3月に仙台出身のオーナー半澤洋が立ち上げ。ずんだの原料である枝豆は栄養価が高く健康食なので「色々な方に食べて頂きたい」「日本中、そして世界に広めたい」という想いがあり、素材の味を活かしたずんだメニューを提供しています。メニューは、パティシエ・フレンチシェフ・管理栄養士・看護師・薬剤師という異色のメンバーで監修し、美味しさと健康の両面を追求した自慢の一品です。
今回のメニュー提供事業は、飲食業者様向けに看板メニュー『ずんだを味わうシェイク』などのメニュー提供を行うことで店舗様に従来とは異なる顧客層の獲得をしていただくことを目的にしています。店舗様と協業することで、ずんだの認知度向上およびずんだ好きの増加に貢献します。
[公式HP] https://zunda-labo.com/
[公式Instagram] https://instagram.com/zunda.labo
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■『牛たんけやき（運営会社：BLOOM株式会社）』について
『牛たん けやき』は厚切りでやわらかい牛たんを基本に、幅広い選択肢と斬新さのあるメニューや彩り豊かな定食を提供しています。「牛たんは薄くて固い」と言う既成概念を壊すべく、けやきは厚さとやわらかさにこだわります。たんの根元の霜降りの部位を切り出したけやきの厚切り牛たんを食べた瞬間、今まで体験したことのないやわらかさに「厚っ、やわっ、うまっ。」と思わず口に出してしまう驚きをお楽しみください。
＜麻布十番店＞
所在地：東京都港区麻布十番1-6-6 魚可津ビル 2F
営業時間：11:00～15:00、17:00～22:00
定休日：なし
公式HP：http://www.blooooom.jp/gyutan_keyaki/
公式Instagram：https://www.instagram.com/gyutan_keyaki/
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■当社の理念
株式会社インターンの経営理念は「100年先の子ども達に誇れる社会を実現する」です。
未来の子ども達に胸を張って受け継いでいける社会の実現を目指し、有志を中心としたプロジェクトチームを組んでいます。人材紹介のほか、東北を中心に地域共創などのグロースに携わっています。各々の自己実現やキャリア形成の一助となり、誰もが目指し誇れる社会の実現に貢献する所存です。
＜会社概要＞
商号：株式会社インターン ( https://www.intern-inc.jp )
代表者：代表取締役 半澤洋
所在地：〒103 - 0005 東京都中央区日本橋久松町13 - 5
設立：2016年8月
経営理念：100年先の子ども達に誇れる社会を実現する
事業内容：人材紹介（キャリアスタンドアップ）、地域共創（ふるさとグルメてらす、ずんだ専門店 ずんだらぼ）、イベント企画・運営
配信元企業：株式会社インターン
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